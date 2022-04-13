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Гуманітарні коридори сьогодні не працюватимуть через дії РФ, – Верещук

13/04/2022 10:24

У середу, 13 квітня, гуманітарні коридори для виїзду цивільного населення не працюватимуть.

Про це повідомила віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

“Щодо гуманітарних коридорів на 13 квітня 2022 року: На жаль, сьогодні ми їх не відкриваємо”, – заявила Верещук.

Урядовиця пояснила, що в Запорізькій області окупанти заблокували евакуаційні автобуси, а на Луганщині російські війська порушують режим припинення вогню.

“Окупанти не лише нехтують нормами міжнародного гуманітарного права, а й не можуть належним чином контролювати своїх людей на місцях. Усе це створює рівень небезпеки на маршрутах, тому ми змушені утриматися від відкриття гуманітарних коридорів сьогодні. Але ми працюватимемо над тим, щоб гуманітарні коридори знову якнайшвидше відкрилися”, – наголосила Верещук.

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