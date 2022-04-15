Росіяни вдарили по Василівці на Запоріжжі й везуть туди пропагандистів

Російські війська обстріляли з артилерії місто Василівка, що на окупованій території Запорізькій області.
Про це вдень у п’ятницю, 15 квітня, повідомив речник Запорізької ОВА полковник Іван Ареф’єв.
“Внаслідок артилерійського обстрілу міста Василівка з позицій Збройних сил Російської Федерації, що ймовірно, розташовані в смт Михайлівка та с. Орлянське, було пошкоджено кілька жилих будинків у центрі міста та приватний сектор (так звана “колхозка”), знищено продуктовий магазин та пошкоджено депо на залізничній станції “Таврійськ”. Від російського обстрілу одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення“, – сказав речник.
Ареф’єв зазначив, що представники ЗС РФ планують 15 квітня відправити ЗМІ окупаційних військ на територію Василівки, щоб створювати для федерального телебачення Росії пропагандистські матеріали з метою дискредитації ЗС України.
Цей населений пункт з 1 березня перебуває під тимчасовою окупацією РФ.
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