Росіяни вдарили по Василівці на Запоріжжі й везуть туди пропагандистів

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Російські війська обстріляли з артилерії місто Василівка, що на окупованій території Запорізькій області.

Про це вдень у п’ятницю, 15 квітня, повідомив речник Запорізької ОВА полковник Іван Ареф’єв.

“Внаслідок артилерійського обстрілу міста Василівка з позицій Збройних сил Російської Федерації, що ймовірно, розташовані в смт Михайлівка та с. Орлянське, було пошкоджено кілька жилих будинків у центрі міста та приватний сектор (так звана “колхозка”), знищено продуктовий магазин та пошкоджено депо на залізничній станції “Таврійськ”. Від російського обстрілу одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення“, – сказав речник.

Ареф’єв зазначив, що представники ЗС РФ планують 15 квітня відправити ЗМІ окупаційних військ на територію Василівки, щоб створювати для федерального телебачення Росії пропагандистські матеріали з метою дискредитації ЗС України.

Цей населений пункт з 1 березня перебуває під тимчасовою окупацією РФ.

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