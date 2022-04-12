Норвегія може передати Україні ЗРК NASAMS та ударні ракети NSM

Думку про передачу Україні норвезького озброєння висловлюють деякі члени парламенту країни.Норвезьке озброєння може змінити хід війни.

Таку думку висловив член Стортингу (парламенту Норвегії) Ола Єлвествуен в коментарі виданню Guilahall.

“У Норвегії є наша протикорабельна ударна ракета NSM – це сучасна та потужна зброя, як може змінити хід війни в Росії проти України, я вважаю, що NSM має бути поставлена Україні. Те саме стосується провідних норвезьких зенітно-ракетних комплексів NASAMS – це системи, які мають бути поставлені в Україну для зміцнення її протиповітряної оборони “, – сказав він.

Ще один норвезький парламентар Расмус Гансон також підтримав ідею посилити Україну і надати засоби протикорабельної та протиповітряної оборони, реактивні системи залпового вогню та артилерію.

Нагадаємо, у своєму зверненні до парламенту Норвегії Володимир Зеленський попросив надати Україні пересувні зенітно-ракетні комплекси “NASAMS” та протикорабельні ракети “Harpoon”.

Довідково:

NSM – Naval Strike Missile – протикорабельна ракета середньої дальності. Розроблена та виробляється норвезькою компанією Kongsberg, нагадує “Мілітарний”.

Ракета Naval Strike Missile оснащена турбореактивним двигуном TRI-40. Максимальна дальність пуску становить 185 км, маса бойової частини – 120 кг. NSM є дозвуковою ракетою і здатна уражати надводні та наземні цілі. Стоїть на озброєні в Норвегії, Німеччині, США, Польщі та Малайзії.

Системи “NASAMS” виробляє консорціум американської корпорації Raytheon Technologies і норвезької групи Kongsberg.

Дальність стрільби системи в конфігурації NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить до 25 км, а досяжність по висоті – до 14-15 км.

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