Зенітно-ракетні війська ПС збили “ювілейну” 300-ту ворожу ціль

За добу 12 квітня Повітряні сили ЗСУ збили російський штурмовик Су-25.

Це “ювілейна”, 300-та повітряна ціль зенітних ракетних військ, збита з початку широкомасштабного вторгнення рашистів в Україну, інформує пресслужба Командування ПС.

Як зазначається в повідомленні, 12 квітня на сході та півдні України, де найбільше здійснює авіанальоти російська авіація, спостерігалася не надто сприятлива погода для виконання завдань – тому інтенсивність польотів ворожої авіації була низькою.

Як писала “Новинарня“, станом на ранок 12 квітня Генеральний штаб Збройних сил України звітував про загалом 157 збитих від початку повномасштабного вторгнення РФ російських літаків.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 48 – 12.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ