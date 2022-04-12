Росія хоче використовувати військових моряків для боїв на суходолі, – ЗМІ

Росія хоче використовувати військових моряків для боїв на суходолі.
Таку інформацію поширює у вівторок, 12 квітня, видання “Дефенс Експрес”.
Зазначається, що морякам кораблів Чорноморського флоту РФ командування пропонує добровільно стати до лав частин нової батальйонно-тактичної групи, призначеної для ротації сухопутних частин Південного військового округу РФ, які несуть втрати в боях проти ЗСУ.
“Це вказує, що у ворога остаточно вичерпались резерви для швидкого поповнення втрат у частинах. В останній раз Росія використовувала військових моряків для боїв на суходолі під час Другої світової війни, у тому числі – коли доводилось розформовувати екіпажі знищених або заблокованих військових кораблів”, – пише видання.
Наголошується, що щоб завдавати удари ракетами “Калібр” по території України, росіяни не виходять далі за акваторію окупованого Севастополя.
“Можливо, так щільно ховаються під “парасольку ППО”, а може і пального на часті виходи в море не вистачає… Схоже, на цьому тлі в Кремлі і вирішили, що флот – це тепер абсолютно непотрібний рід військ, і матросів можна сміливо кидати в “котел” сухопутних боїв”, – резюмували журналісти нішевого видання.
Читайте також:
Російські кораблі вийшли у закритий район Чорного моря, можуть готувати ракетні удари по суші, – Генштаб
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!