На Луганщині частково зник мобільний зв’язок, – ОВА

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У Луганській області частково зник мобільний зв’язок.

Про це вранці у вівторок, 12 квітня, повідомив глава ЛугОВА Сергій Гайдай.

“Без паніки! Працюємо над вирішенням проблеми! ​​На такий випадок в Україні запустили національний роумінг – Держспецзв’язку”, – зазначив Гайдай.

Далі він нагадав, як підключитися до нього.

Всі пункти обов’язкові:

відключити автовибір мережі, на Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор, на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мереж;

знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL;

якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;

перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

“Раз на день намагайтеся повернутись (підключитись) до мережі свого оператора”, – резюмує очільник регіону.

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