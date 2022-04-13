На Херсонщині окупанти розстріляли 7 людей та підірвали будинок з їхніми тілами

У селі Правдине Херсонської області російські окупанти розстріляли 7 людей, а будинок з тілами загиблих підірвали, щоб приховати злочин.
Про це у середу, 13 квітня, повідомила пресслужба офісу генерального прокурора.
“12 квітня 2022 року в селі Правдине Білозерського району військовослужбовці збройних сил РФ розстріляли в житловому будинку шістьох чоловіків та одну жінку. Після цього, маючи намір приховати злочин, окупанти підірвали будинок із тілами розстріляних людей”, – йдеться в повідомленні.
За фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством відкрили кримінальну справу (ч. 2 ст. 438 КК України).
Наразі особи російських військових встановлюються.
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