На Київщині нацгвардійці знайшли 100 ящиків із танковими боєприпасами ворога. ФОТО

У Київській області воїни Нацгвардії виявили склад з танковими боєприпасами російських окупантів.

Про це вранці в середу, 13 квітня, повідомила пресслужба НГУ.

“Триває несення служби в звільнених населених пунктах Київської області, де окупанти залишили велику кількість зброї, боєприпасів, а також можлива робота диверсійно-розвідувальних груп.

Зокрема цієї доби під час несення служби в селі Королівці, Київської області військовослужбовці Національної гвардії України виявили місце, де російські окупаційні війська створили склад з боєприпасами”, – йдеться в повідомленні.

На місці було знайдено близько 100 ящиків зі снарядами калібром 125 мм.

У НГУ наголошують, що посилені заходи безпеки та комендантська година дадуть змогу значно убезпечити ці населені пункти та захистити наших громадян.

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