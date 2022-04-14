У Сумській області росіяни обстріляли прикордонні населені пункти

Фото з ТГ Живицького

Росіяни вперше за 10 днів обстріляли зі своєї території прикордонні населені пункти Сумщини.

Про це у четвер, 14 квітня, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в ефірі телемарафону та у Telegram.

“Кілька годин тому відбулися обстріли деяких прикордонних населених пунктів Сумської області з артилерії чи з мінометів. Були скинуті 120-мм міни, є пошкоджені приватні будинки. Одна міна зруйнувала приватний будинок, прямо залетіла в хату до людей. Це за останні днів 10 перша серйозна провокація з боку РФ, коли вони обстріляли зі своєї території наші прикордонні населені пункти”, – написав він.

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