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Через втрату “Москви” Путін може переглянути свою морську позицію, – розвідка Британії

15/04/2022 12:21

У Міноборони Британії вважають, що російський крейсер “Москва”, який затонув після удару українськими ракетами, виконував ключову роль як командного корабля, так і вузла протиповітряної оборони.

Про це вранці в п’ятницю, 15 квітня, інформує пресслужба міноборони Сполученого Королівства.

За даними британської розвідки, корабель був одним із трьох крейсерів класу “Слава” у російському флоті: введений в експлуатацію 1979-го, у 2021-му повернувся на службу після великого ремонту, що мав покращити його можливості.

“Цей інцидент означає, що після вторгнення в Україну знищені два ключових військово-морських об’єкта, першим з яких став російський десантний корабель класу “Алігатор” “Саратов” 24 березня.

Обидві події, ймовірно, змусять Росію переглянути свою морську позицію у Чорному морі”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 14 квітня стало відомо, що флагман Чорноморського флоту Росії крейсер “Москва” затонув унаслідок ракетного удару ЗС України.

За деякими даними, до Севастополя привезли 14 моряків з крейсера “Москва”, доля ще 496 членів екіпажу невідома.

Про крейсер “Москва”

Корабель був спущений на воду в Миколаєві 1979 року. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ, був флагманом.
Брав участь у бойових діях в Грузії, Сирії та під час нападу на острів Зміїний у лютому 2022-го. Ймовірно, саме його послав за відомим маршрутом один із захисників острова Зміїний Роман Грибов.

10 квітня сайт “Крим Реалії” повідомляв, що крейсер “Москва” стоїть на якорі у Севастопольській бухті. Бортовий номер і назва корабля були зафарбовані.

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