На сході та півдні України окупанти готові до наступальних дій, – Генштаб

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Війська Російської Федерації перебувають у готовності до наступальних дій на Донецькому і Таврійському напрямках.

Про це ввечері в середу, 13 квітня, повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“На Донецькому і Таврійському напрямках, за наявною інформацією, противник перебуває в готовності до наступальних дій. Продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні окремих кварталів міста Маріуполя та завдавати авіаційних ударів”, – йдеться в повідомленні.

Також ворог намагається проводити штурмові дії в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Рубіжне та Попасна.

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