Містечко на півдні Іспанії тиждень називатиметься “Україна”

Містечко Фуентес-де-Андалусія в іспанській провінції Севілья на тиждень перейменувалося в “Україна”, щоби висловити солідарність з українцями.
Про це повідомила пресслужба посольства України в Іспанії.
Місто з населенням 7 200 людей перейменувалося з ініціативи мешканців, щоби продемонструвати солідарність з українцями на тлі збройної агресії РФ.
Крім того, тимчасово перейменували і п’ять вулиць – на Київську, Маріупольську, Харківську, Херсонську та Одеську.
Муніципальна влада Фуентес-де-Андалусія також ініціювала програми зі збору гуманітарної допомоги Україні та висловила готовність прийняти 25 українських громадян, які, рятуючись від війни, шукають прихисток в Іспанії.
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