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“Азов” розповів про стан постраждалих внаслідок атаки отруйною речовиною в Маріуполі

12/04/2022 12:05

Постраждалі внаслідок імовірного застосування росіянами хімічної зброї в Маріуполі перебувають у відносно задовільному стані.

Про це вранці у вівторок, 12 квітня, повідомила пресслужба полку “Азов”.

Зазначається, що контакт цивільних людей із речовиною був мінімальним, адже епіцентр ураження був на певній відстані від місця перебування людей.

Дещо ближче перебували військовослужбовці.

На відео, які оприлюднив “Азов”, постраждалі описують, що бачили щось схоже на дим або туман.

“Основна симптоматика постраждалих: гіперемія обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в області носоглотки, слизових ділянок очей, тахікардія, шум у вухах, задуха, запаморочення”, – йдеться в повідомленні.

Постраждалим надавалася симптоматична допомога.

Визначити, яку речовину використав ворог, і зробити токсикологічний аналіз неможливо, позаяк захисники Маріуполя та мешканці міста перебувають у повній блокаді ворога. Тому пацієнтам була надана допомога з максимальним урахуванням впливу всіх можливих речовин.

В “Азові” також зазначають, що обстежити епіцентр події повноцінно також неможливо, адже росіяни його постійно обстрілюють.

Серед постраждалих цивільних найгірший стан – у літньої жінки. Як розповів її син, цивільний місцевий мешканець, вони з матір’ю опинилися неподалік епіцентру розпилення, коли вийшли з укриття подивитися, що відбувається назовні.

Чоловікові стало погано одразу, а матері – вже коли прибігли до медпункту. При цьому жінка кілька разів непритомніла, “ледве відкачали”.

Наразі відомо лише те, що ворог застосував отруйні речовини або сильнодіючі отруйні речовини переважно задушливої дії. Як зазначили бойові медики, основним їх завданням на даному етапі є спостереження за станом бійців та наслідками отруєння.

Як писала “Новинарня“, пізно ввечері 11 квітня полк “Азов” із Маріуполя повідомив, що російські окупанти в місті застосували проти українських військових і цивільних невідому отруюючу речовину, скинуту з безпілотника. Отруєння отримали троє бійців.

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