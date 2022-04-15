На Луганщині двох очільників тергромад підозрюють у держзраді

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Очільникам Марківської та Міловської об’єднаних територіальних громад Луганської області повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це вдень у п’ятницю, 15 квітня, інформує пресслужба офісу генерального прокурора.

За даними слідства, очільники територіальних громад умисно вчинили та продовжують вчиняти дії, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності та державній безпеці України.

Підозрювані перейшли на бік країни-агресора та в умовах воєнного стану надали представникам Російської Федерації допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

У Старобільському районі Марківську об’єднану тергромаду очолює Ігор Дзюба, Міловську – член “Опозиційної платформи – За життя” Олег Савченко.

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