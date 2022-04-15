Росія програла битву за Харків, – Синєгубов

Глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вважає, що Росія вже програла битву за Харків.
Таку думку він висловив у інтерв’ю виданню “РБК-Україна”, котре опубліковане в п’ятницю, 15 квітня.
За його словами, окупанти втратили в Харкові досить велику кількість живої сили, багато броньованої техніки, авіації.
“Якщо ми втримали місто ще тоді, то зараз оборона Харкова в рази сильніша. Тому в них просто немає шансів. Якщо вони все ж вирішать штурмувати Харків, то їм потрібно привести значно більше військ, ніж ті, які тут перебувають на місці. А зібрати таку кількість їм буде вкрай непросто”, – каже Синєгубов.
Читайте також:
ЗСУ збили два ворожі літаки, які атакували Харківську область
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!