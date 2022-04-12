Поширені помилки у застосуванні антибіотиків ℗

З моменту своєї появи антибіотики стали вірними союзниками людей у ​​боротьбі з безліччю захворювань. Незважаючи на те, що ці препарати мають широкий перелік протипоказань та побічних ефектів, користь від їх застосування в більшості випадків переважає потенційно можливу шкоду. Проте безконтрольно приймати сумамед, цефтріаксон або аугментин не можна: призначати, скасовувати або коригувати дозування цих ліків повинен лише лікар.

На жаль, через невисоку вартість та доступність в аптеках багато людей самостійно приймають рішення про прийом антибактеріальних медикаментів. При цьому вони часто припускаються помилок, які можуть зробити лікарський препарат шкідливим і навіть небезпечним для здоров’я. У нашій статті ми розглянемо найпоширеніші з них:

Прийом антибіотиків при вірусних інфекціях. Антибактеріальні препарати створені для боротьби з бактеріями, але абсолютно безсилі проти вірусів. Коли при перших ознаках нездужання люди вирішують купити сумамед і самостійно розпочати його прийом без консультації з лікарем, вони роблять велику помилку. Замість того, щоб допомогти організму боротися із хворобою, вони додатково навантажують його необхідністю переробляти ліки з великою кількістю побічних ефектів. Крім того, що прийом антибіотиків не допомагає у боротьбі з вірусом, він ще й призводить до загибелі корисних бактерій, що живуть у кишківнику. Через це погіршується природний імунітет та знижується здатність організму протистояти інфекціям. Самостійне коригування тривалості прийому антибіотиків. В інструкції до кожного препарату чітко вказано, скільки днів і в якому дозуванні необхідно його приймати. На жаль, далеко не всі дотримуються цих рекомендацій. Багато людей припиняють прийом ліків вже на 3-4 день, коли їхнє самопочуття злегка покращується. Робити цього не слід, бо за такого скороченого курсу хвороботворні мікроорганізми не гинуть повністю, а частково залишаються. Бактерії, що залишилися, продовжують розвиватися, а одночасно з цим виробляють імунітет до медикаменту. Через це можливий новий спалах захворювання, а препарат надалі може втратити свою ефективність. Прийом антибіотиків для профілактики. Існує помилкова думка, що якщо почати прийом антибіотика після контакту з хворою людиною або на початку спалаху захворювання, то можна уникнути зараження. Насправді за відсутності мікробного середовища препарат не приносить жодної користі, а просто створює надлишкове навантаження на організм і порушує роботу імунної системи.

Крім цього, до поширених помилок можна віднести прийом антибактеріальних препаратів для зниження температури тіла або знеболювання, багаторазове застосування ліків з однією і тією ж діючою речовиною. У всіх цих випадках від прийому антибіотиків буде більше шкоди, ніж користі. Щоб ці ліки дійсно допомагали у боротьбі з хворобами, їх потрібно використовувати тільки за призначенням лікаря, чітко дотримуватись дозування та тривалості прийому.