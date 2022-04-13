РФ цілеспрямовано створювала гуманітарну катастрофу в Маріуполі, – міськрада

Російська Федерація цілеспрямовано створювала гуманітарну катастрофу в Маріуполі Донецької області.
Про це вдень у середу, 13 квітня, повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.
Зокрема Російська Федерація від початку вторгнення протидіяла евакуації населення.
“У нас нет команды випускать вас из города. Возвращайтесь обратно или мы будем стрелять”, – це чули маріупольці на першому ж блок-пості окупантів, коли намагалися вирватися із міста (на початку березня).
Протягом 24-26 лютого евакуаційні поїзди з Маріуполя виходили напівпорожніми. Ніхто не думав, що місто будуть бомбити та знищувати: “Ми дуже добре думали про нашого ворога”.
Пресслужба міської ради Маріуполя також наводить такі факти:
На початку березня міський голова Вадим Бойченко дав команду готувати міський транспорт до евакуації жителів. У процесі погодження евакуаційних маршрутів російська артилерія та авіація знищили всі автобуси. Це була гра з боку Російської Федерації.
Працівники комунального транспортного підприємства під кулями готували автобуси для вивозу маріупольців, а після їх знищення забезпечували паливом генератори в лікарнях та живлення базових станцій мобільного зв’язку.
Муніципалітет зробив стратегічний запас продовольства. Російська армія його знищила. А потім і найбільші продовольчі магазини. Вони знали, куди стріляють, і робили це цілеспрямовано. Хотіли заморити голодом. Зрадники з “Опозиційної платформи – За життя” “зливали” всю інформацію та корегували ворожий вогонь.
Російські військові робили все, щоби паралізувати життєзабезпечення міста: знищено комунальні підприємства та техніку, систему енергоживлення та водозабезпечення, зв’язок.
Волонтери та міська влада діяли спільно з перших днів війни. Збирали гуманітарку від людей та допомагали комунальникам возити їжу та продукти в укриття та лікарні. Проводили захоронення загиблих. Окупанти постійно відкривали вогонь по працівниках міських служб та волонтерах. Житлові квартали обстрілювали хаотично.
Росія створила в Маріуполі пекло на землі і тепер намагається приховати масштаби трагедії. Могли загинути десятки тисяч людей.
Міський голова Бойченко звернувся до світової спільноти журналістів-розслідувачів та операторів супутникових систем з проханням долучитися до процесу фіксації страшних злочинів РФ в Маріуполі.
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