Президент нагородив ще понад 700 військових. Майже 80 – посмертно

13 квітня датовані два великі укази президента Володимира Зеленського про відзначення державними нагородами українських військовослужбовців, які відбивають російську агресію.
Першим указом нагороджені 423 воїни ЗСУ (посмертно – 72), другим – 270 в ЗСУ (посмертно – 7) та 11 – в УДО.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
ДМИТРУКА Богдана Олександровича — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
КУРАША Євгенія Юрійовича — полковника
МАЙСТРЕНКА Олексія Сергійовича — полковника
МАЛІНОВСЬКОГО Андрія Володимировича — генерал-майора
СІРЧЕНКА Сергія Анатолійовича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
АЛЕКСЕЄНКА Володимира Миколайовича — старшого лейтенанта
БЕНЬКОВСЬКОГО Андрія Анатолійовича — капітана
БОДНАРА Юрія Васильовича — майора
БОНДАРЄВА Тімура Володимировича — капітана
БУЛАНОГО Іллю Андрійовича — лейтенанта
ВЕРБИЦЬКОГО Володимира Вікторовича — підполковника
ВЕРХОЗІНА Олексія Володимировича — підполковника
ВІННІКА Івана Івановича — полковника
ГОРБУНЕНКА В’ячеслава Олександровича — підполковника
ГРИЗУНА Вадима Федоровича — підполковника
ДМИТРУКА Олега Володимировича — майора
ДОБРЯНСЬКОГО Григорія Юрійовича — старшого лейтенанта
ДУБІНІНА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта
ДЯКІВА Арсенія Петровича — старшого лейтенанта
ДЯЧЕНКА Артура Олеговича — капітана
ЗАДОРОЖНЬОГО Олександра Олександровича — старшого лейтенанта
ЗАПЛАВСЬКОГО Дмитрія Вячеславовича — лейтенанта
ІВАНОВА Євгенія Георгійовича — старшого лейтенанта
ІВАНОВСЬКОГО Ростислава Олександровича — капітана
КАСЬЯНОВА Олексія Андрійовича — лейтенанта
КЕРДУНА Андрія Юрійовича — підполковника
КЛИМОВА Артема Дмитровича (посмертно) — старшого лейтенанта
КОБИЛКІНА Дениса Олександровича — підполковника
КОНДРАТЕНКА Олександра Анатолійовича — капітана
КОРЕЦЬКОГО Костянтина Вікторовича — лейтенанта
КОСТЕНКА Андрія Михайловича — полковника
КРИВИЦЬКОГО Романа Олександровича — старшого лейтенанта
КУЗІВА Михайла Ярославовича — старшого лейтенанта
КУПРІНЕНКА Олександра Володимировича — майстер-сержанта
КУЧЕРЧУКА Дмитра Сергійовича — капітана
ЛИТУСА Артема Васильовича — старшого лейтенанта
ЛОБАНОВА Євгенія Валерійовича — старшого лейтенанта
МАРТУСЕНКА Сергія Вікторовича — підполковника
МІЩУКА Юрія Романовича — лейтенанта
МОСКАЛЕНКА Тараса Васильовича — підполковника
ПОЛЯКОВА Віктора Костянтиновича — майора
ПОНОМАРЕНКА Спартака Олеговича — старшого лейтенанта
САЗІНА Вадима Юрійовича — старшого лейтенанта
САМАРІНА Антона Андрійовича — капітана
СКРИПНИКА Артура Івановича — старшого лейтенанта
СОВЕНКА Антона Сергійовича — лейтенанта
СОМЕНКА Давіда Олеговича — лейтенанта
ТАРАТУТУ Дмитра Олеговича — лейтенанта
ТИМОЩУКА Олександра Ігоровича — лейтенанта
ТКАЧУКА Сергія Анатолійовича — капітана
ХАРЧЕНКА Руслана Вікторовича — майора
ЧКАЛОВА Олександра Павловича — лейтенанта
ШУШКОВСЬКОГО Олександра Олександровича — майора
ЮРЧИШИНА Мирослава-Володимира Володимировича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
БИЦЯ Дмитра Святославовича — солдата
БОДАКА Любомира Емільовича — старшого солдата
ВИСОКОЛЯНА Віктора Сергійовича — сержанта
ГАВРИЛЕНКА Ігоря Віталійовича — старшого сержанта
ГЛОНДАРА Сергія Вікторовича — головного сержанта
ДРАТВУ Михайла Миколайовича — сержанта
ДУДЧЕНКА Максима Володимировича — сержанта
КІНЬШИНУ Юлію Володимирівну — молодшого сержанта
ЛЯЩУКА Богдана Васильовича — головного сержанта
МЕЛЬНИКА Олександра Петровича — солдата
СОБИЛЬСЬКОГО Віктора Андрійовича — капітана
ТКАЧА Олександра Олександровича — сержанта
ТУЛУВОВУ Аміну Зокирівну — солдата
ХМУРЕНКА Максима Олександровича — сержанта
ЧИЖЕНКА Максима Олександровича (посмертно) — солдата
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АНИЩЕНКА Віталія Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
АФАНАСЬЄВА Віталія Володимировича — сержанта
БАБЕНКА Віктора Володимировича — солдата
БАБЕНКА Віталія Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
БАБИЧА Олега Степановича (посмертно) — сержанта
БАГРІЯ Івана Олександровича — сержанта
БАЙДУ Дмитра Юрійовича — старшого солдата
БАЛЮКА Микиту Андрійовича — молодшого сержанта
БАРАНІКА Володимира Анатолійовича — штаб-сержанта
БАСА Богдана Володимировича — солдата
БАСА Віталія Володимировича — солдата
БАСА Євгенія Володимировича — солдата
БЕЗСОННОГО Андрія Вікторовича — солдата
БЕРЕЗОВСЬКОГО Дмитра Миколайовича — солдата
БЕСКІДА Павла Івановича — молодшого сержанта
БІЛЕВЦОВА Євгена Юрійовича — старшого солдата
БОГАЧОВА Сергія Сергійовича — сержанта
БОГУСЛАВСЬКОГО Станіслава Андрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
БОДНАРЧУКА Олександра Івановича (посмертно) — старшого солдата
БОЇШКА Богдана Миколайовича (посмертно) — сержанта
БОЛОГАНА Віталія Валерійовича — старшого солдата
БОЛОТОВА Олексія Олеговича — старшого солдата
БОНДАРЯ Володимира Віталійовича — старшого сержанта
БОНДАРЯ Микиту Олександровича — солдата
БОРИСЕНКА Олексія Ігоровича — сержанта
БОРОДІЯ Станіслава Михайловича — старшого солдата
БРАЖНИКА Микиту Євгенійовича (посмертно) — солдата
БРИНЗАНСЬКОГО Ігоря Леонідовича — молодшого сержанта
БУГАЙЦЯ Олександра Сергійовича — штаб-сержанта
БУЛАТА Володимира Сергійовича — старшого сержанта
БУЛАШЕНКА Романа Вікторовича — сержанта
БУРАКОВА Олександра Васильовича — молодшого сержанта
БУРСУ Євгена Олексійовича (посмертно) — старшого солдата
БУЧКОВСЬКОГО Костянтина Вікторовича — головного сержанта
ВАВЕРЧАКА Любомира Михайловича — солдата
ВАКАЛОВА Сергія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
ВАСЮТУ Дмитра Васильовича (посмертно) — старшого солдата
ВЕНЦКЕВИЧА Артура Володимировича (посмертно) — штаб-сержанта
ВЕРБЕЦЬКОГО Кирила Володимировича — солдата
ВЕРХОЛУ Андрія Ігоровича — солдата
ВІСТІРОВСЬКОГО Артема Олеговича (посмертно) — солдата
ВІТРА Владислава Олександровича — головного сержанта
ВЛАСЕНКА Максима Дмитровича (посмертно) — солдата
ВОВЧУКА Івана Кузьмовича — старшого солдата
ВРАЗОВСЬКОГО Івана Володимировича — старшого солдата
ГАЛАНА Станіслава Олександровича — старшого сержанта
ГАПАКА Романа Олександровича — молодшого сержанта
ГЛОВЯКА Богдана Ярославовича — старшого солдата
ГНАТЮКА Леоніда Леонідовича — старшого солдата
ГОЛОВАНЯ Олега Анатолійовича (посмертно) — сержанта
ГОНЧАРОВА Микиту Романовича — солдата
ГОНЧАРУКА Богдана Віталійовича (посмертно) — солдата
ГОРБАТЕНКА Андрія Олеговича (посмертно) — солдата
ГОРБЕНКА Віталія Михайловича (посмертно) — старшого солдата
ГОРБОВОГО Ростислава Андрійовича — старшого солдата
ГОРДІЄНКА Юрія Анатолійовича — старшого солдата
ГРЕХОВА Олександра Олексійовича — солдата
ГРИЦЕНКА Іллю Вікторовича (посмертно) — лейтенанта
ГУДЗЕНКА Михайла Романовича — солдата
ГУЛЯЙГРАДСЬКОГО Сергія Юрійовича — старшого солдата
ГУСЄВА Сергія Сергійовича — старшого солдата
ГУЦУЛА Романа Ігоровича (посмертно) — головного сержанта
ДАВИДЕНКА Олександра Олександровича — солдата
ДАНИЛЕЙКА Івана Миколайовича — сержанта
ДАНІЛОВА Андрія Юрійовича — солдата
ДЕКЕТА Володимира Михайловича — солдата
ДЕРЕВЕНЧЕНКА Максима Леонідовича — молодшого сержанта
ДЖЕНКОВА Володимира Ілліча — солдата
ДЖУНЯ Михайла Івановича (посмертно) — старшого сержанта
ДЛУГОША Еріка Миколайовича — солдата
ДОНЧУКА Олександра Олександровича — старшого сержанта
ДОРОЩЕНКОВА Івана Володимировича (посмертно) — сержанта
ДОЦЕНКА Миколу Юрійовича — солдата
ДРАЮКА Петра Васильовича (посмертно) — солдата
ДРОНЯ Максима Миколайовича — солдата
ДУДЧЕНКА Володимира Володимировича — головного сержанта
ЖАРКОВА Сергія Сергійовича — штаб-сержанта
ЖИРА Володимира Сергійовича — солдата
ЗАЙЦЯ Станіслава Вікторовича — солдата
ЗАРІЦЬКОГО Василя Михайловича — молодшого сержанта
ЗАСТАВНОГО Михайла Михайловича — старшого солдата
ЗАТВОРНИЦЬКОГО Володимира Євгенійовича — сержанта
ЗАТУАШВІЛІ Давіда Анзоровича — головного сержанта
ЗАХАРЧЕНКА Едуарда Юрійовича — старшого солдата
ЗЕЛІНКА Олександра Андрійовича — старшого солдата
ЗЯБРЄВА Вадима Валентиновича — старшого сержанта
ІВАНЕІШВІЛІ Русудані — солдата
ІВАНОВА Олександра Михайловича (посмертно) — старшого солдата
ІВАНЧЕНКА Олександра Олександровича — старшого солдата
ІВАНЧЕНКА Романа Дмитровича (посмертно) — старшого солдата
ІВЛЄВА Петра Петровича (посмертно) — старшого солдата
ІЗМАЙЛОВА Станіслава Олександровича — солдата
ІЛЬЇНА Сергія Олександровича — солдата
КАЛАТУРА Владислава Олександровича — солдата
КАМЄНЄВА Станіслава Володимировича — солдата
КАНТЕМІРОВА В’ячеслава Володимировича — сержанта
КАРАГОДІНА Івана Валентиновича (посмертно) — старшого солдата
КАРІМОВА Богдана Рахімжановича (посмертно) — солдата
КАРПЦОВА Єгора Олексійовича (посмертно) — солдата
КАХНА Олега Олеговича — старшого лейтенанта
КИРИЛОВА Андрія Вячеславовича — старшого сержанта
КІСІЛЯ Івана Михайловича — старшого солдата
КОБЕЛЄВА Максима Валерійовича — головного сержанта
КОВАЛЯ Олександра Анатолійовича — солдата
КОЗАКА Романа Сергійовича (посмертно) — солдата
КОЗУБА Іллю Євгенійовича — солдата
КОМАРНІЦЬКОГО Богдана Васильовича (посмертно) — старшого солдата
КОНВІСАРА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
КОНДРАШОВА Євгенія Сергійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
КОСТЕВИЧА Євгена Анатолійовича — солдата
КОСТЕНКА Валентина Володимировича (посмертно) — старшого солдата
КОСТЕНКА Віктора Вікторовича — старшого сержанта
КОТЕВИЧА Олександра Петровича (посмертно) — старшого солдата
КОТИКА Дмитра Олександровича — старшого солдата
КРЕПЧЕНКА Сергія Олександровича (посмертно) — майора
КРИВКУ Ігоря Віталійовича — солдата
КРИВОКОНЯ Андрія Вікторовича — старшого сержанта
КУДРЯШОВА Володимира Володимировича — молодшого сержанта
КУЗЬМИЧА Максима Григоровича — старшого солдата
КУРИЩЕНКА Володимира Олександровича (посмертно) — старшого солдата
КУРТИКА Олександра Михайловича (посмертно) — солдата
КУХАРЕВА Олександра Олександровича — солдата
КУЦАКА Віктора Сергійовича — солдата
КУЦОГО Олександра Сергійовича — старшого солдата
КУЧЕРЕНКА Миколу Валерійовича — солдата
КУШПЕТУ Тараса Ігоровича — старшого лейтенанта
КУЩИКА Віктора Вікторовича — головного сержанта
ЛАБУ Євгенія Олексійовича — молодшого сержанта
ЛАПЄХІНА Євгена Олександровича (посмертно) — старшого солдата
ЛЕБЕДИНСЬКОГО Євгена Володимировича — солдата
ЛЕНДЕЛА В’ячеслава Юрійовича — солдата
ЛИМАНА Олександра Сергійовича — молодшого сержанта
ЛИТВИНЧУКА Сергія Івановича — солдата
ЛИЧМАНЮКА Валентина Павловича (посмертно) — солдата
ЛІКАРЕНКА Олексія Сергійовича — старшого солдата
ЛОЗУ Вадима Вікторовича — головного сержанта
ЛУК’ЯНОВА Олександра Євгенійовича — солдата
ЛЯХА Сергія Олександровича — солдата
ЛЯШЕНКА Олександра Дмитровича (посмертно) — сержанта
МАГДЮКА Леоніда Антоновича — солдата
МАГУРЧАКА Юрія Івановича (посмертно) — старшого солдата
МАКАЙДУ Івана Вікторовича (посмертно) — солдата
МАКАРОВА Богдана Сергійовича — старшого солдата
МАЛЬЦЕВА Олексія Павловича (посмертно) — старшого солдата
МАРЧУКА Олександра Петровича — молодшого сержанта
МЕДВЕДЄВА Олега Вікторовича — старшого сержанта
МЕЖИНСЬКОГО Андрія Олександровича (посмертно) — солдата
МЕЛЬНИКА Василя Андрійовича — старшого солдата
МЕЛЬНИКА Володимира Олександровича — старшого сержанта
МИХАЙЛЕНКА Богдана Анатолійовича — старшого солдата
МИХАЙЛЮКА Мирослава Михайловича — старшого лейтенанта
МІРОШНИКА Олега Валентиновича — штаб-сержанта
МОГИЛЕНКА Дмитра Леонідовича (посмертно) — сержанта
МОГИЛЬДУ Вадима Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
МОХОНЬКА Сергія Олександровича (посмертно) — старшого сержанта
МОШКАРІНА Руслана Павловича — старшого сержанта
МОЩЕНКА Олександра Івановича — солдата
МУРГУ Віктора Володимировича — солдата
НАУМОВА Дениса Олександровича — молодшого сержанта
НЕЗНАМОВА Євгена Ігоровича — солдата
НЕКРУТЕНКА Віктора Вікторовича — солдата
НЕЧИПОРЕНКА Миколу Григоровича (посмертно) — молодшого сержанта
НИКОЛАЙКА Олександра Борисовича — майстер-сержанта
НІКОЛЬСЬКОГО Дмитра Борисовича — солдата
НОВІКОВА Віталія Петровича — старшого солдата
НОСЕНКА Андрія Олександровича — солдата
ОБИХОДА Максима Олександровича — солдата
ОВЧИННІКОВА Олександра Миколайовича — старшого солдата
ОКСЕНТЮК Наталію Андріївну (посмертно) — молодшого сержанта
ОЛЕКСЮКА Тараса Миколайовича — старшого солдата
ОЛІЙНИКА Давида Олеговича (посмертно) — молодшого сержанта
ОСТАПЕНКА Володимира Юрійовича (посмертно) — сержанта
ОСТАПЕНКА Ярослава Сергійовича (посмертно) — головного сержанта
ОСТРОВСЬКОГО Андрія Олександровича — молодшого сержанта
ПАВЛЕНКА Артема Дмитровича — старшого солдата
ПАВЛОВА Володимира Михайловича — солдата
ПАНАСЮКА Романа Сергійовича — солдата
ПАНЧЕНКА Артема Володимировича — лейтенанта
ПАСТУХОВА Максима Олександровича — старшого солдата
ПЕКАРЯ Василя Миколайовича — старшого солдата
ПЕНЬОРУ Василя Івановича — головного сержанта
ПЕРСТНЬОВА Юрія Юрійовича — старшого солдата
ПЕРХАЛЬЦЯ Юрія Володимировича — старшого солдата
ПЕРЧУКА Андрія Петровича (посмертно) — старшого солдата
ПЕТРИКА Василя Миколайовича — старшого сержанта
ПІПУ Івана Івановича — солдата
ПІТРУ Богуслава Богуславовича — солдата
ПОГРІБНОГО Олега Юрійовича — старшого солдата
ПРИМАКА Максима Олександровича — солдата
ПРОХОРОВА Дмитра Геннадійовича — старшого солдата
ПРЯДКА Олексія Михайловича — старшого солдата
РАГІМОВА Руслана Каміловича (посмертно) — старшого солдата
РЕЗНІЧЕНКА Анатолія Миколайовича — солдата
РЕЙХАРДА Марка Михайловича — старшого солдата
РОГОВА Артема Сергійовича — молодшого сержанта
РОДЧЕНКА В’ячеслава Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта
РОМАДІНА Ігоря Анатолійовича — старшого сержанта
РОМАСЕНКА Віктора Васильовича — головного сержанта
СВИРИДЮКА Анатолія Валентиновича (посмертно) — старшину
СЕВОСТЬЯНОВА Миколу Миколайовича — солдата
СЕМИЗА Євгенія Петровича — підполковника
СЕМІРЕНКА Михайла Олександровича — головного сержанта
СІНЕЦЬКОГО Олексія Михайловича (посмертно) — старшого солдата
СІЧКАРЯ Олега Юрійовича — солдата
СКАЛКА Крістіана Трояновича — старшого солдата
СКРИПКУ Валерія Вікторовича — штаб-сержанта
СМОЛЯНІНОВА Саймона Сергійовича — старшого солдата
СОКОЛЬВАКА Сергія Володимировича — старшого сержанта
СОЛОХУ Сергія Олеговича (посмертно) — старшого солдата
СПИРИДОНОВА Кирила Андрійовича — солдата
СТОРОЖНІЧЕНКА Олега Григоровича (посмертно) — солдата
СТРЕТОВИЧА Івана Михайловича — молодшого сержанта
СУВАЛОВА Романа Юрійовича (посмертно) — солдата
СУХАРЕВСЬКОГО Романа Віталійовича — солдата
СУХОГО Данила Костянтиновича — солдата
ТАНСЬКОГО Дем’яна Петровича — штаб-сержанта
ТАРГОНІЯ Андрія Володимировича — молодшого сержанта
ТЄТЄРІНА Павла Вікторовича — старшого солдата
ТИМЧЕНКА Артема Юрійовича — старшого солдата
ТИМЧУКА Микиту Олександровича — солдата
ТКАЧЕНКА Євгена Ігоровича — солдата
ТКАЧЕНКА Юрія Анатолійовича — головного сержанта
ТОКАРЄВА Олександра Євгеновича — старшого солдата
ТОЛОЧИКА Максима Миколайовича — солдата
УДАЛОГО Олега Ілліча (посмертно) — солдата
УДОВІЧЕНКА Євгена Володимировича — солдата
УСТИМЕНКА Богдана Вячеславовича — старшого солдата
ФАЄРА Вадима Віталійовича — старшого солдата
ФЕДОРЕНКА Владислава Григоровича — старшого солдата
ФЕДОРЧИКА Ігоря Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ФЕСЕНКА Микиту Едуардовича — солдата
ФОТІНА Валентина Олексійовича — сержанта
ХАРЛОВА Романа Олексійовича — старшого солдата
ХАРЧЕНКА Івана Івановича — старшого солдата
ХМЕЛЬОВА Юрія Миколайовича — солдата
ХОВАНЦЯ Віталія Богдановича — старшого солдата
ХОМИКА Богдана-Михайла Романовича — солдата
ХОМ’ЯКОВА Дениса Ігоровича — старшого солдата
ХОХЛОВА Сергія Олександровича — старшого солдата
ЦИБУЛЬСЬКОГО Романа Валер’яновича — старшого солдата
ЦИГАНКОВА Миколу Валерійовича — головного сержанта
ЦИМБАЛЮКА Артема Миколайовича — солдата
ЦЯБУКА Віталія Олександровича (посмертно) — солдата
ЧАПЛИКА Василя Олександровича — старшого солдата
ЧОРНОВОЛА Богдана Володимировича (посмертно) — головного сержанта
ШАХБАНОВА Валерія Нурутдіновича — молодшого сержанта
ШВОРАКА Івана Сергійовича — солдата
ШЕВЕЛЬОВА Володимира Віталійовича (посмертно) — солдата
ШЕВЧЕНКА Романа Олександровича (посмертно) — сержанта
ШЕВЯКІНА Андрія Петровича — головного сержанта
ШЕСТАКОВА Володимира Миколайовича — солдата
ШИРОКИХ Дмитра Олександровича — солдата
ШКАТУЛУ Романа Сергійовича — старшого солдата
ШПАДАРУКА Олександра Васильовича (посмертно) — сержанта
ЮР’ЄВА Івана Сергійовича — старшого солдата
ЯГЕЛЬСЬКОГО Андріана Олеговича — старшого солдата
ЯКТОРОВИЧА Юрія Олександровича — солдата
ЯМНИЦЬКОГО Михайла Івановича — старшого сержанта
ЯРМАКА Григорія Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ЯРОЩУКА Сергія Ігоровича — старшого лейтенанта
ЯЦИШИНА Дмитра Ігоровича — головного сержанта
ЯЦИШИНА Тараса Івановича — солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
МАКОГОНА Руслана Миколайовича — капітана
САГАНА Костянтина Костянтиновича — капітана
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АРТЕМЧУКА Миколу Олександровича — солдата
БОНДАРЕНКА Владислава Вікторовича — сержанта
БУРЧИКА Юрія Олександровича — майстер-сержанта
ГЛУЩАКА Максима Олександровича — солдата
ГОЛЬЦЕВА Кирила Андрійовича — молодшого сержанта
ГОНТАРЯ Павла Михайловича — майстер-сержанта
ГОРЯНОГО Віталія Григоровича — штаб-сержанта
ГРИШЕЧКІНА Сергія Геннадійовича — старшого сержанта
ГУБАРА Ярослава Івановича — старшого солдата
ДЕМИДОВА Олександра Михайловича — солдата
ДЖОЛУ Дмитра Павловича — солдата
ДИШЛЕВИЧА Богдана Віталійовича — солдата
ДОНЕНКА Ярослава Миколайовича — сержанта
ДОНОВА Павла Володимировича — молодшого сержанта
ІГНАТОВА Даніїла Юрійовича — молодшого сержанта
КЕЙДУНА Сергія Володимировича — старшого солдата
КОВТУНА Андрія Вікторовича — штаб-сержанта
КОТИКА Ярослава Леонідовича — солдата
КРАВЦОВА Андрія Семеновича — сержанта
КРАВЧЕНКА Григорія Володимировича — солдата
КРИВУЛЬКА Антона Володимировича — старшого солдата
КРУПУ Андрія Вікторовича — молодшого сержанта
КУДАСА Олександра Григоровича — старшого солдата
ЛАЗНЮ Олександра Миколайовича — солдата
ЛЕОНТЬЄВА Данила Олексійовича — солдата
ЛІПАЙКІНА Олександра Миколайовича — старшого сержанта
ЛЯСОВА Сергія Валерійовича — старшого солдата
МАКАРУ Віктора Вікторовича — старшого солдата
МАКСИМОВА Едуарда Руслановича — старшого солдата
МЕЛЬНИЧУКА Василя Ігоровича — солдата
МИЦАКА Бориса Миколайовича — старшого солдата
МУЗИЧЕНКА Олександра Миколайовича — старшого солдата
НЕГРОЄНКА Олексія Олександровича — солдата
ПАРФЬОНОВА Олександра Сергійовича — молодшого сержанта
ПОШЕЛЮЖНОГО Сергія Олеговича — старшого солдата
РАТУШНЯКА Ярослава Петровича — майстер-сержанта
РЯБОШАПКА Олександра Петровича — солдата
СІРОБАБУ Олександра Михайловича — старшого солдата
СКРИНКІВСЬКОГО Михайла Володимировича — старшого солдата
СКРИЦЬКОГО Анатолія Михайловича — солдата
СТАСЕНЮКА Романа Валерійовича — солдата
СУЛИМУ Богдана Анатолійовича — солдата
ТИМЧУКА Михайла Васильовича — солдата
ХАРКОВА Сергія Едуардовича — солдата
ЧОРНУ Анну Йосипівну — сержанта
ЧУЙКА Олександра Олександровича — майстер-сержанта
ШЕВЕЛЬОВА Валентина Григоровича — старшого сержанта
ШИЛОВА Максима Сергійовича — солдата
ШИШКІНА Генадія Івановича — старшого солдата
ЮШКА Володимира Борисовича — солдата
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БАЦЕНКА Романа Васильовича — солдата
БОБИКА Сергія Вікторовича — сержанта
БОДНАРЮКА-КРАВЦЯ Тараса Олександровича — старшого сержанта
БОНДАРЕНКА Владислава Сергійовича — сержанта
БРУЦЬКОГО Дмитра Олександровича — лейтенанта
ВІТРА В’ячеслава Андрійовича — старшого солдата
ВЛАСЕНКА Євгенія Олександровича — солдата
ВОЛОШИНА Юрія Юрійовича — солдата
ГЕРАСИМЕНКА Олексія Олександровича — сержанта
ДЕКАЛЬЧУКА Артема Васильовича — лейтенанта
КАРНАФЕЛЯ Олега Валерійовича — солдата
КОВАЛЯ Андрія Петровича — прапорщика
КОЛОТОВА Романа Руслановича — солдата
КОЛЯДИНСЬКОГО Сергія Олеговича — солдата
КОСТЕВИЧА Федора Петровича — старшого солдата
КРОЙТОРА Дениса Володимировича — старшого лейтенанта
КУЛІША Юрія Олександровича — капітана
КУРБАТОВА Олександра Сергійовича — молодшого сержанта
ЛАТИШЕВА Олександра Валерійовича — штаб-сержанта
ЛЕБЕЙЧУКА Руслана Володимировича — сержанта
ЛИСА Миколу Миколайовича — старшого сержанта
ЛІСНИКА Вадима Сергійовича — старшого солдата
ЛОГВИНЮКА Романа Васильовича — солдата
МАНДЗЯКА Миколу Мирославовича — майстер-сержанта
МЕРКУША Олександра Олександровича — молодшого сержанта
ПЕТЛЕНКА Володимира Станіславовича (посмертно) — старшого солдата
ПИШНЯКА Максима Сергійовича — майора
ПОПОВА Андрія Михайловича — старшого сержанта
РЕШЕТНЯКА Андрія Миколайовича — сержанта
САВЕНКА Івана Володимировича (посмертно) — штаб-сержанта
САРИЧЕВА Олександра Ігоровича — молодшого сержанта
СКАКУН Дарину Олександрівну — сержанта
ФІЛИКА Павла Андрійовича — солдата
ФУРТАКА Івана Івановича — старшого лейтенанта медичної служби
ШАХРАЯ Олександра Вікторовича — солдата
ЯЩУКА Віталія Сергійовича — сержанта.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
у Збройних Силах України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
САВЧИНА Юрія Павловича — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БАБАКА Дмитра Вікторовича — майора
БЛИЗНЮКА Арсена Васильовича — капітана
ВИНОГРАДА Максима Олександровича — старшого лейтенанта
ВІТУШКА Петра Геннадійовича — майора
ГАВРИЛЮКА Едуарда Назаровича — старшого лейтенанта
ГОНЧАРОВА Євгена Анатолійовича — підполковника
ГРИБА Андрія Михайловича — майора
ГРУЗІНА Володимира Олександровича — лейтенанта
ДАНЧЕНКА Володимира Олексійовича — капітана
ДОНСКОВА Дмитра Юрійовича — старшого лейтенанта
ЄМЦЯ Михайла Олександровича — капітана
ЗОЛОТУХІНА Сергія Володимировича — підполковника
КИРИЛЕНКА Сергія Володимировича — майора
КІСЛОВА Михайла Олександровича — полковника
КОНДРАТОВА Артема Федоровича — лейтенанта
КОПЧАТОВА Богдана Григоровича — капітана
КОШИКА Івана Володимировича — полковника
КУПОВЦЯ Олександра Сергійовича — капітана
ЛАЩУКА Юрія Вадимовича — лейтенанта
МИРОНЕНКА Олександра Анатолійовича — капітана
МУРУГОВА Кирила Геннадійовича — солдата
НАУМОВА Віталія Сергійовича — старшого лейтенанта
НИЧИПОРЕНКА Олександра Ігоровича — молодшого лейтенанта
ПЕТРЕНКА Валерія Вячеславовича — старшого лейтенанта
ПОГОРЕЛОВА Віктора Анатолійовича — підполковника
РІЗЕНЬКОВА Артема Юрійовича — майора
САЙЧУКА Андрія Руслановича — головного сержанта
САЛЕНКА Олексія Миколайовича — капітана
СЕХА Володимира Юліановича — капітана
СМОЛІНСЬКОГО Володимира Андрійовича — старшого солдата
СНОПКА Олега Вікторовича — підполковника
СОБЧЕНКА Олександра Миколайовича — майора
СОРОКІНА Олександра Павловича — майора
ТИМЧЕНКА Владислава Івановича — лейтенанта
ШАМСА Ар’яна Таваба — капітана
ЮРЧУКА Павла Павловича — майора
ЯРМОЛЕНКА Максима Анатолійовича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ГОРБАЦЬКОГО Ігоря Миколайовича — молодшого сержанта
ДЕМЧАКА Володимира Олександровича — головного сержанта
САВЧУКА Віктора Степановича — старшого сержанта
САФАРОВА Сергія Віталійовича — молодшого сержанта
ЦЕГЕЛЬНИКА Сергія Анатолійовича — старшого сержанта
ЦУРКОВА Ярослава Геннадійовича — старшого солдата
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АНДРОСОВИЧА Романа Анатолійовича — молодшого сержанта
АСПЕДНИКОВА Данила Романовича — старшого солдата
БАКАНОВА Едуарда Едуардовича — матроса
БЕЗНОСЮКА Максима Івановича — сержанта
БЄЛЯЧАТА Станіслава Олександровича — солдата
БІЛІЧЕНКА Юрія Геннадійовича — молодшого сержанта
БУЖИНСКАСА Едуарда Мусаєвича — старшого солдата
БУРЛАКУ Романа Васильовича — лейтенанта
БУРХАЙЛА Олександра Вікторовича — старшого солдата
ВАСИЛЕНКА Олександра Володимировича — старшого солдата
ВІНТЕРГОЛЛЄРА Владислава Юрійовича — старшого лейтенанта
ВОЙНОВА Сергія Сергійовича — солдата
ГАВРИЛЕНКА Дениса Володимировича — молодшого сержанта
ГАВРЮШЕНКА Руслана Валерійовича — майстер-сержанта
ГАРАЄВА Івана Андрійовича — солдата
ГЕРАСИМЦЯ Максима Сергійовича — солдата
ГОЛІНЬКО Марину Іванівну — старшого лейтенанта медичної служби
ГОРДЕНКА Андрія Васильовича — старшого сержанта
ГОРОБЦЯ Максима Сергійовича — капітана
ГРЕСЯ Сергія Миколайовича — старшого солдата
ГРИБИНЮКА Владислава Дмитровича — солдата
ГРИГОРЕНКА Павла Пилиповича — солдата
ГРИЗОГЛАЗОВА Євгена Олеговича — капітана
ГУЛЮ Данила Руслановича (посмертно) — солдата
ГУРАЛЯ Андрія Михайловича — молодшого сержанта
ГУТОРОВА Віталія Сергійовича — солдата
ДАНИЛЬЧЕНКА Олександра Вікторовича — солдата
ДВИГАЛА Сергія Миколайовича — старшого солдата
ДЕРДЕЛЯ Артура Володимировича — солдата
ДІДЕНКА Олександра Валентиновича — старшого сержанта
ДІЯНОВА Андрія Сергійовича — солдата
ДМИТРЕНКА Євгена Олександровича — штаб-сержанта
ДУБИНСЬКОГО Олександра Васильовича — штаб-сержанта
ЄГОРОВУ Юлію Сергіївну — сержанта
ЄЛЕЦЬКОГО Дмитра Юрійовича — старшого солдата
ЄРІНА Нікіту Анатолійовича — солдата
ЖОЛОНДІЄВСЬКОГО Ігоря Олександровича — старшого солдата
ЖУРАВЛЯ Андрія Вікторовича — старшого солдата
ЖУРБЕНКА Андрія Васильовича — майстер-сержанта
ЗАБРОДІНА Олексія Івановича — солдата
ЗАГАРІЮ Зоряна Вікторовича — солдата
ЗАГРЕБЕЛЬНОГО Сергія Юрійовича (посмертно) — матроса
ЗАЇКУ Олександра Миколайовича — старшого солдата
ЗАЙЦЯ Антона Олександровича — старшого солдата
ЗАЙЦЯ Олексія Анатолійовича — сержанта
ЗАПОРОЖЦЯ Андрія Олександровича — штаб-сержанта
ЗАПОРОЖЧЕНКА Романа Івановича — штаб-сержанта
ЗАТВАРНІЦЬКОГО Сергія Анатолійовича — сержанта
ЗИБІНА Олександра Миколайовича — солдата
КАЛАШНИКОВА Сергія Олександровича — штаб-сержанта
КАЛІНІЧЕНКА Євгена Сергійовича — старшого солдата
КАМИНІНА Володимира Володимировича — солдата
КАРКОШКІНА Романа Олександровича — старшого солдата
КАСЕНЮКА Василя Олексійовича — сержанта
КАЩАВЦЕВА Миколу Дмитровича — солдата
КОВАЧА Володимира Олексійовича — старшого лейтенанта
КОЗІЯ Даниіла Сергійовича — солдата
КОЗЛОВСЬКОГО Олексія Адамовича — майстер-сержанта
КОЛОДІЯ Дмитра Вікторовича — солдата
КОПАНІШИНА Юрія Богдановича — молодшого сержанта
КОТОЛУПЕНКА Олега Анатолійовича — сержанта
КРИВЕНКА Івана Олеговича — солдата
КУРЧЕНКА Віталія Олександровича — лейтенанта
ЛЕШКА Костянтина Сергійовича — старшого лейтенанта
ЛЄГОСТАЄВА Дмитра Андрійовича — солдата
ЛИТВИНА Андрія Васильовича — солдата
ЛІТУНА Михайла Васильовича — молодшого сержанта
МАЙСТРЕНКА Валерія Пантелійовича — старшого сержанта
МАЛЕЖИКА Євгенія Ігоровича — старшого сержанта
МАЛЕНКА Олександра Сергійовича — солдата
МАНЖОЛУ Романа Вікторовича — молодшого сержанта
МАНОХУ Андрія Вікторовича — старшого солдата
МАРТИНЕНКА Владислава Юрійовича — старшого солдата
МАСЛЮКА Дмитра Сергійовича — майора
МЕДВЕДЄВА Сергія Юрійовича — сержанта
МЕЛЬНИКА Володимира Анатолійовича — капітана
МЕРЯХУ Андрія Валерійовича — сержанта
МОКІНА Сергія Сергійовича — старшого солдата
НАГАЙЦЯ Петра Олександровича — солдата
НАГОВІЦИНА Олександра Павловича — лейтенанта медичної служби
НЕЧИПОРЕНКА Миколу Григоровича — солдата
НЕЧИТАЙЛА Сергія Юрійовича — старшого сержанта
НЄДЄЛКОВА Сергія Миколайовича — старшого солдата
НОМИРОВСЬКОГО Олега Анатолійовича — солдата
ОЛІЙНИКА Володимира Володимировича — підполковника
ОМЕЛЬНИЦЬКОГО Вадима Володимировича — старшого сержанта
ОРЛОВА Євгена Леонідовича — старшого сержанта
ОШУРКА Євгена Федоровича — старшого солдата
ПАВЛОВИЧА Романа Романовича (посмертно) — старшого солдата
ПАРИГІНА Сергія Сергійовича — старшого солдата
ПАШКОВА Олександра Івановича — головного сержанта
ПЕРКОВСЬКОГО Вадима Вадимовича — молодшого сержанта
ПЄХОВА Сергія Олексійовича — головного сержанта
ПЛАТОНОВА Михайла Анатолійовича — старшого солдата
ПЛЯШНИКА Анатолія Івановича — майора медичної служби
ПОГРІБНУ Лілію Валентинівну — старшого солдата
ПОЛЯНСЬКОГО Артема Сергійовича — старшого солдата
ПОМИЛЯЙКА Олександра Сергійовича (посмертно) — лейтенанта
ПОСОХОВА Тимура Валерійовича — старшого солдата
ПРИХОДЬКА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта
РЕМЕНЧЮСА Давида Михайловича (посмертно) — старшого солдата
РИБАЛЬЧЕНКА В’ячеслава Олександровича — старшого солдата
РИЖКОВА Владислава Олександровича — старшого солдата
РИКОВА Федора Юрійовича — молодшого сержанта
РОГОВА Костянтина Максимовича (посмертно) — солдата
САФОНОВА Максима Олексійовича — капітана
СЕМИБРАТСЬКОГО Олександра Анатолійовича — майстер-сержанта
СЕРГЄЄВА Івана Станіславовича — підполковника
СИСТЕРОВА Валерія Валентиновича — молодшого сержанта
СКРОБА Івана Олександровича — старшого солдата
СКУЧИНСЬКОГО Ігоря Петровича — старшого лейтенанта
СОРОКОВСЬКОГО Андрія Васильовича — старшого лейтенанта
СТОЙКА Нікіту Павловича — сержанта
СТОРОЖУКА Єгора Ігоровича — старшого сержанта
СУЧКОВА Сергія Веніаміновича — старшого лейтенанта
ТАРАНА Ігоря Володимировича — сержанта
ТЕМЧИШЕНА Ігоря Петровича — сержанта
ТИТОВСЬКОГО Сергія Олександровича — сержанта
ТІБЕЖА Сергія Валентиновича — лейтенанта
ТКАЧЕНКА Дмитра Олександровича — старшого солдата
ТКАЧЕНКА Романа Сергійовича — солдата
ТКАЧЕНКА Ярослава Валерійовича — сержанта
ТОКАРЄВА Дмитра Андрійовича — старшого солдата
ТОПЧАЯ Ярослава Анатолійовича — сержанта
ФЕДОРЕНКА Олександра Валерійовича — головного сержанта
ФЕДОРОВА Каріма Хакімовича — капітана
ФЕСЕНКА Ростислава Миколайовича — солдата
ФОМЕНКА Андрія Володимировича — солдата
ФУНДОВНОГО Максима Валерійовича — солдата
ЧЕРНЕНКО Євгенію Анатоліївну — старшого солдата
ЧЕРНЯКА Володимира Михайловича — старшого лейтенанта
ШАТОХІНА Данила Юрійовича — старшого солдата
ШЕВЦОВА Антона Геннадійовича — старшого солдата
ШЕВЧЕНКА Андрія Володимировича — старшого сержанта
ШЕВЧЕНКА Олексія Миколайовича — сержанта
ШЕЙКА Анатолія Сергійовича — старшого солдата
ШЕЙКА Олександра Михайловича — капітана
ШИДЛОВСЬКОГО Андрія Васильовича — сержанта
ШОВГЕНЮ Юрія Олександровича — сержанта
ЩОГОЛЕВА Івана Євгеновича — старшого солдата
ЯКУНІНА Олега Івановича (посмертно) — сержанта
ЯНКОВСЬКОГО Володимира Андрійовича — сержанта
ЯРОШЕНКА Ярослава Дмитровича — солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
МАРАХОВСЬКОГО Олександра Григоровича — молодшого сержанта
ЧЕРЕДНІЧЕНКА Євгена Володимировича — полковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АРТАМАНОВА Юрія Михайловича — сержанта
БОГДАНОВА Артема Олеговича — старшого солдата
БОДНАРА Олександра Вікторовича — солдата
БОТВИНЧЕНКА Олександра Сергійовича — матроса
ВАСИЛЬОНКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта
ВЕРБІЦЬКОГО Юрія Петровича — старшого солдата
ВИТИНЮКА Олександра Анатолійовича — солдата
ВОЩЕЛЕВА Станіслава Романовича — підполковника
ГАЙДАРЛИ Григорія Сидоровича — підполковника
ГРИЦЕНКА Андрія Андрійовича — головного сержанта
ГРОМИЛА Геннадія Васильовича — старшого сержанта
ГУМЕНЮКА Юрія Володимировича — молодшого сержанта
ГУТНІКА Костянтина Юрійовича — капітана
ДАНИЛКІВА Івана Олеговича — старшину 2 статті
ДЕРЯГІНА Романа Юрійовича — старшого солдата
ЖИТЛОВА Іллю Віталійовича — солдата
ЗАБЕЙДУ Романа Миколайовича — солдата
ІЛЬЧУКА Віталія Васильовича — головного сержанта
КАГІРОВА Сергія Олександровича — молодшого сержанта
КАЗНАЧЕЄВА Андрія Петровича — головного сержанта
КАРГУ Олександра Володимировича — старшого лейтенанта
КОВЕНЬКА Петра Анатолійовича — старшого солдата
КОМАРОВА Сергія Олександровича — матроса
КОТВИЦЬКОГО Григорія Францовича — старшого солдата
КРАВЧЕНКА Олександра Олександровича — старшого матроса
КРИВОШЕЮ Олега Вадимовича — старшого солдата
КУЧА Михайла Петровича — старшого солдата
КУЧМУ Романа Володимировича — молодшого сержанта
ЛЕТАВСЬКОГО Олексія Вікторовича — солдата
ЛИСЕНКА Олексія Івановича — старшого лейтенанта
МАКСИМЦЯ Володимира Олеговича — солдата
МАЛЮТУ Віталія Юрійовича — капітана
НІДАЧКОВСЬКОГО Андрія Степановича — старшого матроса
НІКІТЕНКА Романа Ігоровича — капітана
НОВАКА Олександра Андрійовича — штаб-сержанта
ПАВЛОВА Владислава Юрійовича — солдата
ПАСТУХОВА Олега Олександровича — підполковника
ПЕТРУКА Миколу Миколайовича — солдата
ПОТАПЕНКОВА Юрія Володимировича — підполковника
ПРИГОДЮКА Анатолія Олександровича — солдата
РЕМНЬОВА Ігоря Євгенійовича — старшого солдата
СИНИЦЮ Вадима Андрійовича — старшого солдата
СКРИПНИЧЕНКА Антона Валерійовича — старшого солдата
СМИКОВСЬКОГО Олександра Юрійовича — старшого солдата
СОСОВА Віталія Вікторовича — майора
СТАРИНСЬКОГО Івана Михайловича — майора
СТЕБЛОВСЬКОГО Віталія Миколайовича — капітана
СТЕЛЬМАЩУКА Михайла Юрійовича — лейтенанта
СТЕПАНЧУКА Володимира Григоровича — капітана
ТКАЧЕНКА Сергія Олександровича — старшого матроса
ТРАЧУКА Сергія Степановича — лейтенанта
ФЕЩЕНКА Олександра Олександровича — штаб-сержанта
ФІРШТА Павла Михайловича — солдата
ХАРЧЕНКА Андрія Вікторовича — старшого солдата
ХАУСТОВА Сергія Васильовича — капітана
ХІРНОГО Дмитра Сергійовича — майора юстиції
ЧУГАЄВСЬКОГО Віталія Леонідовича — капітана
ЧУПРИНУ Станіслава Ілліча — сержанта
ШЕВЧЕНКА Олега Вікторовича — старшого лейтенанта
ЯНЧУКА Віталія Вікторовича — старшого солдата
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БІЛОГО Сергія Олександровича — старшого солдата
ДЕНИСЕНКА Олександра Олександровича — солдата
ДОНЦЯ Єгора Євгеновича — солдата
ЗАХАРЧЕНКА Олександра Олександровича — солдата
КРАСТЕЛЯ Павла Ігоровича — старшого солдата
МАСЛЮКА Ігоря Вікторовича — сержанта
НІКОЛАЄВСЬКОГО Олександра Сергійовича — старшого солдата
ПИСАРЕНКА Івана Івановича — молодшого сержанта
РЄЗНІКА Миколу Олександровича — солдата
ФЕДОРЧУКА Михайла Андрійовича — старшого лейтенанта
ЧЕРЕДНИЧЕНКА Віталія Дмитровича — солдата
ЮНОШЕВА Геннадія Миколайовича — старшого сержанта
ЯРОША Дмитра Олексійовича — старшого солдата
Нагородити медаллю “За врятоване життя”
БОНДАРЕНКА Олександра Олександровича — матроса
ЗАВОЛОКУ Дениса Олександровича — матроса
КИРПУ Віталія Миколайовича — старшого матроса
РИБАЛЬЧЕНКА Романа Володимировича — старшого матроса
УСЕНКА Владислава Васильовича — сержанта
ХРИСТОФОРА Леоніда Дем’яновича — молодшого сержанта
ЧАБАНОВА Артура Юрійовича — старшого матроса
ЧОРНУХУ Сергія Романовича — молодшого сержанта
в Управлінні державної охорони України
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
ГАНЮШИНА Євгенія Олександровича — капітана
ГОЛОПОТИЛЮКА Олександра Юрійовича — капітана
ЗАМАЯ Олександра Сергійовича — капітана
НОСЕНКА Юрія Григоровича — капітана
ПИЛЬНЕНЬКОГО Івана Олеговича — майора
РАТУШНОГО Дмитра Валерійовича — капітана
РОМАНЕНКА Андрія Сергійовича — підполковника
САДОВЩИКОВА Олександра Володимировича — підполковника
СКАПОУЩЕНКА Юрія Васильовича — капітана
ТРОХИМЦЯ Романа Анатолійовича — молодшого лейтенанта
ШЕВЧЕНКА Сергія Анатолійовича — підполковника.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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