У заблокованому Маріуполі залишилися ще 120 тис. мешканців, – мер

У заблокованому російськими загарбниками Маріуполі Донецької області, станом на 13 квітня, залишаються ще близько 120 тисяч людей.
Про це вдень у середу, 13 квітня, повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, передає “Укрінформ”.
“Зараз до підконтрольної частини нашої держави виїхали з міста десь 150 тисяч населення. В місті, на жаль, сьогодні залишаються і чекають на евакуацію десь більш як 100 тисяч населення, десь 120 тисяч населення”, – сказав він.
За словами міського голови, у населених пунктах навколо Маріуполя люди також чекають евакуації, це ще приблизно 60 тисяч населення.
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