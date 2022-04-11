Home / Війна / ЗСУ ліквідували начальника артилерійської розвідки 49-ї армії РФ В’ячеслава Савінова

ЗСУ ліквідували начальника артилерійської розвідки 49-ї армії РФ В’ячеслава Савінова

11/04/2022 13:10

Збройні сили України ліквідували заступника начальника штабу відділу ракетних військ та артилерії – начальника артилерійської розвідки 49-ї загальновійськової армії РФ підполковника В’ячеслава Савінова.

Як передає “Новинарня” у понеділок, 11 квітня, про це йдеться на сайті російської громадської організації ветеранів та випускників Казанського вищого артилерійського командного училища.

Скріншот із сайту www.vystrel.org

Ліквідація Савінова відбулась ще 12 березня 2022 року.  Військові ЗСУ знищують окупантів із 49-ї армії РФ на півдні України.

До вторгнення в Україну підполковник Савінов також брав участь у війні у Сирії, де кремлівський режим підтримує сили диктатора Башара Асада.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 47 – 11.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 38
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

В ОП назвали орієнтовні терміни вступу України до Євросоюзу

Вступ України до Європейського Союзу відбудеться в найближчі роки і точно не триватиме “п’ятирічки”. Про це заявив дипломатичний радник президента, відповідальний за євроінтеграцію, заступник глави ОПУ Ігор Жовква в...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse