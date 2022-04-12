Влада має більше інформації про Маріуполь, ніж про це відомо в соцмережах, – Подоляк

Військово-політичне керівництво України в курсі проблеми із боєприпасами в захисників Маріуполя, відстежує ситуацію в режимі реального часу та має більше інформації, ніж відомо в соціальних мережах.
Про це заявив радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк у вівторок, 12 квітня.
“Президент і керівництво Збройних Сил роблять усе можливе (та неможливе), щоб знайти рішення й допомогти нашим воїнам. Але ми не можемо комунікувати наші плани та дії публічно, щоб не інформувати ворога. Просимо поставитися до цього з розумінням”, – написав Подоляк у Twitter.
Він зазначив: “якщо Кремль і ненавидить зараз щось більше за Україну, то це слово “Маріуполь”.
“Півтора місяця наші захисники боронять місто від російської орди, чисельність якої більша в 10+ разів. Вони тримаються під бомбардуваннями та вгризаються в кожен метр міста. Вони змушують Україну платити надвисоку ціну”, – написав радник глави ОПУ.
Якщо Кремль і ненавидить зараз щось більше за 🇺🇦, то це слово «Маріуполь». 1,5 міс. наші захисники боронять місто від 🇷🇺 орди, чисельність якої більша в 10+ разів. Вони тримаються під бомбардуваннями та вгризаються в кожен метр міста. Вони змушують 🇷🇺 платити надвисоку ціну (1/3)
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 12, 2022
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