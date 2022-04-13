На сході та півдні України окупанти готові до наступальних дій, – Генштаб

Війська Російської Федерації перебувають у готовності до наступальних дій на Донецькому і Таврійському напрямках.
Про це ввечері в середу, 13 квітня, повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“На Донецькому і Таврійському напрямках, за наявною інформацією, противник перебуває в готовності до наступальних дій. Продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні окремих кварталів міста Маріуполя та завдавати авіаційних ударів”, – йдеться в повідомленні.
Також ворог намагається проводити штурмові дії в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Рубіжне та Попасна.
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