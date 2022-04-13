На Херсонщині окупанти розстріляли 7 людей та підірвали будинок з їхніми тілами

Про це у середу, 13 квітня, повідомила пресслужба офісу генерального прокурора.

У селі Правдине Херсонської області російські окупанти розстріляли 7 людей, а будинок з тілами загиблих підірвали, щоб приховати злочин.

“12 квітня 2022 року в селі Правдине Білозерського району військовослужбовці збройних сил РФ розстріляли в житловому будинку шістьох чоловіків та одну жінку. Після цього, маючи намір приховати злочин, окупанти підірвали будинок із тілами розстріляних людей”, – йдеться в повідомленні.

За фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством відкрили кримінальну справу (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі особи російських військових встановлюються.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 49 – 13.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ