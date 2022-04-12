“Енергоатом” хоче посилити оборону АЕС протитанковим захистом та ППО

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Голова “Енергоатома” Петро Котін заявив, що компанія розробить нову програму захисту ядерних об’єктів України з метою підвищення їхньої обороноздатності, враховуючи досвід військової агресії РФ.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Наразі, звісно, ми формуватимемо відповідну програму та заходи, щоб покращити фізичний захист об’єктів. Додати ППО, протитанковий захист”, – заявив Котін.

Голова “Енергоатома” наголосив, що ядерні об’єкти під час військової агресії РФ зазнали безпрецедентної атаки, на яку наявні механізми захисту не були розраховані.

“Це сталося вперше в історії, що така розвинена в ядерному відношенні країна зазнала такої агресії. Це акт ядерного тероризму, коли вони обстрілювали наші ядерні об’єкти. Такого ніколи не було, і ніхто не розраховував на те, що це могло статися”, – додав він.

За словами Котіна, першочергові заходи реалізовуватимуться за рахунок компанії, але в перспективі буде розроблено урядові програми посилення захисту не лише ядерних, а й інших стратегічних об’єктів із урахуванням досвіду цієї війни.

“Наразі ми бачимо так, що першочергові програми здійснюватимемо за свої кошти, але далі виходитимемо на урядові програми.

Це стосується не лише ядерних об’єктів, а й інфраструктури України, ухвалюватимуться відповідні програми, щоб покращити їхню обороноздатність”, – пояснив голова НАЕК.

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