На Миколаївщині морпіхи знищили ворожий танк. ВІДЕО

У Миколаївській області українські оборонці знищили танк російських загарбників.
Про це вранці в п’ятницю, 15 квітня, інформує пресслужба Оперативного командування “Південь”.
“На Миколаївщині ранок морських піхотинців починається не тільки з кави, а з гарячого привітання російським танкістам. До речі, це остання «прижиттєва» світлина ворожого танка.
Непроханим гостям досі не зрозуміло, що їм тут не раді, тому морпіхи доносять свою думку більш переконливо”, – йдеться в повідомленні.
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