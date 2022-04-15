Ляшко розповів про ситуацію з ліками в Україні

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Фото: пресслужба МОЗ

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко запевнив, що в Україні немає проблем із препаратами. Однак є певні труднощі із доставкою ліків.

Про це урядовець повідомив вранці в п’ятницю, 15 квітня, в ефірі телемарафону.

“Ми встигли зробити те, що й повинні були – розпорошили препарати по різних складах”, – сказав він.

За словами Ляшка, в Україні “з препаратами проблеми немає”. Однак є певні труднощі в щодо доставки ліків.

“Проблема більше в логістиці – саме з довезенням тяжко. Замість того, що ти заїжджав одразу в одну-дві області, ти їдеш в одну область 2-3 дні”, – сказав міністр.

Також Ляшко зазначив, що в Україні зросло споживання ліків, адже люди у перші дні брали велику кількість препаратів.

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