У Маріуполі загинули до 22 тисяч людей, – Кириленко

Ілюстративне фото

В оточеному Маріуполі через дії російських окупантів загинули до 22 тисяч людей. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у коментарі CNN.

“Зараз ми говоримо про від 20 до 22 тисяч загиблих у Маріуполі”, — сказав він.

Він наголосив, що ситуація у місті “важка” і уточнити кількість жертв складно.

Читайте також:

Влада має більше інформації про Маріуполь, ніж про це відомо в соцмережах, – Подоляк