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В Маріуполі окупанти забороняють родичам ховати загиблих і проводять зачистки, діє контроль за пересуванням по місту

15/04/2022 10:24

У Маріуполі Донецької області російські окупанти проводять зачистки, забирають тіла загиблих українців з вулиць міста і забороняють родичам ховати їх біля будинків.

Про це вранці в п’ятницю, 15 квітня, повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Зачистка. Окупанти продовжують зачистку по всіх напрямах. Насамперед продовжується прибирання тіл загиблих з вулиць міста. Почала діяти заборона на поховання загиблих родичами у дворах багатоповерхівок. Окупанти призначили контролерів із поховання, які забезпечують дію цієї заборони. Основна озвучена причина – заплановано проведення ексгумації тіл із братніх та хаотично-організованих могил. Чи буде проведено перезахоронення або куди будуть завозитись ексгумовані тіла на разі уточнюємо”, – написав він.

Також підтверджується інформація про запровадження загарбниками пропусків для пересування містом.

“Офіційна версія – для забезпечення безпеки та контролю за видачею гуманітарки. В реальності – проведення перепису населення та зачистка “неблагонадійних” через звіряння з отриманими від колаборантів та зрадників базами даних про комунальників, бюджетників, правоохоронців та складеними списками активістів. Комунальники та бюджетники будуть примушуватись до співпраці з окупаційною владою, інші будуть арештовані та можуть зникнути в тюрмах та концтаборах окупантів”, – наголошує Андрющенко.

Він додає, що в місті зберігається висока небезпека через проведення бойових дій.

“Лівобережний – міські бої, можливе потрапляння під кулі. Зона небезпеки майже без змін. Кальміуській район – в районі меткомбінату імені Ілліча періодичне застосування важкої зброї та артилерії через намагання штурму. Центральний район – від ЖМР 17 міські бої та перестрілки. Можливість потрапляння під стрілецьку зброю. Приморський район – біля порту продовжує працювати артилерія та авіація. Інші частини район – можливість застосування стрілецької зброї”, – зазначив посадовець.

Він закликав маріупольців “не пересуватися в зоні потенційних бойових зіткнень і не вдягати білих стрічок в зоні небезпеки (особливо поодиноких чоловіків)”.

Попри сповільнення евакуаційних процесів, люди намагаються прорватись із Маріуполя в більш безпечні міста України.

“Організована евакуація з Бердянська планується найближчим часом за погодженням на рівні держави та за погодних умов. Дощ унеможливлює проходження автобусів по низці ділянок без асфальтового покриття. Тому слідкуйте за офіційними повідомленнями”,  – зазначив Петро Андрющенко.

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