ДСНС створила мапу небезпечних ділянок і приймає заявки на розмінування

Українські рятувальники створили мапу територій, на яких виявлені вибухонебезпечні предмети та ступінь загрози від них.
Про це вдень у четвер, 14 квітня, інформує пресслужба ДСНС.
Віднині на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій можна щодня відстежувати динаміку робіт із розмінування по регіонах: кількість виїздів, площу розмінованих територій та кількість розмінованих вибухонебезпечних предметів та ступінь загрози від них.
Подати заявку про знахідку вибухонебезпечних предметів та відстежувати статус її виконання можна через сторінку з інтерактивною мапою на сайті “Розмінування України” або за номером 101.
Рятувальники рекомендують використовувати інформацію з інтерактивної мапи при відвідувані місць, на яких велись бойові дії.
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