Окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами: п’ятеро загиблих

Внаслідок обстрілу Миколаєва загинуло 5 людей, ще 15 отримали поранення.
Про це в п’ятницю, 15 квітня, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
“Денний обстріл житлових кварталів касетними снарядами: 15 – поранених, 5 – загиблих. 5-та людина підняла снаряд, що не розірвався. Ще раз повторюю. Не чіпайте невідомі предмети. Це буває смертельно”, – написав Кім.
Крім того, ракетами окупанти атакували відділення “Нової пошти”, додав Кім.
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