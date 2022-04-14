“Путін сказав – після 10 травня все з землею рівняти”. ГУР виклало перехоплення розмови з окупантом

Мобілізований військовослужбовець ЗС Росії Олег Карасьов телефоном розповів дружині про те, які вказівки отримали російські військові щодо подальших дій в Україні: “Путін сказав, якщо до 10 травня ніх***я не зробимо, то все з землею рівняти”.

Про це 13 квітня інформує пресслужба ГУР МОУ, поширюючи запис на YouTube.

Зазначається, що в рамках роботи Міжвідомчого координаційного центру при Головному управлінні розвідки Міноборони, за участі Національної поліції України, отримано чергові перехоплення розмов військовослужбовців противника, які розкривають плани російського командування щодо війни в Україні.

За словами Карасьова, є розпорядження щодо Луганщини: “Рубіжне ще намагаємось «звільнити», а Лисичанськ і Сєвєродонецьк із землею зрівнюємо. Не будемо намагатись. Наші контрактники ні х…я просунутися не можуть. Позасідали [ЗСУ] так, що кожен день із танків і зі всієї х***і, а їм пох***й. Наших стріляють кожного дня”.

“Ця розмова підтверджує, що РФ цілеспрямовано перейшла до тактики знищення українських міст та злочинів проти мирного населення за прямою вказівкою вищого військово-політичного керівництва країни, зокрема президента Путіна”, – заявили в ГУР.

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