На Київщині прикордонники відновили контроль за пунктом пропуску “Вільча”

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Держприкордонслужба відновила контроль за пунктом пропуску “Вільча” на українсько-білоруському кордоні.

Про це повідомив голова ДПСУ Сергій Дейнеко у четвер, 14 квітня.

У Київській області прикордонники вийшли до пункту пропуску «Вільча», що на ділянці з Білоруссю.Як завжди, орки, наче нашестя сарани. Інфраструктуру нищили, там, де спали, там і с…”, – написав глава ДПСУ на ФБ.

Він зазначив, що залишається небезпека мінування місцевості та обстрілів, тому прикордонники діють вкрай обережно.

“Зокрема, вчора на Чернігівщині фіксувався вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, що відкривали рашисти з боку свого пункту пропуску “Погар”, – додав Дейнеко.

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