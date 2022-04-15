Окупанти безуспішно намагаються захопити Попасну і Рубіжне, – Генштаб

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На Луганщині російські військові проводять безуспішні спроби захопити населені пункти Попасна і Рубіжне.

Про це вранці в п’ятницю, 15 квітня, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на спробах захоплення населених пунктів Попасна і Рубіжне. Успіху не має.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено чотири танки, шість бронетранспортерів, чотири бойових машини піхоти, а також одну артилерійську систему противника.

На Волинському та Поліському напрямках окремі підрозділи збройних сил республіки Білорусь виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без змін.

На Південнобузькому напрямку противник намагається провести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Веде розвідку із залученням безпілотних літальних апаратів.

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