Окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами: п’ятеро загиблих

Ілюстративне фото. Залишки касетного снаряду від "Урагану" окупантів на вулиці в Чернігові

Внаслідок обстрілу Миколаєва загинуло 5 людей, ще 15 отримали поранення. Про це в п’ятницю, 15 квітня, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. “Денний обстріл житлових кварталів касетними снарядами: 15 – поранених, 5 – загиблих. 5-та людина підняла снаряд, що не розірвався. Ще раз повторюю. Не чіпайте невідомі предмети. Це буває смертельно”, – написав Кім. За словами Кіма, окупанти застосували заборонені міжнародними договорами касетні боєзапаси. За словами Кіма, окупанти застосували заборонені міжнародними договорами касетні боєзапаси. Крім того, ракетами окупанти атакували відділення “Нової пошти”, додав Кім. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук