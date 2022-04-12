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На Луганщині частково зник мобільний зв’язок, – ОВА

12/04/2022 10:35

У Луганській області частково зник мобільний зв’язок. 

Про це вранці у вівторок, 12 квітня, повідомив глава ЛугОВА Сергій Гайдай.

“Без паніки! Працюємо над вирішенням проблеми! ​​На такий випадок в Україні запустили національний роумінг – Держспецзв’язку”, – зазначив Гайдай.

Далі він нагадав, як підключитися до нього.

Всі пункти обов’язкові:

  • відключити автовибір мережі, на Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор, на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мереж;
  • знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL;
  • якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;
  • перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

“Раз на день намагайтеся повернутись (підключитись) до мережі свого оператора”, – резюмує очільник регіону.

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