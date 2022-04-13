РФ цілеспрямовано створювала гуманітарну катастрофу в Маріуполі, – міськрада

Наслідки ворожих бомбардувань Маріуполя. Фото: супутниковий знімок Maxar Technologies

Російська Федерація цілеспрямовано створювала гуманітарну катастрофу в Маріуполі Донецької області.

Про це вдень у середу, 13 квітня, повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.

Зокрема Російська Федерація від початку вторгнення протидіяла евакуації населення.

“У нас нет команды випускать вас из города. Возвращайтесь обратно или мы будем стрелять”, – це чули маріупольці на першому ж блок-пості окупантів, коли намагалися вирватися із міста (на початку березня).

Протягом 24-26 лютого евакуаційні поїзди з Маріуполя виходили напівпорожніми. Ніхто не думав, що місто будуть бомбити та знищувати: “Ми дуже добре думали про нашого ворога”.

Пресслужба міської ради Маріуполя також наводить такі факти:

На початку березня міський голова Вадим Бойченко дав команду готувати міський транспорт до евакуації жителів. У процесі погодження евакуаційних маршрутів російська артилерія та авіація знищили всі автобуси. Це була гра з боку Російської Федерації.

Працівники комунального транспортного підприємства під кулями готували автобуси для вивозу маріупольців, а після їх знищення забезпечували паливом генератори в лікарнях та живлення базових станцій мобільного зв’язку.

Муніципалітет зробив стратегічний запас продовольства. Російська армія його знищила. А потім і найбільші продовольчі магазини. Вони знали, куди стріляють, і робили це цілеспрямовано. Хотіли заморити голодом. Зрадники з “Опозиційної платформи – За життя” “зливали” всю інформацію та корегували ворожий вогонь.

Російські військові робили все, щоби паралізувати життєзабезпечення міста: знищено комунальні підприємства та техніку, систему енергоживлення та водозабезпечення, зв’язок.

Волонтери та міська влада діяли спільно з перших днів війни. Збирали гуманітарку від людей та допомагали комунальникам возити їжу та продукти в укриття та лікарні. Проводили захоронення загиблих. Окупанти постійно відкривали вогонь по працівниках міських служб та волонтерах. Житлові квартали обстрілювали хаотично.

Росія створила в Маріуполі пекло на землі і тепер намагається приховати масштаби трагедії. Могли загинути десятки тисяч людей.

Міський голова Бойченко звернувся до світової спільноти журналістів-розслідувачів та операторів супутникових систем з проханням долучитися до процесу фіксації страшних злочинів РФ в Маріуполі.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 49 – 13.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ