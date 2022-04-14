Наступними цілями окупантів можуть бути Краматорськ і Костянтинівка, – розвідка Британії

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Президент Російської Федерації Володимир Путін цікавиться східними областями України та готується до нового наступу.

Про це вранці в четвер, 14 квітня, поінформувала пресслужба міністерства оборони Великої Британії.

“Виступ Путіна 12 квітня підкреслив його інтерес до Донбасу, де російська армія атакує ЗСУ та готується до наступу. Міста Краматорськ та Костянтинівка, ймовірно, стануть мішенню для аналогічного рівня насильства з боку російської влади”, – йдеться в повідомленні.

РФ намагається знову комбінувати масовані ракетно-артилерійські удари та зосереджувати сили для наступу.

У Міноборони Британії нагадали, що суттєва кількість російських військ та техніки зараз у Маріуполі, де українські захисники тримають оборону.

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