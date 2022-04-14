На Київщині прикордонники відновили контроль за пунктом пропуску “Вільча”

Держприкордонслужба відновила контроль за пунктом пропуску “Вільча” на українсько-білоруському кордоні.
Про це повідомив голова ДПСУ Сергій Дейнеко у четвер, 14 квітня.
У Київській області прикордонники вийшли до пункту пропуску «Вільча», що на ділянці з Білоруссю.Як завжди, орки, наче нашестя сарани. Інфраструктуру нищили, там, де спали, там і с…”, – написав глава ДПСУ на ФБ.
Він зазначив, що залишається небезпека мінування місцевості та обстрілів, тому прикордонники діють вкрай обережно.
“Зокрема, вчора на Чернігівщині фіксувався вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, що відкривали рашисти з боку свого пункту пропуску “Погар”, – додав Дейнеко.
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