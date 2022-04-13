У ДШВ розповіли про начмеда 81-ї бригади, який рятував поранену дитину на вокзалі Краматорська

Фото - Командування ДШВ ЗСУ

Фото, на якому військовий медик рятує життя пораненої дитини після ракетного удару росіян по залізничному вокзалу міста Краматорськ, облетіло чи не всі ЗМІ та соцмережі. На ньому – начальник медичної служби 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ, кавалер ордену “За мужність” ІІІ ступеня майор медичної служби Степан С.

Про це розповіли в Командуванні ДШВ ЗСУ у середу, 13 квітня.

У Командуванні нагадали, що 8 квітня російськими військами по залізничному вокзалу міста Краматорськ був завданий ракетний удар, в результаті якого загинуло 57 людей, ще 109 отримали поранення.

“Під його (начальника медслужби) керівництвом військові медики бригади надавали медичну допомогу пораненим та постраждалим громадянам, здійснювали евакуацію з місця події до медичних закладів міста. Вони врятували не одне життя, зокрема своєчасно було прооперовано чотири дитини”, – йдеться в повідомленні.

За роки війни під керівництвом майора медичної служби Степана С. були здійснені заходи евакуації та надання медичної допомоги сотням пораненим військовослужбовцям ЗС України, а також мирним мешканцям прифронтових населених пунктів. Близько сотні оперативних втручань було проведено ним особисто та під його безпосереднім керівництвом.

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