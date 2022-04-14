Home / Війна / Президент нагородив ще понад 700 військових. Майже 80 – посмертно

Президент нагородив ще понад 700 військових. Майже 80 – посмертно

14/04/2022 02:21

13 квітня датовані два великі укази президента Володимира Зеленського про відзначення державними нагородами українських військовослужбовців, які відбивають російську агресію.

Першим указом нагороджені 423 воїни ЗСУ (посмертно – 72), другим – 270 в ЗСУ (посмертно – 7) та 11 – в УДО.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №236/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня

ДМИТРУКА Богдана Олександровича — підполковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

КУРАША Євгенія Юрійовича — полковника

МАЙСТРЕНКА Олексія Сергійовича — полковника

МАЛІНОВСЬКОГО Андрія Володимировича — генерал-майора

СІРЧЕНКА Сергія Анатолійовича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

АЛЕКСЕЄНКА Володимира Миколайовича — старшого лейтенанта

БЕНЬКОВСЬКОГО Андрія Анатолійовича — капітана

БОДНАРА Юрія Васильовича — майора

БОНДАРЄВА Тімура Володимировича — капітана

БУЛАНОГО Іллю Андрійовича — лейтенанта

ВЕРБИЦЬКОГО Володимира Вікторовича — підполковника

ВЕРХОЗІНА Олексія Володимировича — підполковника

ВІННІКА Івана Івановича — полковника

ГОРБУНЕНКА В’ячеслава Олександровича — підполковника

ГРИЗУНА Вадима Федоровича — підполковника

ДМИТРУКА Олега Володимировича — майора

ДОБРЯНСЬКОГО Григорія Юрійовича — старшого лейтенанта

ДУБІНІНА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта

ДЯКІВА Арсенія Петровича — старшого лейтенанта

ДЯЧЕНКА Артура Олеговича — капітана

ЗАДОРОЖНЬОГО Олександра Олександровича — старшого лейтенанта

ЗАПЛАВСЬКОГО Дмитрія Вячеславовича — лейтенанта

ІВАНОВА Євгенія Георгійовича — старшого лейтенанта

ІВАНОВСЬКОГО Ростислава Олександровича — капітана

КАСЬЯНОВА Олексія Андрійовича — лейтенанта

КЕРДУНА Андрія Юрійовича — підполковника

КЛИМОВА Артема Дмитровича (посмертно) — старшого лейтенанта

КОБИЛКІНА Дениса Олександровича — підполковника

КОНДРАТЕНКА Олександра Анатолійовича — капітана

КОРЕЦЬКОГО Костянтина Вікторовича — лейтенанта

КОСТЕНКА Андрія Михайловича — полковника

КРИВИЦЬКОГО Романа Олександровича — старшого лейтенанта

КУЗІВА Михайла Ярославовича — старшого лейтенанта

КУПРІНЕНКА Олександра Володимировича — майстер-сержанта

КУЧЕРЧУКА Дмитра Сергійовича — капітана

ЛИТУСА Артема Васильовича — старшого лейтенанта

ЛОБАНОВА Євгенія Валерійовича — старшого лейтенанта

МАРТУСЕНКА Сергія Вікторовича — підполковника

МІЩУКА Юрія Романовича — лейтенанта

МОСКАЛЕНКА Тараса Васильовича — підполковника

ПОЛЯКОВА Віктора Костянтиновича — майора

ПОНОМАРЕНКА Спартака Олеговича — старшого лейтенанта

САЗІНА Вадима Юрійовича — старшого лейтенанта

САМАРІНА Антона Андрійовича — капітана

СКРИПНИКА Артура Івановича — старшого лейтенанта

СОВЕНКА Антона Сергійовича — лейтенанта

СОМЕНКА Давіда Олеговича — лейтенанта

ТАРАТУТУ Дмитра Олеговича — лейтенанта

ТИМОЩУКА Олександра Ігоровича — лейтенанта

ТКАЧУКА Сергія Анатолійовича — капітана

ХАРЧЕНКА Руслана Вікторовича — майора

ЧКАЛОВА Олександра Павловича — лейтенанта

ШУШКОВСЬКОГО Олександра Олександровича — майора

ЮРЧИШИНА Мирослава-Володимира Володимировича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

БИЦЯ Дмитра Святославовича — солдата

БОДАКА Любомира Емільовича — старшого солдата

ВИСОКОЛЯНА Віктора Сергійовича — сержанта

ГАВРИЛЕНКА Ігоря Віталійовича — старшого сержанта

ГЛОНДАРА Сергія Вікторовича — головного сержанта

ДРАТВУ Михайла Миколайовича — сержанта

ДУДЧЕНКА Максима Володимировича — сержанта

КІНЬШИНУ Юлію Володимирівну — молодшого сержанта

ЛЯЩУКА Богдана Васильовича — головного сержанта

МЕЛЬНИКА Олександра Петровича — солдата

СОБИЛЬСЬКОГО Віктора Андрійовича — капітана

ТКАЧА Олександра Олександровича — сержанта

ТУЛУВОВУ Аміну Зокирівну — солдата

ХМУРЕНКА Максима Олександровича — сержанта

ЧИЖЕНКА Максима Олександровича (посмертно) — солдата

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АНИЩЕНКА Віталія Юрійовича (посмертно) — старшого солдата

АФАНАСЬЄВА Віталія Володимировича — сержанта

БАБЕНКА Віктора Володимировича — солдата

БАБЕНКА Віталія Юрійовича (посмертно) — старшого солдата

БАБИЧА Олега Степановича (посмертно) — сержанта

БАГРІЯ Івана Олександровича — сержанта

БАЙДУ Дмитра Юрійовича — старшого солдата

БАЛЮКА Микиту Андрійовича — молодшого сержанта

БАРАНІКА Володимира Анатолійовича — штаб-сержанта

БАСА Богдана Володимировича — солдата

БАСА Віталія Володимировича — солдата

БАСА Євгенія Володимировича — солдата

БЕЗСОННОГО Андрія Вікторовича — солдата

БЕРЕЗОВСЬКОГО Дмитра Миколайовича — солдата

БЕСКІДА Павла Івановича — молодшого сержанта

БІЛЕВЦОВА Євгена Юрійовича — старшого солдата

БОГАЧОВА Сергія Сергійовича — сержанта

БОГУСЛАВСЬКОГО Станіслава Андрійовича (посмертно) — молодшого сержанта

БОДНАРЧУКА Олександра Івановича (посмертно) — старшого солдата

БОЇШКА Богдана Миколайовича (посмертно) — сержанта

БОЛОГАНА Віталія Валерійовича — старшого солдата

БОЛОТОВА Олексія Олеговича — старшого солдата

БОНДАРЯ Володимира Віталійовича — старшого сержанта

БОНДАРЯ Микиту Олександровича — солдата

БОРИСЕНКА Олексія Ігоровича — сержанта

БОРОДІЯ Станіслава Михайловича — старшого солдата

БРАЖНИКА Микиту Євгенійовича (посмертно) — солдата

БРИНЗАНСЬКОГО Ігоря Леонідовича — молодшого сержанта

БУГАЙЦЯ Олександра Сергійовича — штаб-сержанта

БУЛАТА Володимира Сергійовича — старшого сержанта

БУЛАШЕНКА Романа Вікторовича — сержанта

БУРАКОВА Олександра Васильовича — молодшого сержанта

БУРСУ Євгена Олексійовича (посмертно) — старшого солдата

БУЧКОВСЬКОГО Костянтина Вікторовича — головного сержанта

ВАВЕРЧАКА Любомира Михайловича — солдата

ВАКАЛОВА Сергія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта

ВАСЮТУ Дмитра Васильовича (посмертно) — старшого солдата

ВЕНЦКЕВИЧА Артура Володимировича (посмертно) — штаб-сержанта

ВЕРБЕЦЬКОГО Кирила Володимировича — солдата

ВЕРХОЛУ Андрія Ігоровича — солдата

ВІСТІРОВСЬКОГО Артема Олеговича (посмертно) — солдата

ВІТРА Владислава Олександровича — головного сержанта

ВЛАСЕНКА Максима Дмитровича (посмертно) — солдата

ВОВЧУКА Івана Кузьмовича — старшого солдата

ВРАЗОВСЬКОГО Івана Володимировича — старшого солдата

ГАЛАНА Станіслава Олександровича — старшого сержанта

ГАПАКА Романа Олександровича — молодшого сержанта

ГЛОВЯКА Богдана Ярославовича — старшого солдата

ГНАТЮКА Леоніда Леонідовича — старшого солдата

ГОЛОВАНЯ Олега Анатолійовича (посмертно) — сержанта

ГОНЧАРОВА Микиту Романовича — солдата

ГОНЧАРУКА Богдана Віталійовича (посмертно) — солдата

ГОРБАТЕНКА Андрія Олеговича (посмертно) — солдата

ГОРБЕНКА Віталія Михайловича (посмертно) — старшого солдата

ГОРБОВОГО Ростислава Андрійовича — старшого солдата

ГОРДІЄНКА Юрія Анатолійовича — старшого солдата

ГРЕХОВА Олександра Олексійовича — солдата

ГРИЦЕНКА Іллю Вікторовича (посмертно) — лейтенанта

ГУДЗЕНКА Михайла Романовича — солдата

ГУЛЯЙГРАДСЬКОГО Сергія Юрійовича — старшого солдата

ГУСЄВА Сергія Сергійовича — старшого солдата

ГУЦУЛА Романа Ігоровича (посмертно) — головного сержанта

ДАВИДЕНКА Олександра Олександровича — солдата

ДАНИЛЕЙКА Івана Миколайовича — сержанта

ДАНІЛОВА Андрія Юрійовича — солдата

ДЕКЕТА Володимира Михайловича — солдата

ДЕРЕВЕНЧЕНКА Максима Леонідовича — молодшого сержанта

ДЖЕНКОВА Володимира Ілліча — солдата

ДЖУНЯ Михайла Івановича (посмертно) — старшого сержанта

ДЛУГОША Еріка Миколайовича — солдата

ДОНЧУКА Олександра Олександровича — старшого сержанта

ДОРОЩЕНКОВА Івана Володимировича (посмертно) — сержанта

ДОЦЕНКА Миколу Юрійовича — солдата

ДРАЮКА Петра Васильовича (посмертно) — солдата

ДРОНЯ Максима Миколайовича — солдата

ДУДЧЕНКА Володимира Володимировича — головного сержанта

ЖАРКОВА Сергія Сергійовича — штаб-сержанта

ЖИРА Володимира Сергійовича — солдата

ЗАЙЦЯ Станіслава Вікторовича — солдата

ЗАРІЦЬКОГО Василя Михайловича — молодшого сержанта

ЗАСТАВНОГО Михайла Михайловича — старшого солдата

ЗАТВОРНИЦЬКОГО Володимира Євгенійовича — сержанта

ЗАТУАШВІЛІ Давіда Анзоровича — головного сержанта

ЗАХАРЧЕНКА Едуарда Юрійовича — старшого солдата

ЗЕЛІНКА Олександра Андрійовича — старшого солдата

ЗЯБРЄВА Вадима Валентиновича — старшого сержанта

ІВАНЕІШВІЛІ Русудані — солдата

ІВАНОВА Олександра Михайловича (посмертно) — старшого солдата

ІВАНЧЕНКА Олександра Олександровича — старшого солдата

ІВАНЧЕНКА Романа Дмитровича (посмертно) — старшого солдата

ІВЛЄВА Петра Петровича (посмертно) — старшого солдата

ІЗМАЙЛОВА Станіслава Олександровича — солдата

ІЛЬЇНА Сергія Олександровича — солдата

КАЛАТУРА Владислава Олександровича — солдата

КАМЄНЄВА Станіслава Володимировича — солдата

КАНТЕМІРОВА В’ячеслава Володимировича — сержанта

КАРАГОДІНА Івана Валентиновича (посмертно) — старшого солдата

КАРІМОВА Богдана Рахімжановича (посмертно) — солдата

КАРПЦОВА Єгора Олексійовича (посмертно) — солдата

КАХНА Олега Олеговича — старшого лейтенанта

КИРИЛОВА Андрія Вячеславовича — старшого сержанта

КІСІЛЯ Івана Михайловича — старшого солдата

КОБЕЛЄВА Максима Валерійовича — головного сержанта

КОВАЛЯ Олександра Анатолійовича — солдата

КОЗАКА Романа Сергійовича (посмертно) — солдата

КОЗУБА Іллю Євгенійовича — солдата

КОМАРНІЦЬКОГО Богдана Васильовича (посмертно) — старшого солдата

КОНВІСАРА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

КОНДРАШОВА Євгенія Сергійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

КОСТЕВИЧА Євгена Анатолійовича — солдата

КОСТЕНКА Валентина Володимировича (посмертно) — старшого солдата

КОСТЕНКА Віктора Вікторовича — старшого сержанта

КОТЕВИЧА Олександра Петровича (посмертно) — старшого солдата

КОТИКА Дмитра Олександровича — старшого солдата

КРЕПЧЕНКА Сергія Олександровича (посмертно) — майора

КРИВКУ Ігоря Віталійовича — солдата

КРИВОКОНЯ Андрія Вікторовича — старшого сержанта

КУДРЯШОВА Володимира Володимировича — молодшого сержанта

КУЗЬМИЧА Максима Григоровича — старшого солдата

КУРИЩЕНКА Володимира Олександровича (посмертно) — старшого солдата

КУРТИКА Олександра Михайловича (посмертно) — солдата

КУХАРЕВА Олександра Олександровича — солдата

КУЦАКА Віктора Сергійовича — солдата

КУЦОГО Олександра Сергійовича — старшого солдата

КУЧЕРЕНКА Миколу Валерійовича — солдата

КУШПЕТУ Тараса Ігоровича — старшого лейтенанта

КУЩИКА Віктора Вікторовича — головного сержанта

ЛАБУ Євгенія Олексійовича — молодшого сержанта

ЛАПЄХІНА Євгена Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ЛЕБЕДИНСЬКОГО Євгена Володимировича — солдата

ЛЕНДЕЛА В’ячеслава Юрійовича — солдата

ЛИМАНА Олександра Сергійовича — молодшого сержанта

ЛИТВИНЧУКА Сергія Івановича — солдата

ЛИЧМАНЮКА Валентина Павловича (посмертно) — солдата

ЛІКАРЕНКА Олексія Сергійовича — старшого солдата

ЛОЗУ Вадима Вікторовича — головного сержанта

ЛУК’ЯНОВА Олександра Євгенійовича — солдата

ЛЯХА Сергія Олександровича — солдата

ЛЯШЕНКА Олександра Дмитровича (посмертно) — сержанта

МАГДЮКА Леоніда Антоновича — солдата

МАГУРЧАКА Юрія Івановича (посмертно) — старшого солдата

МАКАЙДУ Івана Вікторовича (посмертно) — солдата

МАКАРОВА Богдана Сергійовича — старшого солдата

МАЛЬЦЕВА Олексія Павловича (посмертно) — старшого солдата

МАРЧУКА Олександра Петровича — молодшого сержанта

МЕДВЕДЄВА Олега Вікторовича — старшого сержанта

МЕЖИНСЬКОГО Андрія Олександровича (посмертно) — солдата

МЕЛЬНИКА Василя Андрійовича — старшого солдата

МЕЛЬНИКА Володимира Олександровича — старшого сержанта

МИХАЙЛЕНКА Богдана Анатолійовича — старшого солдата

МИХАЙЛЮКА Мирослава Михайловича — старшого лейтенанта

МІРОШНИКА Олега Валентиновича — штаб-сержанта

МОГИЛЕНКА Дмитра Леонідовича (посмертно) — сержанта

МОГИЛЬДУ Вадима Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

МОХОНЬКА Сергія Олександровича (посмертно) — старшого сержанта

МОШКАРІНА Руслана Павловича — старшого сержанта

МОЩЕНКА Олександра Івановича — солдата

МУРГУ Віктора Володимировича — солдата

НАУМОВА Дениса Олександровича — молодшого сержанта

НЕЗНАМОВА Євгена Ігоровича — солдата

НЕКРУТЕНКА Віктора Вікторовича — солдата

НЕЧИПОРЕНКА Миколу Григоровича (посмертно) — молодшого сержанта

НИКОЛАЙКА Олександра Борисовича — майстер-сержанта

НІКОЛЬСЬКОГО Дмитра Борисовича — солдата

НОВІКОВА Віталія Петровича — старшого солдата

НОСЕНКА Андрія Олександровича — солдата

ОБИХОДА Максима Олександровича — солдата

ОВЧИННІКОВА Олександра Миколайовича — старшого солдата

ОКСЕНТЮК Наталію Андріївну (посмертно) — молодшого сержанта

ОЛЕКСЮКА Тараса Миколайовича — старшого солдата

ОЛІЙНИКА Давида Олеговича (посмертно) — молодшого сержанта

ОСТАПЕНКА Володимира Юрійовича (посмертно) — сержанта

ОСТАПЕНКА Ярослава Сергійовича (посмертно) — головного сержанта

ОСТРОВСЬКОГО Андрія Олександровича — молодшого сержанта

ПАВЛЕНКА Артема Дмитровича — старшого солдата

ПАВЛОВА Володимира Михайловича — солдата

ПАНАСЮКА Романа Сергійовича — солдата

ПАНЧЕНКА Артема Володимировича — лейтенанта

ПАСТУХОВА Максима Олександровича — старшого солдата

ПЕКАРЯ Василя Миколайовича — старшого солдата

ПЕНЬОРУ Василя Івановича — головного сержанта

ПЕРСТНЬОВА Юрія Юрійовича — старшого солдата

ПЕРХАЛЬЦЯ Юрія Володимировича — старшого солдата

ПЕРЧУКА Андрія Петровича (посмертно) — старшого солдата

ПЕТРИКА Василя Миколайовича — старшого сержанта

ПІПУ Івана Івановича — солдата

ПІТРУ Богуслава Богуславовича — солдата

ПОГРІБНОГО Олега Юрійовича — старшого солдата

ПРИМАКА Максима Олександровича — солдата

ПРОХОРОВА Дмитра Геннадійовича — старшого солдата

ПРЯДКА Олексія Михайловича — старшого солдата

РАГІМОВА Руслана Каміловича (посмертно) — старшого солдата

РЕЗНІЧЕНКА Анатолія Миколайовича — солдата

РЕЙХАРДА Марка Михайловича — старшого солдата

РОГОВА Артема Сергійовича — молодшого сержанта

РОДЧЕНКА В’ячеслава Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта

РОМАДІНА Ігоря Анатолійовича — старшого сержанта

РОМАСЕНКА Віктора Васильовича — головного сержанта

СВИРИДЮКА Анатолія Валентиновича (посмертно) — старшину

СЕВОСТЬЯНОВА Миколу Миколайовича — солдата

СЕМИЗА Євгенія Петровича — підполковника

СЕМІРЕНКА Михайла Олександровича — головного сержанта

СІНЕЦЬКОГО Олексія Михайловича (посмертно) — старшого солдата

СІЧКАРЯ Олега Юрійовича — солдата

СКАЛКА Крістіана Трояновича — старшого солдата

СКРИПКУ Валерія Вікторовича — штаб-сержанта

СМОЛЯНІНОВА Саймона Сергійовича — старшого солдата

СОКОЛЬВАКА Сергія Володимировича — старшого сержанта

СОЛОХУ Сергія Олеговича (посмертно) — старшого солдата

СПИРИДОНОВА Кирила Андрійовича — солдата

СТОРОЖНІЧЕНКА Олега Григоровича (посмертно) — солдата

СТРЕТОВИЧА Івана Михайловича — молодшого сержанта

СУВАЛОВА Романа Юрійовича (посмертно) — солдата

СУХАРЕВСЬКОГО Романа Віталійовича — солдата

СУХОГО Данила Костянтиновича — солдата

ТАНСЬКОГО Дем’яна Петровича — штаб-сержанта

ТАРГОНІЯ Андрія Володимировича — молодшого сержанта

ТЄТЄРІНА Павла Вікторовича — старшого солдата

ТИМЧЕНКА Артема Юрійовича — старшого солдата

ТИМЧУКА Микиту Олександровича — солдата

ТКАЧЕНКА Євгена Ігоровича — солдата

ТКАЧЕНКА Юрія Анатолійовича — головного сержанта

ТОКАРЄВА Олександра Євгеновича — старшого солдата

ТОЛОЧИКА Максима Миколайовича — солдата

УДАЛОГО Олега Ілліча (посмертно) — солдата

УДОВІЧЕНКА Євгена Володимировича — солдата

УСТИМЕНКА Богдана Вячеславовича — старшого солдата

ФАЄРА Вадима Віталійовича — старшого солдата

ФЕДОРЕНКА Владислава Григоровича — старшого солдата

ФЕДОРЧИКА Ігоря Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ФЕСЕНКА Микиту Едуардовича — солдата

ФОТІНА Валентина Олексійовича — сержанта

ХАРЛОВА Романа Олексійовича — старшого солдата

ХАРЧЕНКА Івана Івановича — старшого солдата

ХМЕЛЬОВА Юрія Миколайовича — солдата

ХОВАНЦЯ Віталія Богдановича — старшого солдата

ХОМИКА Богдана-Михайла Романовича — солдата

ХОМ’ЯКОВА Дениса Ігоровича — старшого солдата

ХОХЛОВА Сергія Олександровича — старшого солдата

ЦИБУЛЬСЬКОГО Романа Валер’яновича — старшого солдата

ЦИГАНКОВА Миколу Валерійовича — головного сержанта

ЦИМБАЛЮКА Артема Миколайовича — солдата

ЦЯБУКА Віталія Олександровича (посмертно) — солдата

ЧАПЛИКА Василя Олександровича — старшого солдата

ЧОРНОВОЛА Богдана Володимировича (посмертно) — головного сержанта

ШАХБАНОВА Валерія Нурутдіновича — молодшого сержанта

ШВОРАКА Івана Сергійовича — солдата

ШЕВЕЛЬОВА Володимира Віталійовича (посмертно) — солдата

ШЕВЧЕНКА Романа Олександровича (посмертно) — сержанта

ШЕВЯКІНА Андрія Петровича — головного сержанта

ШЕСТАКОВА Володимира Миколайовича — солдата

ШИРОКИХ Дмитра Олександровича — солдата

ШКАТУЛУ Романа Сергійовича — старшого солдата

ШПАДАРУКА Олександра Васильовича (посмертно) — сержанта

ЮР’ЄВА Івана Сергійовича — старшого солдата

ЯГЕЛЬСЬКОГО Андріана Олеговича — старшого солдата

ЯКТОРОВИЧА Юрія Олександровича — солдата

ЯМНИЦЬКОГО Михайла Івановича — старшого сержанта

ЯРМАКА Григорія Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ЯРОЩУКА Сергія Ігоровича — старшого лейтенанта

ЯЦИШИНА Дмитра Ігоровича — головного сержанта

ЯЦИШИНА Тараса Івановича — солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

МАКОГОНА Руслана Миколайовича — капітана

САГАНА Костянтина Костянтиновича — капітана

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АРТЕМЧУКА Миколу Олександровича — солдата

БОНДАРЕНКА Владислава Вікторовича — сержанта

БУРЧИКА Юрія Олександровича — майстер-сержанта

ГЛУЩАКА Максима Олександровича — солдата

ГОЛЬЦЕВА Кирила Андрійовича — молодшого сержанта

ГОНТАРЯ Павла Михайловича — майстер-сержанта

ГОРЯНОГО Віталія Григоровича — штаб-сержанта

ГРИШЕЧКІНА Сергія Геннадійовича — старшого сержанта

ГУБАРА Ярослава Івановича — старшого солдата

ДЕМИДОВА Олександра Михайловича — солдата

ДЖОЛУ Дмитра Павловича — солдата

ДИШЛЕВИЧА Богдана Віталійовича — солдата

ДОНЕНКА Ярослава Миколайовича — сержанта

ДОНОВА Павла Володимировича — молодшого сержанта

ІГНАТОВА Даніїла Юрійовича — молодшого сержанта

КЕЙДУНА Сергія Володимировича — старшого солдата

КОВТУНА Андрія Вікторовича — штаб-сержанта

КОТИКА Ярослава Леонідовича — солдата

КРАВЦОВА Андрія Семеновича — сержанта

КРАВЧЕНКА Григорія Володимировича — солдата

КРИВУЛЬКА Антона Володимировича — старшого солдата

КРУПУ Андрія Вікторовича — молодшого сержанта

КУДАСА Олександра Григоровича — старшого солдата

ЛАЗНЮ Олександра Миколайовича — солдата

ЛЕОНТЬЄВА Данила Олексійовича — солдата

ЛІПАЙКІНА Олександра Миколайовича — старшого сержанта

ЛЯСОВА Сергія Валерійовича — старшого солдата

МАКАРУ Віктора Вікторовича — старшого солдата

МАКСИМОВА Едуарда Руслановича — старшого солдата

МЕЛЬНИЧУКА Василя Ігоровича — солдата

МИЦАКА Бориса Миколайовича — старшого солдата

МУЗИЧЕНКА Олександра Миколайовича — старшого солдата

НЕГРОЄНКА Олексія Олександровича — солдата

ПАРФЬОНОВА Олександра Сергійовича — молодшого сержанта

ПОШЕЛЮЖНОГО Сергія Олеговича — старшого солдата

РАТУШНЯКА Ярослава Петровича — майстер-сержанта

РЯБОШАПКА Олександра Петровича — солдата

СІРОБАБУ Олександра Михайловича — старшого солдата

СКРИНКІВСЬКОГО Михайла Володимировича — старшого солдата

СКРИЦЬКОГО Анатолія Михайловича — солдата

СТАСЕНЮКА Романа Валерійовича — солдата

СУЛИМУ Богдана Анатолійовича — солдата

ТИМЧУКА Михайла Васильовича — солдата

ХАРКОВА Сергія Едуардовича — солдата

ЧОРНУ Анну Йосипівну — сержанта

ЧУЙКА Олександра Олександровича — майстер-сержанта

ШЕВЕЛЬОВА Валентина Григоровича — старшого сержанта

ШИЛОВА Максима Сергійовича — солдата

ШИШКІНА Генадія Івановича — старшого солдата

ЮШКА Володимира Борисовича — солдата

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БАЦЕНКА Романа Васильовича — солдата

БОБИКА Сергія Вікторовича — сержанта

БОДНАРЮКА-КРАВЦЯ Тараса Олександровича — старшого сержанта

БОНДАРЕНКА Владислава Сергійовича — сержанта

БРУЦЬКОГО Дмитра Олександровича — лейтенанта

ВІТРА В’ячеслава Андрійовича — старшого солдата

ВЛАСЕНКА Євгенія Олександровича — солдата

ВОЛОШИНА Юрія Юрійовича — солдата

ГЕРАСИМЕНКА Олексія Олександровича — сержанта

ДЕКАЛЬЧУКА Артема Васильовича — лейтенанта

КАРНАФЕЛЯ Олега Валерійовича — солдата

КОВАЛЯ Андрія Петровича — прапорщика

КОЛОТОВА Романа Руслановича — солдата

КОЛЯДИНСЬКОГО Сергія Олеговича — солдата

КОСТЕВИЧА Федора Петровича — старшого солдата

КРОЙТОРА Дениса Володимировича — старшого лейтенанта

КУЛІША Юрія Олександровича — капітана

КУРБАТОВА Олександра Сергійовича — молодшого сержанта

ЛАТИШЕВА Олександра Валерійовича — штаб-сержанта

ЛЕБЕЙЧУКА Руслана Володимировича — сержанта

ЛИСА Миколу Миколайовича — старшого сержанта

ЛІСНИКА Вадима Сергійовича — старшого солдата

ЛОГВИНЮКА Романа Васильовича — солдата

МАНДЗЯКА Миколу Мирославовича — майстер-сержанта

МЕРКУША Олександра Олександровича — молодшого сержанта

ПЕТЛЕНКА Володимира Станіславовича (посмертно) — старшого солдата

ПИШНЯКА Максима Сергійовича — майора

ПОПОВА Андрія Михайловича — старшого сержанта

РЕШЕТНЯКА Андрія Миколайовича — сержанта

САВЕНКА Івана Володимировича (посмертно) — штаб-сержанта

САРИЧЕВА Олександра Ігоровича — молодшого сержанта

СКАКУН Дарину Олександрівну — сержанта

ФІЛИКА Павла Андрійовича — солдата

ФУРТАКА Івана Івановича — старшого лейтенанта медичної служби

ШАХРАЯ Олександра Вікторовича — солдата

ЯЩУКА Віталія Сергійовича — сержанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

13 квітня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №238/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

у Збройних Силах України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

САВЧИНА Юрія Павловича — підполковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БАБАКА Дмитра Вікторовича — майора

БЛИЗНЮКА Арсена Васильовича — капітана

ВИНОГРАДА Максима Олександровича — старшого лейтенанта

ВІТУШКА Петра Геннадійовича — майора

ГАВРИЛЮКА Едуарда Назаровича — старшого лейтенанта

ГОНЧАРОВА Євгена Анатолійовича — підполковника

ГРИБА Андрія Михайловича — майора

ГРУЗІНА Володимира Олександровича — лейтенанта

ДАНЧЕНКА Володимира Олексійовича — капітана

ДОНСКОВА Дмитра Юрійовича — старшого лейтенанта

ЄМЦЯ Михайла Олександровича — капітана

ЗОЛОТУХІНА Сергія Володимировича — підполковника

КИРИЛЕНКА Сергія Володимировича — майора

КІСЛОВА Михайла Олександровича — полковника

КОНДРАТОВА Артема Федоровича — лейтенанта

КОПЧАТОВА Богдана Григоровича — капітана

КОШИКА Івана Володимировича — полковника

КУПОВЦЯ Олександра Сергійовича — капітана

ЛАЩУКА Юрія Вадимовича — лейтенанта

МИРОНЕНКА Олександра Анатолійовича — капітана

МУРУГОВА Кирила Геннадійовича — солдата

НАУМОВА Віталія Сергійовича — старшого лейтенанта

НИЧИПОРЕНКА Олександра Ігоровича — молодшого лейтенанта

ПЕТРЕНКА Валерія Вячеславовича — старшого лейтенанта

ПОГОРЕЛОВА Віктора Анатолійовича — підполковника

РІЗЕНЬКОВА Артема Юрійовича — майора

САЙЧУКА Андрія Руслановича — головного сержанта

САЛЕНКА Олексія Миколайовича — капітана

СЕХА Володимира Юліановича — капітана

СМОЛІНСЬКОГО Володимира Андрійовича — старшого солдата

СНОПКА Олега Вікторовича — підполковника

СОБЧЕНКА Олександра Миколайовича — майора

СОРОКІНА Олександра Павловича — майора

ТИМЧЕНКА Владислава Івановича — лейтенанта

ШАМСА Ар’яна Таваба — капітана

ЮРЧУКА Павла Павловича — майора

ЯРМОЛЕНКА Максима Анатолійовича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ГОРБАЦЬКОГО Ігоря Миколайовича — молодшого сержанта

ДЕМЧАКА Володимира Олександровича — головного сержанта

САВЧУКА Віктора Степановича — старшого сержанта

САФАРОВА Сергія Віталійовича — молодшого сержанта

ЦЕГЕЛЬНИКА Сергія Анатолійовича — старшого сержанта

ЦУРКОВА Ярослава Геннадійовича — старшого солдата

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АНДРОСОВИЧА Романа Анатолійовича — молодшого сержанта

АСПЕДНИКОВА Данила Романовича — старшого солдата

БАКАНОВА Едуарда Едуардовича — матроса

БЕЗНОСЮКА Максима Івановича — сержанта

БЄЛЯЧАТА Станіслава Олександровича — солдата

БІЛІЧЕНКА Юрія Геннадійовича — молодшого сержанта

БУЖИНСКАСА Едуарда Мусаєвича — старшого солдата

БУРЛАКУ Романа Васильовича — лейтенанта

БУРХАЙЛА Олександра Вікторовича — старшого солдата

ВАСИЛЕНКА Олександра Володимировича — старшого солдата

ВІНТЕРГОЛЛЄРА Владислава Юрійовича — старшого лейтенанта

ВОЙНОВА Сергія Сергійовича — солдата

ГАВРИЛЕНКА Дениса Володимировича — молодшого сержанта

ГАВРЮШЕНКА Руслана Валерійовича — майстер-сержанта

ГАРАЄВА Івана Андрійовича — солдата

ГЕРАСИМЦЯ Максима Сергійовича — солдата

ГОЛІНЬКО Марину Іванівну — старшого лейтенанта медичної служби

ГОРДЕНКА Андрія Васильовича — старшого сержанта

ГОРОБЦЯ Максима Сергійовича — капітана

ГРЕСЯ Сергія Миколайовича — старшого солдата

ГРИБИНЮКА Владислава Дмитровича — солдата

ГРИГОРЕНКА Павла Пилиповича — солдата

ГРИЗОГЛАЗОВА Євгена Олеговича — капітана

ГУЛЮ Данила Руслановича (посмертно) — солдата

ГУРАЛЯ Андрія Михайловича — молодшого сержанта

ГУТОРОВА Віталія Сергійовича — солдата

ДАНИЛЬЧЕНКА Олександра Вікторовича — солдата

ДВИГАЛА Сергія Миколайовича — старшого солдата

ДЕРДЕЛЯ Артура Володимировича — солдата

ДІДЕНКА Олександра Валентиновича — старшого сержанта

ДІЯНОВА Андрія Сергійовича — солдата

ДМИТРЕНКА Євгена Олександровича — штаб-сержанта

ДУБИНСЬКОГО Олександра Васильовича — штаб-сержанта

ЄГОРОВУ Юлію Сергіївну — сержанта

ЄЛЕЦЬКОГО Дмитра Юрійовича — старшого солдата

ЄРІНА Нікіту Анатолійовича — солдата

ЖОЛОНДІЄВСЬКОГО Ігоря Олександровича — старшого солдата

ЖУРАВЛЯ Андрія Вікторовича — старшого солдата

ЖУРБЕНКА Андрія Васильовича — майстер-сержанта

ЗАБРОДІНА Олексія Івановича — солдата

ЗАГАРІЮ Зоряна Вікторовича — солдата

ЗАГРЕБЕЛЬНОГО Сергія Юрійовича (посмертно) — матроса

ЗАЇКУ Олександра Миколайовича — старшого солдата

ЗАЙЦЯ Антона Олександровича — старшого солдата

ЗАЙЦЯ Олексія Анатолійовича — сержанта

ЗАПОРОЖЦЯ Андрія Олександровича — штаб-сержанта

ЗАПОРОЖЧЕНКА Романа Івановича — штаб-сержанта

ЗАТВАРНІЦЬКОГО Сергія Анатолійовича — сержанта

ЗИБІНА Олександра Миколайовича — солдата

КАЛАШНИКОВА Сергія Олександровича — штаб-сержанта

КАЛІНІЧЕНКА Євгена Сергійовича — старшого солдата

КАМИНІНА Володимира Володимировича — солдата

КАРКОШКІНА Романа Олександровича — старшого солдата

КАСЕНЮКА Василя Олексійовича — сержанта

КАЩАВЦЕВА Миколу Дмитровича — солдата

КОВАЧА Володимира Олексійовича — старшого лейтенанта

КОЗІЯ Даниіла Сергійовича — солдата

КОЗЛОВСЬКОГО Олексія Адамовича — майстер-сержанта

КОЛОДІЯ Дмитра Вікторовича — солдата

КОПАНІШИНА Юрія Богдановича — молодшого сержанта

КОТОЛУПЕНКА Олега Анатолійовича — сержанта

КРИВЕНКА Івана Олеговича — солдата

КУРЧЕНКА Віталія Олександровича — лейтенанта

ЛЕШКА Костянтина Сергійовича — старшого лейтенанта

ЛЄГОСТАЄВА Дмитра Андрійовича — солдата

ЛИТВИНА Андрія Васильовича — солдата

ЛІТУНА Михайла Васильовича — молодшого сержанта

МАЙСТРЕНКА Валерія Пантелійовича — старшого сержанта

МАЛЕЖИКА Євгенія Ігоровича — старшого сержанта

МАЛЕНКА Олександра Сергійовича — солдата

МАНЖОЛУ Романа Вікторовича — молодшого сержанта

МАНОХУ Андрія Вікторовича — старшого солдата

МАРТИНЕНКА Владислава Юрійовича — старшого солдата

МАСЛЮКА Дмитра Сергійовича — майора

МЕДВЕДЄВА Сергія Юрійовича — сержанта

МЕЛЬНИКА Володимира Анатолійовича — капітана

МЕРЯХУ Андрія Валерійовича — сержанта

МОКІНА Сергія Сергійовича — старшого солдата

НАГАЙЦЯ Петра Олександровича — солдата

НАГОВІЦИНА Олександра Павловича — лейтенанта медичної служби

НЕЧИПОРЕНКА Миколу Григоровича — солдата

НЕЧИТАЙЛА Сергія Юрійовича — старшого сержанта

НЄДЄЛКОВА Сергія Миколайовича — старшого солдата

НОМИРОВСЬКОГО Олега Анатолійовича — солдата

ОЛІЙНИКА Володимира Володимировича — підполковника

ОМЕЛЬНИЦЬКОГО Вадима Володимировича — старшого сержанта

ОРЛОВА Євгена Леонідовича — старшого сержанта

ОШУРКА Євгена Федоровича — старшого солдата

ПАВЛОВИЧА Романа Романовича (посмертно) — старшого солдата

ПАРИГІНА Сергія Сергійовича — старшого солдата

ПАШКОВА Олександра Івановича — головного сержанта

ПЕРКОВСЬКОГО Вадима Вадимовича — молодшого сержанта

ПЄХОВА Сергія Олексійовича — головного сержанта

ПЛАТОНОВА Михайла Анатолійовича — старшого солдата

ПЛЯШНИКА Анатолія Івановича — майора медичної служби

ПОГРІБНУ Лілію Валентинівну — старшого солдата

ПОЛЯНСЬКОГО Артема Сергійовича — старшого солдата

ПОМИЛЯЙКА Олександра Сергійовича (посмертно) — лейтенанта

ПОСОХОВА Тимура Валерійовича — старшого солдата

ПРИХОДЬКА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта

РЕМЕНЧЮСА Давида Михайловича (посмертно) — старшого солдата

РИБАЛЬЧЕНКА В’ячеслава Олександровича — старшого солдата

РИЖКОВА Владислава Олександровича — старшого солдата

РИКОВА Федора Юрійовича — молодшого сержанта

РОГОВА Костянтина Максимовича (посмертно) — солдата

САФОНОВА Максима Олексійовича — капітана

СЕМИБРАТСЬКОГО Олександра Анатолійовича — майстер-сержанта

СЕРГЄЄВА Івана Станіславовича — підполковника

СИСТЕРОВА Валерія Валентиновича — молодшого сержанта

СКРОБА Івана Олександровича — старшого солдата

СКУЧИНСЬКОГО Ігоря Петровича — старшого лейтенанта

СОРОКОВСЬКОГО Андрія Васильовича — старшого лейтенанта

СТОЙКА Нікіту Павловича — сержанта

СТОРОЖУКА Єгора Ігоровича — старшого сержанта

СУЧКОВА Сергія Веніаміновича — старшого лейтенанта

ТАРАНА Ігоря Володимировича — сержанта

ТЕМЧИШЕНА Ігоря Петровича — сержанта

ТИТОВСЬКОГО Сергія Олександровича — сержанта

ТІБЕЖА Сергія Валентиновича — лейтенанта

ТКАЧЕНКА Дмитра Олександровича — старшого солдата

ТКАЧЕНКА Романа Сергійовича — солдата

ТКАЧЕНКА Ярослава Валерійовича — сержанта

ТОКАРЄВА Дмитра Андрійовича — старшого солдата

ТОПЧАЯ Ярослава Анатолійовича — сержанта

ФЕДОРЕНКА Олександра Валерійовича — головного сержанта

ФЕДОРОВА Каріма Хакімовича — капітана

ФЕСЕНКА Ростислава Миколайовича — солдата

ФОМЕНКА Андрія Володимировича — солдата

ФУНДОВНОГО Максима Валерійовича — солдата

ЧЕРНЕНКО Євгенію Анатоліївну — старшого солдата

ЧЕРНЯКА Володимира Михайловича — старшого лейтенанта

ШАТОХІНА Данила Юрійовича — старшого солдата

ШЕВЦОВА Антона Геннадійовича — старшого солдата

ШЕВЧЕНКА Андрія Володимировича — старшого сержанта

ШЕВЧЕНКА Олексія Миколайовича — сержанта

ШЕЙКА Анатолія Сергійовича — старшого солдата

ШЕЙКА Олександра Михайловича — капітана

ШИДЛОВСЬКОГО Андрія Васильовича — сержанта

ШОВГЕНЮ Юрія Олександровича — сержанта

ЩОГОЛЕВА Івана Євгеновича — старшого солдата

ЯКУНІНА Олега Івановича (посмертно) — сержанта

ЯНКОВСЬКОГО Володимира Андрійовича — сержанта

ЯРОШЕНКА Ярослава Дмитровича — солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

МАРАХОВСЬКОГО Олександра Григоровича — молодшого сержанта

ЧЕРЕДНІЧЕНКА Євгена Володимировича — полковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АРТАМАНОВА Юрія Михайловича — сержанта

БОГДАНОВА Артема Олеговича — старшого солдата

БОДНАРА Олександра Вікторовича — солдата

БОТВИНЧЕНКА Олександра Сергійовича — матроса

ВАСИЛЬОНКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта

ВЕРБІЦЬКОГО Юрія Петровича — старшого солдата

ВИТИНЮКА Олександра Анатолійовича — солдата

ВОЩЕЛЕВА Станіслава Романовича — підполковника

ГАЙДАРЛИ Григорія Сидоровича — підполковника

ГРИЦЕНКА Андрія Андрійовича — головного сержанта

ГРОМИЛА Геннадія Васильовича — старшого сержанта

ГУМЕНЮКА Юрія Володимировича — молодшого сержанта

ГУТНІКА Костянтина Юрійовича — капітана

ДАНИЛКІВА Івана Олеговича — старшину 2 статті

ДЕРЯГІНА Романа Юрійовича — старшого солдата

ЖИТЛОВА Іллю Віталійовича — солдата

ЗАБЕЙДУ Романа Миколайовича — солдата

ІЛЬЧУКА Віталія Васильовича — головного сержанта

КАГІРОВА Сергія Олександровича — молодшого сержанта

КАЗНАЧЕЄВА Андрія Петровича — головного сержанта

КАРГУ Олександра Володимировича — старшого лейтенанта

КОВЕНЬКА Петра Анатолійовича — старшого солдата

КОМАРОВА Сергія Олександровича — матроса

КОТВИЦЬКОГО Григорія Францовича — старшого солдата

КРАВЧЕНКА Олександра Олександровича — старшого матроса

КРИВОШЕЮ Олега Вадимовича — старшого солдата

КУЧА Михайла Петровича — старшого солдата

КУЧМУ Романа Володимировича — молодшого сержанта

ЛЕТАВСЬКОГО Олексія Вікторовича — солдата

ЛИСЕНКА Олексія Івановича — старшого лейтенанта

МАКСИМЦЯ Володимира Олеговича — солдата

МАЛЮТУ Віталія Юрійовича — капітана

НІДАЧКОВСЬКОГО Андрія Степановича — старшого матроса

НІКІТЕНКА Романа Ігоровича — капітана

НОВАКА Олександра Андрійовича — штаб-сержанта

ПАВЛОВА Владислава Юрійовича — солдата

ПАСТУХОВА Олега Олександровича — підполковника

ПЕТРУКА Миколу Миколайовича — солдата

ПОТАПЕНКОВА Юрія Володимировича — підполковника

ПРИГОДЮКА Анатолія Олександровича — солдата

РЕМНЬОВА Ігоря Євгенійовича — старшого солдата

СИНИЦЮ Вадима Андрійовича — старшого солдата

СКРИПНИЧЕНКА Антона Валерійовича — старшого солдата

СМИКОВСЬКОГО Олександра Юрійовича — старшого солдата

СОСОВА Віталія Вікторовича — майора

СТАРИНСЬКОГО Івана Михайловича — майора

СТЕБЛОВСЬКОГО Віталія Миколайовича — капітана

СТЕЛЬМАЩУКА Михайла Юрійовича — лейтенанта

СТЕПАНЧУКА Володимира Григоровича — капітана

ТКАЧЕНКА Сергія Олександровича — старшого матроса

ТРАЧУКА Сергія Степановича — лейтенанта

ФЕЩЕНКА Олександра Олександровича — штаб-сержанта

ФІРШТА Павла Михайловича — солдата

ХАРЧЕНКА Андрія Вікторовича — старшого солдата

ХАУСТОВА Сергія Васильовича — капітана

ХІРНОГО Дмитра Сергійовича — майора юстиції

ЧУГАЄВСЬКОГО Віталія Леонідовича — капітана

ЧУПРИНУ Станіслава Ілліча — сержанта

ШЕВЧЕНКА Олега Вікторовича — старшого лейтенанта

ЯНЧУКА Віталія Вікторовича — старшого солдата

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БІЛОГО Сергія Олександровича — старшого солдата

ДЕНИСЕНКА Олександра Олександровича — солдата

ДОНЦЯ Єгора Євгеновича — солдата

ЗАХАРЧЕНКА Олександра Олександровича — солдата

КРАСТЕЛЯ Павла Ігоровича — старшого солдата

МАСЛЮКА Ігоря Вікторовича — сержанта

НІКОЛАЄВСЬКОГО Олександра Сергійовича — старшого солдата

ПИСАРЕНКА Івана Івановича — молодшого сержанта

РЄЗНІКА Миколу Олександровича — солдата

ФЕДОРЧУКА Михайла Андрійовича — старшого лейтенанта

ЧЕРЕДНИЧЕНКА Віталія Дмитровича — солдата

ЮНОШЕВА Геннадія Миколайовича — старшого сержанта

ЯРОША Дмитра Олексійовича — старшого солдата

Нагородити медаллю “За врятоване життя”

БОНДАРЕНКА Олександра Олександровича — матроса

ЗАВОЛОКУ Дениса Олександровича — матроса

КИРПУ Віталія Миколайовича — старшого матроса

РИБАЛЬЧЕНКА Романа Володимировича — старшого матроса

УСЕНКА Владислава Васильовича — сержанта

ХРИСТОФОРА Леоніда Дем’яновича — молодшого сержанта

ЧАБАНОВА Артура Юрійовича — старшого матроса

ЧОРНУХУ Сергія Романовича — молодшого сержанта

в Управлінні державної охорони України

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

ГАНЮШИНА Євгенія Олександровича — капітана

ГОЛОПОТИЛЮКА Олександра Юрійовича — капітана

ЗАМАЯ Олександра Сергійовича — капітана

НОСЕНКА Юрія Григоровича — капітана

ПИЛЬНЕНЬКОГО Івана Олеговича — майора

РАТУШНОГО Дмитра Валерійовича — капітана

РОМАНЕНКА Андрія Сергійовича — підполковника

САДОВЩИКОВА Олександра Володимировича — підполковника

СКАПОУЩЕНКА Юрія Васильовича — капітана

ТРОХИМЦЯ Романа Анатолійовича — молодшого лейтенанта

ШЕВЧЕНКА Сергія Анатолійовича — підполковника.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

13 квітня 2022 року
Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Президент Литви вказав на контрпродуктивність ідеї Зеленського про альтернативу НАТО

Президент Литви Гітанас Науседа вказав на контрпродуктивність ідеї Володимира Зеленського щодо створення іншої структури для безпекових гарантій, яка стала б альтернативою НАТО. Про це, як повідомляє “Європейська правда“, Науседа...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse