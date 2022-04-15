“Міф про зв’язок Росії з Руссю спалений. Це ординці”, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський відкинув тезу про спільне “історичне коріння”, яку часто повторюють російські пропагандисти, і наголосив на тому, що безглузде вторгнення Росії є “самовбивчим” для всього, що вона нібито “захищає” – російської культури, мови тощо.

Про це він сказав у нічному відеозверненні за підсумками 50-го дня протистояння повномасштабному вторгненню РФ.

“За цей час російські війська показали, що Донбас для Росії – це головна мішень. Саме Донбас Росія хоче знищити насамперед. Саме Луганську й Донецьку області російські війська руйнують так, ніби хочуть, щоб від них залишилося тільки каміння. І щоб там не залишилося людей взагалі.

Вони примусово забирають мешканців цих областей у свою армію. Вони кидають їх у найстрашніші бої, буквально в лоб нашій обороні. Вони руйнують міста й села Донбасу. Спалюють усе, що витримало вісім років тієї війни.

Гордий і охайний Харків 80 років не бачив таких знущань, які зараз принесла йому Росія. Для чого його руйнувати? Чого можна досягти спаленням Харкова? Що саме можуть дати Росії руйнування на Салтівці чи на площі Свободи?

І це вже не риторичні питання. Це питання про те, наскільки безглузде це вторгнення Російської Федерації. Наскільки воно самовбивче для всього, що Росія нібито “захищає”. Для російської культури, для звʼязків з цим народом, навіть для російської мови.

Росія випалює все це своєю зброєю. Випалює на десятиліття мінімум. На покоління“, – підкреслив Зеленський.

“Древній Чернігів. Якому понад тисячу років. Який бачив стільки війн і стільки загарбників, що хоча б у XXI столітті заслуговував на мир і спокій. Але… Прийшла Росія. Прийшла з найгіршим, що Чернігів переживав за увесь час із Х століття. З часів тієї Русі, на зв’язок з якою Росія колись претендувала.

Тепер і цей міф спалений. Русь не руйнувала б себе саму. З нею це робили чужинці. Ординці та інші загарбники. Ось хто прийшов сьогодні на нашу землю. І воюють вони так само – заради грабунку та заради знущань”, – наголосив президент.

Як відомо, тезу про “братні народи” Росії та України і Русь як їх “спільну колиску” упродовж багатьох років активно просуває радянська та російська пропаганда.

Президент РФ Володимир Путін у своїх псевдоісторичних заявах та статтях називає росіян та українців “одним народом”, виправдовуючи цим агресію Росії проти України. А перед повномасштабним вторгненням він узагалі заявив, що “Україну створив Ленін”, і українського народу як такого “не існує”.

При цьому впродовж багатьох років на цю пропагандистську тезу “купувалися” не лише багато українців, а й закордонна аудиторія. Зокрема, днями про “братні” народи держави-агресора та України заявив президент Франції Еммануель Макрон.

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Сам Володимир Зеленський, який на той час був лише актором і одним із керівників студії “Квартал 95”, у 2014 році, звертаючись до Путіна, погоджувався з тезою про “братні народи”.

“Шановний Володимир Володимировичу, не допустіть зі свого боку навіть натяку на воєнний конфлікт. Тому що Росія й Україна – ми дійсно братські народи. Ми одного кольору, у нас однакова кров, ми всі одне одного розуміємо, незалежно від мови”, – казав Зеленський в ефірі каналу “1+1” 1 березня 2014 року, вже після початку окупації Криму.

Уже ставши президентом України, після п’яти років російської агресії на сході, він відкоригував свою думку. І, скажімо, в інтерв’ю агенції “Інтерфакс-Україна”, опублікованому 1 липня 2021 року, наголошував:

“Ми точно не один народ. Так, у нас є багато спільного. В нас спільна частина історії, пам’ять, сусідство, родичі, загальна перемога над фашизмом і загальні трагедії. Так, все це вкрай важливо, і ми про це пам’ятаємо.

І, можливо, щось загальне буде в нас в майбутньому, якщо ще не пізно зупинити тотальне розмежування між нашими країнами. Але ми, повторю ще раз, не один народ. Були б одним народом, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Держдумою майорів би жовто-блакитний прапор”, – заявляв Зеленський, наголосивши, що “неможливо одночасно говорити про “один народ” та відверто захоплювати наші території і продовжувати бійню на Донбасі”.

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