За добу ПС і ППО ЗСУ знищили сім повітряних цілей російських окупантів

За добу 11 квітня зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та ППО Сухопутних військ ЗС України знищили сім повітряних цілей російських окупантів:

один літак;

два вертольоти;

чотири безпілотних літальних апарати.

Про це близько півночі повідомила пресслужба Командування ПС ЗСУ.

“Винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують повітряне протистояння із переважаючими силами противника – патрулюють повітряний простір, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які на різних напрямках завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях російських окупаційних військ”, – ідеться також у повідомленні.

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