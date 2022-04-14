“Пожежа і детонація боєзапасу”: МО Росії визнало серйозне ураження крейсера “Москва”

Міноборони Росії визнало ураження флагмана Чорноморського флоту РФ – крейсера “Москва” в Севастополі, хоча й не вказало причини “пожежі”.

“Внаслідок пожежі на ракетному крейсері “Москва” здетонував боєзапас, корабель отримав серйозні ушкодження. Екіпаж повністю евакуйовано, причини пожежі встановлюються”, – таке повідомлення МО РФ передала урядова агенція “РИА Новости” в ніч на 14 квітня.

Як інформувала “Новинарня“, ввечері 13 квітня українські джерела повідомили про серйозне ураження ракетного крейсера “Москва” двома ракетами “Нептун”.

10 квітня сайт “Крим Реалії” повідомляв, що крейсер “Москва” стоїть на якорі у Севастопольській бухті. Бортовий номер і назва корабля були зафарбовані.

Про крейсер “Москва”

Корабель був спущений на воду в Миколаєві 1979 року. Входить до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ, є його флагманом.

Брав участь у бойових діях в Грузії, Сирії та під час нападу на острів Зміїний у лютому 2022-го. Ймовірно, саме його послав за відомим маршрутом один із захисників острова Зміїний Роман Грибов.

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