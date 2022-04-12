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Норвегія може передати Україні ЗРК NASAMS та ударні ракети NSM

12/04/2022 16:18

Думку про передачу Україні норвезького озброєння висловлюють деякі члени парламенту країни.Норвезьке озброєння може змінити хід війни.

Таку думку висловив член Стортингу (парламенту Норвегії) Ола Єлвествуен в коментарі виданню Guilahall.

“У Норвегії є наша протикорабельна ударна ракета NSM – це сучасна та потужна зброя, як може змінити хід війни в Росії проти України, я вважаю, що NSM має бути поставлена Україні. Те саме стосується провідних норвезьких зенітно-ракетних комплексів NASAMS – це системи, які мають бути поставлені в Україну для зміцнення її протиповітряної оборони “, – сказав він.

Ще один норвезький парламентар Расмус Гансон також підтримав ідею посилити Україну і надати засоби протикорабельної та протиповітряної оборони, реактивні системи залпового вогню та артилерію.

Нагадаємо, у своєму зверненні до парламенту Норвегії Володимир Зеленський попросив надати Україні пересувні зенітно-ракетні комплекси “NASAMS” та протикорабельні ракети “Harpoon”.

Довідково:
NSM – Naval Strike Missile – протикорабельна ракета середньої дальності. Розроблена та виробляється норвезькою компанією Kongsberg, нагадує “Мілітарний”.

Ракета Naval Strike Missile оснащена турбореактивним двигуном TRI-40. Максимальна дальність пуску становить 185 км, маса бойової частини – 120 кг. NSM є дозвуковою ракетою і здатна уражати надводні та наземні цілі. Стоїть на озброєні в Норвегії, Німеччині, США, Польщі та Малайзії.
Системи “NASAMS” виробляє консорціум американської корпорації Raytheon Technologies і норвезької групи Kongsberg.
Дальність стрільби системи в конфігурації NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить до 25 км, а досяжність по висоті – до 14-15 км.

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