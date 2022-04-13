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На Київщині нацгвардійці знайшли 100 ящиків із танковими боєприпасами ворога. ФОТО

13/04/2022 15:50

У Київській області воїни Нацгвардії виявили склад з танковими боєприпасами російських окупантів.

Про це вранці в середу, 13 квітня, повідомила пресслужба НГУ.

“Триває несення служби в звільнених населених пунктах Київської області, де окупанти залишили велику кількість зброї, боєприпасів, а також можлива робота диверсійно-розвідувальних груп.

Фото: пресслужба НГУ

Зокрема цієї доби під час несення служби в селі Королівці, Київської області військовослужбовці Національної гвардії України виявили місце, де російські окупаційні війська створили склад з боєприпасами”, – йдеться в повідомленні.

На місці було знайдено близько 100 ящиків зі снарядами калібром 125 мм.

Фото: пресслужба НГУ

У НГУ наголошують, що посилені заходи безпеки та комендантська година дадуть змогу значно убезпечити ці населені пункти та захистити наших громадян.

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