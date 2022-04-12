На Луганщині частково зник мобільний зв’язок, – ОВА

У Луганській області частково зник мобільний зв’язок.
Про це вранці у вівторок, 12 квітня, повідомив глава ЛугОВА Сергій Гайдай.
“Без паніки! Працюємо над вирішенням проблеми! На такий випадок в Україні запустили національний роумінг – Держспецзв’язку”, – зазначив Гайдай.
Далі він нагадав, як підключитися до нього.
Всі пункти обов’язкові:
“Раз на день намагайтеся повернутись (підключитись) до мережі свого оператора”, – резюмує очільник регіону.
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