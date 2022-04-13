ССО знищили спостережний пункт росіян

Фото: Командування ССО

Військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили спостережний пункт росіян на одному з напрямків.

Про це вранці у середу, 13 квітня, повідомила пресслужба Командування ССО.

“Це – спостережний пункт російських окупантів після того, як на ньому попрацювала група ССО України. Такі “спостережники” є важливими об’єктами – перепонами на шляху нашого війська. І задля безпечного проходу українських воїнів попередньо виконуються завдання щодо їх знищення”, – йдеться в повідомленні.

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