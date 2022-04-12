Росія хоче використовувати військових моряків для боїв на суходолі, – ЗМІ

Ілюстративне фото. Російський десантний корабель Олександр Отраковський

Росія хоче використовувати військових моряків для боїв на суходолі.

Таку інформацію поширює у вівторок, 12 квітня, видання “Дефенс Експрес”.

Зазначається, що морякам кораблів Чорноморського флоту РФ командування пропонує добровільно стати до лав частин нової батальйонно-тактичної групи, призначеної для ротації сухопутних частин Південного військового округу РФ, які несуть втрати в боях проти ЗСУ.

“Це вказує, що у ворога остаточно вичерпались резерви для швидкого поповнення втрат у частинах. В останній раз Росія використовувала військових моряків для боїв на суходолі під час Другої світової війни, у тому числі – коли доводилось розформовувати екіпажі знищених або заблокованих військових кораблів”, – пише видання.

Наголошується, що щоб завдавати удари ракетами “Калібр” по території України, росіяни не виходять далі за акваторію окупованого Севастополя.

“Можливо, так щільно ховаються під “парасольку ППО”, а може і пального на часті виходи в море не вистачає… Схоже, на цьому тлі в Кремлі і вирішили, що флот – це тепер абсолютно непотрібний рід військ, і матросів можна сміливо кидати в “котел” сухопутних боїв”, – резюмували журналісти нішевого видання.

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