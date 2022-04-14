Президент нагородив ще понад 700 військових. Майже 80 – посмертно

13 квітня датовані два великі укази президента Володимира Зеленського про відзначення державними нагородами українських військовослужбовців, які відбивають російську агресію.

Першим указом нагороджені 423 воїни ЗСУ (посмертно – 72), другим – 270 в ЗСУ (посмертно – 7) та 11 – в УДО.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №236/2022

Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня ДМИТРУКА Богдана Олександровича — підполковника Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня КУРАША Євгенія Юрійовича — полковника МАЙСТРЕНКА Олексія Сергійовича — полковника МАЛІНОВСЬКОГО Андрія Володимировича — генерал-майора СІРЧЕНКА Сергія Анатолійовича — полковника Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня АЛЕКСЕЄНКА Володимира Миколайовича — старшого лейтенанта БЕНЬКОВСЬКОГО Андрія Анатолійовича — капітана БОДНАРА Юрія Васильовича — майора БОНДАРЄВА Тімура Володимировича — капітана БУЛАНОГО Іллю Андрійовича — лейтенанта ВЕРБИЦЬКОГО Володимира Вікторовича — підполковника ВЕРХОЗІНА Олексія Володимировича — підполковника ВІННІКА Івана Івановича — полковника ГОРБУНЕНКА В’ячеслава Олександровича — підполковника ГРИЗУНА Вадима Федоровича — підполковника ДМИТРУКА Олега Володимировича — майора ДОБРЯНСЬКОГО Григорія Юрійовича — старшого лейтенанта ДУБІНІНА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта ДЯКІВА Арсенія Петровича — старшого лейтенанта ДЯЧЕНКА Артура Олеговича — капітана ЗАДОРОЖНЬОГО Олександра Олександровича — старшого лейтенанта ЗАПЛАВСЬКОГО Дмитрія Вячеславовича — лейтенанта ІВАНОВА Євгенія Георгійовича — старшого лейтенанта ІВАНОВСЬКОГО Ростислава Олександровича — капітана КАСЬЯНОВА Олексія Андрійовича — лейтенанта КЕРДУНА Андрія Юрійовича — підполковника КЛИМОВА Артема Дмитровича (посмертно) — старшого лейтенанта КОБИЛКІНА Дениса Олександровича — підполковника КОНДРАТЕНКА Олександра Анатолійовича — капітана КОРЕЦЬКОГО Костянтина Вікторовича — лейтенанта КОСТЕНКА Андрія Михайловича — полковника КРИВИЦЬКОГО Романа Олександровича — старшого лейтенанта КУЗІВА Михайла Ярославовича — старшого лейтенанта КУПРІНЕНКА Олександра Володимировича — майстер-сержанта КУЧЕРЧУКА Дмитра Сергійовича — капітана ЛИТУСА Артема Васильовича — старшого лейтенанта ЛОБАНОВА Євгенія Валерійовича — старшого лейтенанта МАРТУСЕНКА Сергія Вікторовича — підполковника МІЩУКА Юрія Романовича — лейтенанта МОСКАЛЕНКА Тараса Васильовича — підполковника ПОЛЯКОВА Віктора Костянтиновича — майора ПОНОМАРЕНКА Спартака Олеговича — старшого лейтенанта САЗІНА Вадима Юрійовича — старшого лейтенанта САМАРІНА Антона Андрійовича — капітана СКРИПНИКА Артура Івановича — старшого лейтенанта СОВЕНКА Антона Сергійовича — лейтенанта СОМЕНКА Давіда Олеговича — лейтенанта ТАРАТУТУ Дмитра Олеговича — лейтенанта ТИМОЩУКА Олександра Ігоровича — лейтенанта ТКАЧУКА Сергія Анатолійовича — капітана ХАРЧЕНКА Руслана Вікторовича — майора ЧКАЛОВА Олександра Павловича — лейтенанта ШУШКОВСЬКОГО Олександра Олександровича — майора ЮРЧИШИНА Мирослава-Володимира Володимировича — старшого лейтенанта Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня БИЦЯ Дмитра Святославовича — солдата БОДАКА Любомира Емільовича — старшого солдата ВИСОКОЛЯНА Віктора Сергійовича — сержанта ГАВРИЛЕНКА Ігоря Віталійовича — старшого сержанта ГЛОНДАРА Сергія Вікторовича — головного сержанта ДРАТВУ Михайла Миколайовича — сержанта ДУДЧЕНКА Максима Володимировича — сержанта КІНЬШИНУ Юлію Володимирівну — молодшого сержанта ЛЯЩУКА Богдана Васильовича — головного сержанта МЕЛЬНИКА Олександра Петровича — солдата СОБИЛЬСЬКОГО Віктора Андрійовича — капітана ТКАЧА Олександра Олександровича — сержанта ТУЛУВОВУ Аміну Зокирівну — солдата ХМУРЕНКА Максима Олександровича — сержанта ЧИЖЕНКА Максима Олександровича (посмертно) — солдата Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АНИЩЕНКА Віталія Юрійовича (посмертно) — старшого солдата АФАНАСЬЄВА Віталія Володимировича — сержанта БАБЕНКА Віктора Володимировича — солдата БАБЕНКА Віталія Юрійовича (посмертно) — старшого солдата БАБИЧА Олега Степановича (посмертно) — сержанта БАГРІЯ Івана Олександровича — сержанта БАЙДУ Дмитра Юрійовича — старшого солдата БАЛЮКА Микиту Андрійовича — молодшого сержанта БАРАНІКА Володимира Анатолійовича — штаб-сержанта БАСА Богдана Володимировича — солдата БАСА Віталія Володимировича — солдата БАСА Євгенія Володимировича — солдата БЕЗСОННОГО Андрія Вікторовича — солдата БЕРЕЗОВСЬКОГО Дмитра Миколайовича — солдата БЕСКІДА Павла Івановича — молодшого сержанта БІЛЕВЦОВА Євгена Юрійовича — старшого солдата БОГАЧОВА Сергія Сергійовича — сержанта БОГУСЛАВСЬКОГО Станіслава Андрійовича (посмертно) — молодшого сержанта БОДНАРЧУКА Олександра Івановича (посмертно) — старшого солдата БОЇШКА Богдана Миколайовича (посмертно) — сержанта БОЛОГАНА Віталія Валерійовича — старшого солдата БОЛОТОВА Олексія Олеговича — старшого солдата БОНДАРЯ Володимира Віталійовича — старшого сержанта БОНДАРЯ Микиту Олександровича — солдата БОРИСЕНКА Олексія Ігоровича — сержанта БОРОДІЯ Станіслава Михайловича — старшого солдата БРАЖНИКА Микиту Євгенійовича (посмертно) — солдата БРИНЗАНСЬКОГО Ігоря Леонідовича — молодшого сержанта БУГАЙЦЯ Олександра Сергійовича — штаб-сержанта БУЛАТА Володимира Сергійовича — старшого сержанта БУЛАШЕНКА Романа Вікторовича — сержанта БУРАКОВА Олександра Васильовича — молодшого сержанта БУРСУ Євгена Олексійовича (посмертно) — старшого солдата БУЧКОВСЬКОГО Костянтина Вікторовича — головного сержанта ВАВЕРЧАКА Любомира Михайловича — солдата ВАКАЛОВА Сергія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта ВАСЮТУ Дмитра Васильовича (посмертно) — старшого солдата ВЕНЦКЕВИЧА Артура Володимировича (посмертно) — штаб-сержанта ВЕРБЕЦЬКОГО Кирила Володимировича — солдата ВЕРХОЛУ Андрія Ігоровича — солдата ВІСТІРОВСЬКОГО Артема Олеговича (посмертно) — солдата ВІТРА Владислава Олександровича — головного сержанта ВЛАСЕНКА Максима Дмитровича (посмертно) — солдата ВОВЧУКА Івана Кузьмовича — старшого солдата ВРАЗОВСЬКОГО Івана Володимировича — старшого солдата ГАЛАНА Станіслава Олександровича — старшого сержанта ГАПАКА Романа Олександровича — молодшого сержанта ГЛОВЯКА Богдана Ярославовича — старшого солдата ГНАТЮКА Леоніда Леонідовича — старшого солдата ГОЛОВАНЯ Олега Анатолійовича (посмертно) — сержанта ГОНЧАРОВА Микиту Романовича — солдата ГОНЧАРУКА Богдана Віталійовича (посмертно) — солдата ГОРБАТЕНКА Андрія Олеговича (посмертно) — солдата ГОРБЕНКА Віталія Михайловича (посмертно) — старшого солдата ГОРБОВОГО Ростислава Андрійовича — старшого солдата ГОРДІЄНКА Юрія Анатолійовича — старшого солдата ГРЕХОВА Олександра Олексійовича — солдата ГРИЦЕНКА Іллю Вікторовича (посмертно) — лейтенанта ГУДЗЕНКА Михайла Романовича — солдата ГУЛЯЙГРАДСЬКОГО Сергія Юрійовича — старшого солдата ГУСЄВА Сергія Сергійовича — старшого солдата ГУЦУЛА Романа Ігоровича (посмертно) — головного сержанта ДАВИДЕНКА Олександра Олександровича — солдата ДАНИЛЕЙКА Івана Миколайовича — сержанта ДАНІЛОВА Андрія Юрійовича — солдата ДЕКЕТА Володимира Михайловича — солдата ДЕРЕВЕНЧЕНКА Максима Леонідовича — молодшого сержанта ДЖЕНКОВА Володимира Ілліча — солдата ДЖУНЯ Михайла Івановича (посмертно) — старшого сержанта ДЛУГОША Еріка Миколайовича — солдата ДОНЧУКА Олександра Олександровича — старшого сержанта ДОРОЩЕНКОВА Івана Володимировича (посмертно) — сержанта ДОЦЕНКА Миколу Юрійовича — солдата ДРАЮКА Петра Васильовича (посмертно) — солдата ДРОНЯ Максима Миколайовича — солдата ДУДЧЕНКА Володимира Володимировича — головного сержанта ЖАРКОВА Сергія Сергійовича — штаб-сержанта ЖИРА Володимира Сергійовича — солдата ЗАЙЦЯ Станіслава Вікторовича — солдата ЗАРІЦЬКОГО Василя Михайловича — молодшого сержанта ЗАСТАВНОГО Михайла Михайловича — старшого солдата ЗАТВОРНИЦЬКОГО Володимира Євгенійовича — сержанта ЗАТУАШВІЛІ Давіда Анзоровича — головного сержанта ЗАХАРЧЕНКА Едуарда Юрійовича — старшого солдата ЗЕЛІНКА Олександра Андрійовича — старшого солдата ЗЯБРЄВА Вадима Валентиновича — старшого сержанта ІВАНЕІШВІЛІ Русудані — солдата ІВАНОВА Олександра Михайловича (посмертно) — старшого солдата ІВАНЧЕНКА Олександра Олександровича — старшого солдата ІВАНЧЕНКА Романа Дмитровича (посмертно) — старшого солдата ІВЛЄВА Петра Петровича (посмертно) — старшого солдата ІЗМАЙЛОВА Станіслава Олександровича — солдата ІЛЬЇНА Сергія Олександровича — солдата КАЛАТУРА Владислава Олександровича — солдата КАМЄНЄВА Станіслава Володимировича — солдата КАНТЕМІРОВА В’ячеслава Володимировича — сержанта КАРАГОДІНА Івана Валентиновича (посмертно) — старшого солдата КАРІМОВА Богдана Рахімжановича (посмертно) — солдата КАРПЦОВА Єгора Олексійовича (посмертно) — солдата КАХНА Олега Олеговича — старшого лейтенанта КИРИЛОВА Андрія Вячеславовича — старшого сержанта КІСІЛЯ Івана Михайловича — старшого солдата КОБЕЛЄВА Максима Валерійовича — головного сержанта КОВАЛЯ Олександра Анатолійовича — солдата КОЗАКА Романа Сергійовича (посмертно) — солдата КОЗУБА Іллю Євгенійовича — солдата КОМАРНІЦЬКОГО Богдана Васильовича (посмертно) — старшого солдата КОНВІСАРА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого солдата КОНДРАШОВА Євгенія Сергійовича (посмертно) — старшого лейтенанта КОСТЕВИЧА Євгена Анатолійовича — солдата КОСТЕНКА Валентина Володимировича (посмертно) — старшого солдата КОСТЕНКА Віктора Вікторовича — старшого сержанта КОТЕВИЧА Олександра Петровича (посмертно) — старшого солдата КОТИКА Дмитра Олександровича — старшого солдата КРЕПЧЕНКА Сергія Олександровича (посмертно) — майора КРИВКУ Ігоря Віталійовича — солдата КРИВОКОНЯ Андрія Вікторовича — старшого сержанта КУДРЯШОВА Володимира Володимировича — молодшого сержанта КУЗЬМИЧА Максима Григоровича — старшого солдата КУРИЩЕНКА Володимира Олександровича (посмертно) — старшого солдата КУРТИКА Олександра Михайловича (посмертно) — солдата КУХАРЕВА Олександра Олександровича — солдата КУЦАКА Віктора Сергійовича — солдата КУЦОГО Олександра Сергійовича — старшого солдата КУЧЕРЕНКА Миколу Валерійовича — солдата КУШПЕТУ Тараса Ігоровича — старшого лейтенанта КУЩИКА Віктора Вікторовича — головного сержанта ЛАБУ Євгенія Олексійовича — молодшого сержанта ЛАПЄХІНА Євгена Олександровича (посмертно) — старшого солдата ЛЕБЕДИНСЬКОГО Євгена Володимировича — солдата ЛЕНДЕЛА В’ячеслава Юрійовича — солдата ЛИМАНА Олександра Сергійовича — молодшого сержанта ЛИТВИНЧУКА Сергія Івановича — солдата ЛИЧМАНЮКА Валентина Павловича (посмертно) — солдата ЛІКАРЕНКА Олексія Сергійовича — старшого солдата ЛОЗУ Вадима Вікторовича — головного сержанта ЛУК’ЯНОВА Олександра Євгенійовича — солдата ЛЯХА Сергія Олександровича — солдата ЛЯШЕНКА Олександра Дмитровича (посмертно) — сержанта МАГДЮКА Леоніда Антоновича — солдата МАГУРЧАКА Юрія Івановича (посмертно) — старшого солдата МАКАЙДУ Івана Вікторовича (посмертно) — солдата МАКАРОВА Богдана Сергійовича — старшого солдата МАЛЬЦЕВА Олексія Павловича (посмертно) — старшого солдата МАРЧУКА Олександра Петровича — молодшого сержанта МЕДВЕДЄВА Олега Вікторовича — старшого сержанта МЕЖИНСЬКОГО Андрія Олександровича (посмертно) — солдата МЕЛЬНИКА Василя Андрійовича — старшого солдата МЕЛЬНИКА Володимира Олександровича — старшого сержанта МИХАЙЛЕНКА Богдана Анатолійовича — старшого солдата МИХАЙЛЮКА Мирослава Михайловича — старшого лейтенанта МІРОШНИКА Олега Валентиновича — штаб-сержанта МОГИЛЕНКА Дмитра Леонідовича (посмертно) — сержанта МОГИЛЬДУ Вадима Миколайовича (посмертно) — старшого солдата МОХОНЬКА Сергія Олександровича (посмертно) — старшого сержанта МОШКАРІНА Руслана Павловича — старшого сержанта МОЩЕНКА Олександра Івановича — солдата МУРГУ Віктора Володимировича — солдата НАУМОВА Дениса Олександровича — молодшого сержанта НЕЗНАМОВА Євгена Ігоровича — солдата НЕКРУТЕНКА Віктора Вікторовича — солдата НЕЧИПОРЕНКА Миколу Григоровича (посмертно) — молодшого сержанта НИКОЛАЙКА Олександра Борисовича — майстер-сержанта НІКОЛЬСЬКОГО Дмитра Борисовича — солдата НОВІКОВА Віталія Петровича — старшого солдата НОСЕНКА Андрія Олександровича — солдата ОБИХОДА Максима Олександровича — солдата ОВЧИННІКОВА Олександра Миколайовича — старшого солдата ОКСЕНТЮК Наталію Андріївну (посмертно) — молодшого сержанта ОЛЕКСЮКА Тараса Миколайовича — старшого солдата ОЛІЙНИКА Давида Олеговича (посмертно) — молодшого сержанта ОСТАПЕНКА Володимира Юрійовича (посмертно) — сержанта ОСТАПЕНКА Ярослава Сергійовича (посмертно) — головного сержанта ОСТРОВСЬКОГО Андрія Олександровича — молодшого сержанта ПАВЛЕНКА Артема Дмитровича — старшого солдата ПАВЛОВА Володимира Михайловича — солдата ПАНАСЮКА Романа Сергійовича — солдата ПАНЧЕНКА Артема Володимировича — лейтенанта ПАСТУХОВА Максима Олександровича — старшого солдата ПЕКАРЯ Василя Миколайовича — старшого солдата ПЕНЬОРУ Василя Івановича — головного сержанта ПЕРСТНЬОВА Юрія Юрійовича — старшого солдата ПЕРХАЛЬЦЯ Юрія Володимировича — старшого солдата ПЕРЧУКА Андрія Петровича (посмертно) — старшого солдата ПЕТРИКА Василя Миколайовича — старшого сержанта ПІПУ Івана Івановича — солдата ПІТРУ Богуслава Богуславовича — солдата ПОГРІБНОГО Олега Юрійовича — старшого солдата ПРИМАКА Максима Олександровича — солдата ПРОХОРОВА Дмитра Геннадійовича — старшого солдата ПРЯДКА Олексія Михайловича — старшого солдата РАГІМОВА Руслана Каміловича (посмертно) — старшого солдата РЕЗНІЧЕНКА Анатолія Миколайовича — солдата РЕЙХАРДА Марка Михайловича — старшого солдата РОГОВА Артема Сергійовича — молодшого сержанта РОДЧЕНКА В’ячеслава Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта РОМАДІНА Ігоря Анатолійовича — старшого сержанта РОМАСЕНКА Віктора Васильовича — головного сержанта СВИРИДЮКА Анатолія Валентиновича (посмертно) — старшину СЕВОСТЬЯНОВА Миколу Миколайовича — солдата СЕМИЗА Євгенія Петровича — підполковника СЕМІРЕНКА Михайла Олександровича — головного сержанта СІНЕЦЬКОГО Олексія Михайловича (посмертно) — старшого солдата СІЧКАРЯ Олега Юрійовича — солдата СКАЛКА Крістіана Трояновича — старшого солдата СКРИПКУ Валерія Вікторовича — штаб-сержанта СМОЛЯНІНОВА Саймона Сергійовича — старшого солдата СОКОЛЬВАКА Сергія Володимировича — старшого сержанта СОЛОХУ Сергія Олеговича (посмертно) — старшого солдата СПИРИДОНОВА Кирила Андрійовича — солдата СТОРОЖНІЧЕНКА Олега Григоровича (посмертно) — солдата СТРЕТОВИЧА Івана Михайловича — молодшого сержанта СУВАЛОВА Романа Юрійовича (посмертно) — солдата СУХАРЕВСЬКОГО Романа Віталійовича — солдата СУХОГО Данила Костянтиновича — солдата ТАНСЬКОГО Дем’яна Петровича — штаб-сержанта ТАРГОНІЯ Андрія Володимировича — молодшого сержанта ТЄТЄРІНА Павла Вікторовича — старшого солдата ТИМЧЕНКА Артема Юрійовича — старшого солдата ТИМЧУКА Микиту Олександровича — солдата ТКАЧЕНКА Євгена Ігоровича — солдата ТКАЧЕНКА Юрія Анатолійовича — головного сержанта ТОКАРЄВА Олександра Євгеновича — старшого солдата ТОЛОЧИКА Максима Миколайовича — солдата УДАЛОГО Олега Ілліча (посмертно) — солдата УДОВІЧЕНКА Євгена Володимировича — солдата УСТИМЕНКА Богдана Вячеславовича — старшого солдата ФАЄРА Вадима Віталійовича — старшого солдата ФЕДОРЕНКА Владислава Григоровича — старшого солдата ФЕДОРЧИКА Ігоря Володимировича (посмертно) — старшого солдата ФЕСЕНКА Микиту Едуардовича — солдата ФОТІНА Валентина Олексійовича — сержанта ХАРЛОВА Романа Олексійовича — старшого солдата ХАРЧЕНКА Івана Івановича — старшого солдата ХМЕЛЬОВА Юрія Миколайовича — солдата ХОВАНЦЯ Віталія Богдановича — старшого солдата ХОМИКА Богдана-Михайла Романовича — солдата ХОМ’ЯКОВА Дениса Ігоровича — старшого солдата ХОХЛОВА Сергія Олександровича — старшого солдата ЦИБУЛЬСЬКОГО Романа Валер’яновича — старшого солдата ЦИГАНКОВА Миколу Валерійовича — головного сержанта ЦИМБАЛЮКА Артема Миколайовича — солдата ЦЯБУКА Віталія Олександровича (посмертно) — солдата ЧАПЛИКА Василя Олександровича — старшого солдата ЧОРНОВОЛА Богдана Володимировича (посмертно) — головного сержанта ШАХБАНОВА Валерія Нурутдіновича — молодшого сержанта ШВОРАКА Івана Сергійовича — солдата ШЕВЕЛЬОВА Володимира Віталійовича (посмертно) — солдата ШЕВЧЕНКА Романа Олександровича (посмертно) — сержанта ШЕВЯКІНА Андрія Петровича — головного сержанта ШЕСТАКОВА Володимира Миколайовича — солдата ШИРОКИХ Дмитра Олександровича — солдата ШКАТУЛУ Романа Сергійовича — старшого солдата ШПАДАРУКА Олександра Васильовича (посмертно) — сержанта ЮР’ЄВА Івана Сергійовича — старшого солдата ЯГЕЛЬСЬКОГО Андріана Олеговича — старшого солдата ЯКТОРОВИЧА Юрія Олександровича — солдата ЯМНИЦЬКОГО Михайла Івановича — старшого сержанта ЯРМАКА Григорія Володимировича (посмертно) — старшого солдата ЯРОЩУКА Сергія Ігоровича — старшого лейтенанта ЯЦИШИНА Дмитра Ігоровича — головного сержанта ЯЦИШИНА Тараса Івановича — солдата Нагородити орденом Данила Галицького МАКОГОНА Руслана Миколайовича — капітана САГАНА Костянтина Костянтиновича — капітана Нагородити медаллю “За військову службу Україні” АРТЕМЧУКА Миколу Олександровича — солдата БОНДАРЕНКА Владислава Вікторовича — сержанта БУРЧИКА Юрія Олександровича — майстер-сержанта ГЛУЩАКА Максима Олександровича — солдата ГОЛЬЦЕВА Кирила Андрійовича — молодшого сержанта ГОНТАРЯ Павла Михайловича — майстер-сержанта ГОРЯНОГО Віталія Григоровича — штаб-сержанта ГРИШЕЧКІНА Сергія Геннадійовича — старшого сержанта ГУБАРА Ярослава Івановича — старшого солдата ДЕМИДОВА Олександра Михайловича — солдата ДЖОЛУ Дмитра Павловича — солдата ДИШЛЕВИЧА Богдана Віталійовича — солдата ДОНЕНКА Ярослава Миколайовича — сержанта ДОНОВА Павла Володимировича — молодшого сержанта ІГНАТОВА Даніїла Юрійовича — молодшого сержанта КЕЙДУНА Сергія Володимировича — старшого солдата КОВТУНА Андрія Вікторовича — штаб-сержанта КОТИКА Ярослава Леонідовича — солдата КРАВЦОВА Андрія Семеновича — сержанта КРАВЧЕНКА Григорія Володимировича — солдата КРИВУЛЬКА Антона Володимировича — старшого солдата КРУПУ Андрія Вікторовича — молодшого сержанта КУДАСА Олександра Григоровича — старшого солдата ЛАЗНЮ Олександра Миколайовича — солдата ЛЕОНТЬЄВА Данила Олексійовича — солдата ЛІПАЙКІНА Олександра Миколайовича — старшого сержанта ЛЯСОВА Сергія Валерійовича — старшого солдата МАКАРУ Віктора Вікторовича — старшого солдата МАКСИМОВА Едуарда Руслановича — старшого солдата МЕЛЬНИЧУКА Василя Ігоровича — солдата МИЦАКА Бориса Миколайовича — старшого солдата МУЗИЧЕНКА Олександра Миколайовича — старшого солдата НЕГРОЄНКА Олексія Олександровича — солдата ПАРФЬОНОВА Олександра Сергійовича — молодшого сержанта ПОШЕЛЮЖНОГО Сергія Олеговича — старшого солдата РАТУШНЯКА Ярослава Петровича — майстер-сержанта РЯБОШАПКА Олександра Петровича — солдата СІРОБАБУ Олександра Михайловича — старшого солдата СКРИНКІВСЬКОГО Михайла Володимировича — старшого солдата СКРИЦЬКОГО Анатолія Михайловича — солдата СТАСЕНЮКА Романа Валерійовича — солдата СУЛИМУ Богдана Анатолійовича — солдата ТИМЧУКА Михайла Васильовича — солдата ХАРКОВА Сергія Едуардовича — солдата ЧОРНУ Анну Йосипівну — сержанта ЧУЙКА Олександра Олександровича — майстер-сержанта ШЕВЕЛЬОВА Валентина Григоровича — старшого сержанта ШИЛОВА Максима Сергійовича — солдата ШИШКІНА Генадія Івановича — старшого солдата ЮШКА Володимира Борисовича — солдата Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” БАЦЕНКА Романа Васильовича — солдата БОБИКА Сергія Вікторовича — сержанта БОДНАРЮКА-КРАВЦЯ Тараса Олександровича — старшого сержанта БОНДАРЕНКА Владислава Сергійовича — сержанта БРУЦЬКОГО Дмитра Олександровича — лейтенанта ВІТРА В’ячеслава Андрійовича — старшого солдата ВЛАСЕНКА Євгенія Олександровича — солдата ВОЛОШИНА Юрія Юрійовича — солдата ГЕРАСИМЕНКА Олексія Олександровича — сержанта ДЕКАЛЬЧУКА Артема Васильовича — лейтенанта КАРНАФЕЛЯ Олега Валерійовича — солдата КОВАЛЯ Андрія Петровича — прапорщика КОЛОТОВА Романа Руслановича — солдата КОЛЯДИНСЬКОГО Сергія Олеговича — солдата КОСТЕВИЧА Федора Петровича — старшого солдата КРОЙТОРА Дениса Володимировича — старшого лейтенанта КУЛІША Юрія Олександровича — капітана КУРБАТОВА Олександра Сергійовича — молодшого сержанта ЛАТИШЕВА Олександра Валерійовича — штаб-сержанта ЛЕБЕЙЧУКА Руслана Володимировича — сержанта ЛИСА Миколу Миколайовича — старшого сержанта ЛІСНИКА Вадима Сергійовича — старшого солдата ЛОГВИНЮКА Романа Васильовича — солдата МАНДЗЯКА Миколу Мирославовича — майстер-сержанта МЕРКУША Олександра Олександровича — молодшого сержанта ПЕТЛЕНКА Володимира Станіславовича (посмертно) — старшого солдата ПИШНЯКА Максима Сергійовича — майора ПОПОВА Андрія Михайловича — старшого сержанта РЕШЕТНЯКА Андрія Миколайовича — сержанта САВЕНКА Івана Володимировича (посмертно) — штаб-сержанта САРИЧЕВА Олександра Ігоровича — молодшого сержанта СКАКУН Дарину Олександрівну — сержанта ФІЛИКА Павла Андрійовича — солдата ФУРТАКА Івана Івановича — старшого лейтенанта медичної служби ШАХРАЯ Олександра Вікторовича — солдата ЯЩУКА Віталія Сергійовича — сержанта. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 13 квітня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №238/2022

Про відзначення державними нагородами України За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: у Збройних Силах України: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня САВЧИНА Юрія Павловича — підполковника Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня БАБАКА Дмитра Вікторовича — майора БЛИЗНЮКА Арсена Васильовича — капітана ВИНОГРАДА Максима Олександровича — старшого лейтенанта ВІТУШКА Петра Геннадійовича — майора ГАВРИЛЮКА Едуарда Назаровича — старшого лейтенанта ГОНЧАРОВА Євгена Анатолійовича — підполковника ГРИБА Андрія Михайловича — майора ГРУЗІНА Володимира Олександровича — лейтенанта ДАНЧЕНКА Володимира Олексійовича — капітана ДОНСКОВА Дмитра Юрійовича — старшого лейтенанта ЄМЦЯ Михайла Олександровича — капітана ЗОЛОТУХІНА Сергія Володимировича — підполковника КИРИЛЕНКА Сергія Володимировича — майора КІСЛОВА Михайла Олександровича — полковника КОНДРАТОВА Артема Федоровича — лейтенанта КОПЧАТОВА Богдана Григоровича — капітана КОШИКА Івана Володимировича — полковника КУПОВЦЯ Олександра Сергійовича — капітана ЛАЩУКА Юрія Вадимовича — лейтенанта МИРОНЕНКА Олександра Анатолійовича — капітана МУРУГОВА Кирила Геннадійовича — солдата НАУМОВА Віталія Сергійовича — старшого лейтенанта НИЧИПОРЕНКА Олександра Ігоровича — молодшого лейтенанта ПЕТРЕНКА Валерія Вячеславовича — старшого лейтенанта ПОГОРЕЛОВА Віктора Анатолійовича — підполковника РІЗЕНЬКОВА Артема Юрійовича — майора САЙЧУКА Андрія Руслановича — головного сержанта САЛЕНКА Олексія Миколайовича — капітана СЕХА Володимира Юліановича — капітана СМОЛІНСЬКОГО Володимира Андрійовича — старшого солдата СНОПКА Олега Вікторовича — підполковника СОБЧЕНКА Олександра Миколайовича — майора СОРОКІНА Олександра Павловича — майора ТИМЧЕНКА Владислава Івановича — лейтенанта ШАМСА Ар’яна Таваба — капітана ЮРЧУКА Павла Павловича — майора ЯРМОЛЕНКА Максима Анатолійовича — старшого лейтенанта Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня ГОРБАЦЬКОГО Ігоря Миколайовича — молодшого сержанта ДЕМЧАКА Володимира Олександровича — головного сержанта САВЧУКА Віктора Степановича — старшого сержанта САФАРОВА Сергія Віталійовича — молодшого сержанта ЦЕГЕЛЬНИКА Сергія Анатолійовича — старшого сержанта ЦУРКОВА Ярослава Геннадійовича — старшого солдата Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АНДРОСОВИЧА Романа Анатолійовича — молодшого сержанта АСПЕДНИКОВА Данила Романовича — старшого солдата БАКАНОВА Едуарда Едуардовича — матроса БЕЗНОСЮКА Максима Івановича — сержанта БЄЛЯЧАТА Станіслава Олександровича — солдата БІЛІЧЕНКА Юрія Геннадійовича — молодшого сержанта БУЖИНСКАСА Едуарда Мусаєвича — старшого солдата БУРЛАКУ Романа Васильовича — лейтенанта БУРХАЙЛА Олександра Вікторовича — старшого солдата ВАСИЛЕНКА Олександра Володимировича — старшого солдата ВІНТЕРГОЛЛЄРА Владислава Юрійовича — старшого лейтенанта ВОЙНОВА Сергія Сергійовича — солдата ГАВРИЛЕНКА Дениса Володимировича — молодшого сержанта ГАВРЮШЕНКА Руслана Валерійовича — майстер-сержанта ГАРАЄВА Івана Андрійовича — солдата ГЕРАСИМЦЯ Максима Сергійовича — солдата ГОЛІНЬКО Марину Іванівну — старшого лейтенанта медичної служби ГОРДЕНКА Андрія Васильовича — старшого сержанта ГОРОБЦЯ Максима Сергійовича — капітана ГРЕСЯ Сергія Миколайовича — старшого солдата ГРИБИНЮКА Владислава Дмитровича — солдата ГРИГОРЕНКА Павла Пилиповича — солдата ГРИЗОГЛАЗОВА Євгена Олеговича — капітана ГУЛЮ Данила Руслановича (посмертно) — солдата ГУРАЛЯ Андрія Михайловича — молодшого сержанта ГУТОРОВА Віталія Сергійовича — солдата ДАНИЛЬЧЕНКА Олександра Вікторовича — солдата ДВИГАЛА Сергія Миколайовича — старшого солдата ДЕРДЕЛЯ Артура Володимировича — солдата ДІДЕНКА Олександра Валентиновича — старшого сержанта ДІЯНОВА Андрія Сергійовича — солдата ДМИТРЕНКА Євгена Олександровича — штаб-сержанта ДУБИНСЬКОГО Олександра Васильовича — штаб-сержанта ЄГОРОВУ Юлію Сергіївну — сержанта ЄЛЕЦЬКОГО Дмитра Юрійовича — старшого солдата ЄРІНА Нікіту Анатолійовича — солдата ЖОЛОНДІЄВСЬКОГО Ігоря Олександровича — старшого солдата ЖУРАВЛЯ Андрія Вікторовича — старшого солдата ЖУРБЕНКА Андрія Васильовича — майстер-сержанта ЗАБРОДІНА Олексія Івановича — солдата ЗАГАРІЮ Зоряна Вікторовича — солдата ЗАГРЕБЕЛЬНОГО Сергія Юрійовича (посмертно) — матроса ЗАЇКУ Олександра Миколайовича — старшого солдата ЗАЙЦЯ Антона Олександровича — старшого солдата ЗАЙЦЯ Олексія Анатолійовича — сержанта ЗАПОРОЖЦЯ Андрія Олександровича — штаб-сержанта ЗАПОРОЖЧЕНКА Романа Івановича — штаб-сержанта ЗАТВАРНІЦЬКОГО Сергія Анатолійовича — сержанта ЗИБІНА Олександра Миколайовича — солдата КАЛАШНИКОВА Сергія Олександровича — штаб-сержанта КАЛІНІЧЕНКА Євгена Сергійовича — старшого солдата КАМИНІНА Володимира Володимировича — солдата КАРКОШКІНА Романа Олександровича — старшого солдата КАСЕНЮКА Василя Олексійовича — сержанта КАЩАВЦЕВА Миколу Дмитровича — солдата КОВАЧА Володимира Олексійовича — старшого лейтенанта КОЗІЯ Даниіла Сергійовича — солдата КОЗЛОВСЬКОГО Олексія Адамовича — майстер-сержанта КОЛОДІЯ Дмитра Вікторовича — солдата КОПАНІШИНА Юрія Богдановича — молодшого сержанта КОТОЛУПЕНКА Олега Анатолійовича — сержанта КРИВЕНКА Івана Олеговича — солдата КУРЧЕНКА Віталія Олександровича — лейтенанта ЛЕШКА Костянтина Сергійовича — старшого лейтенанта ЛЄГОСТАЄВА Дмитра Андрійовича — солдата ЛИТВИНА Андрія Васильовича — солдата ЛІТУНА Михайла Васильовича — молодшого сержанта МАЙСТРЕНКА Валерія Пантелійовича — старшого сержанта МАЛЕЖИКА Євгенія Ігоровича — старшого сержанта МАЛЕНКА Олександра Сергійовича — солдата МАНЖОЛУ Романа Вікторовича — молодшого сержанта МАНОХУ Андрія Вікторовича — старшого солдата МАРТИНЕНКА Владислава Юрійовича — старшого солдата МАСЛЮКА Дмитра Сергійовича — майора МЕДВЕДЄВА Сергія Юрійовича — сержанта МЕЛЬНИКА Володимира Анатолійовича — капітана МЕРЯХУ Андрія Валерійовича — сержанта МОКІНА Сергія Сергійовича — старшого солдата НАГАЙЦЯ Петра Олександровича — солдата НАГОВІЦИНА Олександра Павловича — лейтенанта медичної служби НЕЧИПОРЕНКА Миколу Григоровича — солдата НЕЧИТАЙЛА Сергія Юрійовича — старшого сержанта НЄДЄЛКОВА Сергія Миколайовича — старшого солдата НОМИРОВСЬКОГО Олега Анатолійовича — солдата ОЛІЙНИКА Володимира Володимировича — підполковника ОМЕЛЬНИЦЬКОГО Вадима Володимировича — старшого сержанта ОРЛОВА Євгена Леонідовича — старшого сержанта ОШУРКА Євгена Федоровича — старшого солдата ПАВЛОВИЧА Романа Романовича (посмертно) — старшого солдата ПАРИГІНА Сергія Сергійовича — старшого солдата ПАШКОВА Олександра Івановича — головного сержанта ПЕРКОВСЬКОГО Вадима Вадимовича — молодшого сержанта ПЄХОВА Сергія Олексійовича — головного сержанта ПЛАТОНОВА Михайла Анатолійовича — старшого солдата ПЛЯШНИКА Анатолія Івановича — майора медичної служби ПОГРІБНУ Лілію Валентинівну — старшого солдата ПОЛЯНСЬКОГО Артема Сергійовича — старшого солдата ПОМИЛЯЙКА Олександра Сергійовича (посмертно) — лейтенанта ПОСОХОВА Тимура Валерійовича — старшого солдата ПРИХОДЬКА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта РЕМЕНЧЮСА Давида Михайловича (посмертно) — старшого солдата РИБАЛЬЧЕНКА В’ячеслава Олександровича — старшого солдата РИЖКОВА Владислава Олександровича — старшого солдата РИКОВА Федора Юрійовича — молодшого сержанта РОГОВА Костянтина Максимовича (посмертно) — солдата САФОНОВА Максима Олексійовича — капітана СЕМИБРАТСЬКОГО Олександра Анатолійовича — майстер-сержанта СЕРГЄЄВА Івана Станіславовича — підполковника СИСТЕРОВА Валерія Валентиновича — молодшого сержанта СКРОБА Івана Олександровича — старшого солдата СКУЧИНСЬКОГО Ігоря Петровича — старшого лейтенанта СОРОКОВСЬКОГО Андрія Васильовича — старшого лейтенанта СТОЙКА Нікіту Павловича — сержанта СТОРОЖУКА Єгора Ігоровича — старшого сержанта СУЧКОВА Сергія Веніаміновича — старшого лейтенанта ТАРАНА Ігоря Володимировича — сержанта ТЕМЧИШЕНА Ігоря Петровича — сержанта ТИТОВСЬКОГО Сергія Олександровича — сержанта ТІБЕЖА Сергія Валентиновича — лейтенанта ТКАЧЕНКА Дмитра Олександровича — старшого солдата ТКАЧЕНКА Романа Сергійовича — солдата ТКАЧЕНКА Ярослава Валерійовича — сержанта ТОКАРЄВА Дмитра Андрійовича — старшого солдата ТОПЧАЯ Ярослава Анатолійовича — сержанта ФЕДОРЕНКА Олександра Валерійовича — головного сержанта ФЕДОРОВА Каріма Хакімовича — капітана ФЕСЕНКА Ростислава Миколайовича — солдата ФОМЕНКА Андрія Володимировича — солдата ФУНДОВНОГО Максима Валерійовича — солдата ЧЕРНЕНКО Євгенію Анатоліївну — старшого солдата ЧЕРНЯКА Володимира Михайловича — старшого лейтенанта ШАТОХІНА Данила Юрійовича — старшого солдата ШЕВЦОВА Антона Геннадійовича — старшого солдата ШЕВЧЕНКА Андрія Володимировича — старшого сержанта ШЕВЧЕНКА Олексія Миколайовича — сержанта ШЕЙКА Анатолія Сергійовича — старшого солдата ШЕЙКА Олександра Михайловича — капітана ШИДЛОВСЬКОГО Андрія Васильовича — сержанта ШОВГЕНЮ Юрія Олександровича — сержанта ЩОГОЛЕВА Івана Євгеновича — старшого солдата ЯКУНІНА Олега Івановича (посмертно) — сержанта ЯНКОВСЬКОГО Володимира Андрійовича — сержанта ЯРОШЕНКА Ярослава Дмитровича — солдата Нагородити орденом Данила Галицького МАРАХОВСЬКОГО Олександра Григоровича — молодшого сержанта ЧЕРЕДНІЧЕНКА Євгена Володимировича — полковника Нагородити медаллю “За військову службу Україні” АРТАМАНОВА Юрія Михайловича — сержанта БОГДАНОВА Артема Олеговича — старшого солдата БОДНАРА Олександра Вікторовича — солдата БОТВИНЧЕНКА Олександра Сергійовича — матроса ВАСИЛЬОНКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта ВЕРБІЦЬКОГО Юрія Петровича — старшого солдата ВИТИНЮКА Олександра Анатолійовича — солдата ВОЩЕЛЕВА Станіслава Романовича — підполковника ГАЙДАРЛИ Григорія Сидоровича — підполковника ГРИЦЕНКА Андрія Андрійовича — головного сержанта ГРОМИЛА Геннадія Васильовича — старшого сержанта ГУМЕНЮКА Юрія Володимировича — молодшого сержанта ГУТНІКА Костянтина Юрійовича — капітана ДАНИЛКІВА Івана Олеговича — старшину 2 статті ДЕРЯГІНА Романа Юрійовича — старшого солдата ЖИТЛОВА Іллю Віталійовича — солдата ЗАБЕЙДУ Романа Миколайовича — солдата ІЛЬЧУКА Віталія Васильовича — головного сержанта КАГІРОВА Сергія Олександровича — молодшого сержанта КАЗНАЧЕЄВА Андрія Петровича — головного сержанта КАРГУ Олександра Володимировича — старшого лейтенанта КОВЕНЬКА Петра Анатолійовича — старшого солдата КОМАРОВА Сергія Олександровича — матроса КОТВИЦЬКОГО Григорія Францовича — старшого солдата КРАВЧЕНКА Олександра Олександровича — старшого матроса КРИВОШЕЮ Олега Вадимовича — старшого солдата КУЧА Михайла Петровича — старшого солдата КУЧМУ Романа Володимировича — молодшого сержанта ЛЕТАВСЬКОГО Олексія Вікторовича — солдата ЛИСЕНКА Олексія Івановича — старшого лейтенанта МАКСИМЦЯ Володимира Олеговича — солдата МАЛЮТУ Віталія Юрійовича — капітана НІДАЧКОВСЬКОГО Андрія Степановича — старшого матроса НІКІТЕНКА Романа Ігоровича — капітана НОВАКА Олександра Андрійовича — штаб-сержанта ПАВЛОВА Владислава Юрійовича — солдата ПАСТУХОВА Олега Олександровича — підполковника ПЕТРУКА Миколу Миколайовича — солдата ПОТАПЕНКОВА Юрія Володимировича — підполковника ПРИГОДЮКА Анатолія Олександровича — солдата РЕМНЬОВА Ігоря Євгенійовича — старшого солдата СИНИЦЮ Вадима Андрійовича — старшого солдата СКРИПНИЧЕНКА Антона Валерійовича — старшого солдата СМИКОВСЬКОГО Олександра Юрійовича — старшого солдата СОСОВА Віталія Вікторовича — майора СТАРИНСЬКОГО Івана Михайловича — майора СТЕБЛОВСЬКОГО Віталія Миколайовича — капітана СТЕЛЬМАЩУКА Михайла Юрійовича — лейтенанта СТЕПАНЧУКА Володимира Григоровича — капітана ТКАЧЕНКА Сергія Олександровича — старшого матроса ТРАЧУКА Сергія Степановича — лейтенанта ФЕЩЕНКА Олександра Олександровича — штаб-сержанта ФІРШТА Павла Михайловича — солдата ХАРЧЕНКА Андрія Вікторовича — старшого солдата ХАУСТОВА Сергія Васильовича — капітана ХІРНОГО Дмитра Сергійовича — майора юстиції ЧУГАЄВСЬКОГО Віталія Леонідовича — капітана ЧУПРИНУ Станіслава Ілліча — сержанта ШЕВЧЕНКА Олега Вікторовича — старшого лейтенанта ЯНЧУКА Віталія Вікторовича — старшого солдата Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” БІЛОГО Сергія Олександровича — старшого солдата ДЕНИСЕНКА Олександра Олександровича — солдата ДОНЦЯ Єгора Євгеновича — солдата ЗАХАРЧЕНКА Олександра Олександровича — солдата КРАСТЕЛЯ Павла Ігоровича — старшого солдата МАСЛЮКА Ігоря Вікторовича — сержанта НІКОЛАЄВСЬКОГО Олександра Сергійовича — старшого солдата ПИСАРЕНКА Івана Івановича — молодшого сержанта РЄЗНІКА Миколу Олександровича — солдата ФЕДОРЧУКА Михайла Андрійовича — старшого лейтенанта ЧЕРЕДНИЧЕНКА Віталія Дмитровича — солдата ЮНОШЕВА Геннадія Миколайовича — старшого сержанта ЯРОША Дмитра Олексійовича — старшого солдата Нагородити медаллю “За врятоване життя” БОНДАРЕНКА Олександра Олександровича — матроса ЗАВОЛОКУ Дениса Олександровича — матроса КИРПУ Віталія Миколайовича — старшого матроса РИБАЛЬЧЕНКА Романа Володимировича — старшого матроса УСЕНКА Владислава Васильовича — сержанта ХРИСТОФОРА Леоніда Дем’яновича — молодшого сержанта ЧАБАНОВА Артура Юрійовича — старшого матроса ЧОРНУХУ Сергія Романовича — молодшого сержанта в Управлінні державної охорони України Нагородити медаллю “За військову службу Україні” ГАНЮШИНА Євгенія Олександровича — капітана ГОЛОПОТИЛЮКА Олександра Юрійовича — капітана ЗАМАЯ Олександра Сергійовича — капітана НОСЕНКА Юрія Григоровича — капітана ПИЛЬНЕНЬКОГО Івана Олеговича — майора РАТУШНОГО Дмитра Валерійовича — капітана РОМАНЕНКА Андрія Сергійовича — підполковника САДОВЩИКОВА Олександра Володимировича — підполковника СКАПОУЩЕНКА Юрія Васильовича — капітана ТРОХИМЦЯ Романа Анатолійовича — молодшого лейтенанта ШЕВЧЕНКА Сергія Анатолійовича — підполковника. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 13 квітня 2022 року