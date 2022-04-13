За добу від атак росіян померли семеро мешканців Харківщини та раніше поранена 2-річна дитина

За добу російські війська завдали більше 50 ударів по Харківщині: 22 людей постраждали, семеро – загинули; у лікарні померла дитина, яка отримала поранення кілька днів тому.

Про це у середу, 13 квітня, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

“Росіяни продовжують тероризувати мирне населення. За минулу добу окупаційні війська нанесли приблизно 53 удари з артилерії та РСЗВ. На жаль, за добу по області унаслідок обстрілів окупантів постраждали 22 мирних жителі, з них – 3 дітей. Загинули – 7 людей. Дворічний хлопчик, який отримав поранення від обстрілів кілька днів тому, помер у лікарні. Ми нічого не пробачимо! Ворог діє жалюгідними методами, тероризуючи цивільних.Ще раз хочу повідомити: підстав для евакуації в Харкові немає. Повірте, наші ЗСУ щодня знищують багато техніки та живої сили росіян, вірте нашим захисникам та зберігайте спокій!”, – йдеться у повідомленні.

Синєгубов наголосив, що Збройні сили України тримають позиції, оборону Харкова та області, зміцнюючи свою військову присутність, резерви та озброєння.

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