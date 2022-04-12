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Солдати з бойовим досвідом тепер можуть призначатися на сержантські посади, – указ

12/04/2022 18:37

Глава держави підписав зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ.

Про це йдеться в указі Президента України №231/2022 від 11 квітня 2022 року, що вносить відповідні зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України.

Зазначається, що з метою доукомплектування ЗС України в період дії воєнного стану, відтепер особи рядового складу (крім військовослужбовців строкової служби), які мають бойовий досвід та не отримали підготовки відповідного рівня у ВВНЗ, навчальних частинах (центрах) та у військових частинах, можуть призначатися на посади сержантського і старшинського складу, за якими штатами воєнного часу передбачено військове звання до старшого сержанта (головного старшини) включно.

Це відбуватиметься з одночасним присвоєнням первинного військового звання сержантського і старшинського складу та з подальшим направленням на навчання у строки, що визначаються Міністерством оборони України.

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