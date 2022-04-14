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Померли ще дві дитини. Число жертв ракетного удару в Краматорську зросло до 59

14/04/2022 10:14

Кількість дітей, які загинули внаслідок обстрілу залізничного вокзалу м. Краматорськ росіянами, збільшилася до семи. В лікарні померли ще дві дитини.

Про це інформує Офіс генпрокурора вранці 14 квітня.

Таким чином, загальне число загиблих після ракетного удару росіян зросло до 59.

За даними ОГП, внаслідок збройної агресії Російської Федерації після 24 лютого в Україні вже щонайменше 197 дітей загинуло та 351 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Що сталося

За кілька хвилин до 10:30 8 квітня російські війська завдали удару двома тактичними ракетами по Краматорську Донецької області. Одна “Точка-У” вразила територію залізничного вокзалу, де чекали відправки евакуаційних поїздів на безпечну територію 3-4 тисячі людей, переважно жінки й діти.

За попередніми даними, станом на 17:30 8 квітня, внаслідок ракетного обстрілу загинули 50 людей, із них п’ятеро – діти. До лікарень доправлено 98 осіб (16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків). На той час 38 людей загинули одразу на вокзалі, дванадцятеро людей померли у лікарні.
Надалі число жертв зростало – важкопоранені помирають у шпиталях.
10 квітня число загиблих становило 57.

Жертви ракетного обстрілу на вокзалі Краматорська

Євросоюз та інші західні демократії назвали удар по краматорському вокзалу новим воєнним злочином РФ.

Вокзал Краматорська – найважливіший транспортний хаб для сполучення з підконтрольними Україні територіями Донецької і Луганської областей.

Україна продовжує евакуацію цивільного населення Донецької і Луганської областей перед очікуваною великою “битвою за Донбас”, для якої Москва перекидає військові резерви з інших напрямків.

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