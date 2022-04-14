ДСНС створила мапу небезпечних ділянок і приймає заявки на розмінування

Фото: пресслужба ДСНС

Українські рятувальники створили мапу територій, на яких виявлені вибухонебезпечні предмети та ступінь загрози від них.

Про це вдень у четвер, 14 квітня, інформує пресслужба ДСНС.

Віднині на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій можна щодня відстежувати динаміку робіт із розмінування по регіонах: кількість виїздів, площу розмінованих територій та кількість розмінованих вибухонебезпечних предметів та ступінь загрози від них.

Подати заявку про знахідку вибухонебезпечних предметів та відстежувати статус її виконання можна через сторінку з інтерактивною мапою на сайті “Розмінування України” або за номером 101.

Рятувальники рекомендують використовувати інформацію з інтерактивної мапи при відвідувані місць, на яких велись бойові дії.

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