У Маріуполі загинули до 22 тисяч людей, – Кириленко

В оточеному Маріуполі через дії російських окупантів загинули до 22 тисяч людей.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у коментарі CNN.
“Зараз ми говоримо про від 20 до 22 тисяч загиблих у Маріуполі”, — сказав він.
Він наголосив, що ситуація у місті “важка” і уточнити кількість жертв складно.
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