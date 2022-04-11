ЗСУ ліквідували начальника артилерійської розвідки 49-ї армії РФ В’ячеслава Савінова

Збройні сили України ліквідували заступника начальника штабу відділу ракетних військ та артилерії – начальника артилерійської розвідки 49-ї загальновійськової армії РФ підполковника В’ячеслава Савінова.

Як передає “Новинарня” у понеділок, 11 квітня, про це йдеться на сайті російської громадської організації ветеранів та випускників Казанського вищого артилерійського командного училища.

Ліквідація Савінова відбулась ще 12 березня 2022 року. Військові ЗСУ знищують окупантів із 49-ї армії РФ на півдні України.

До вторгнення в Україну підполковник Савінов також брав участь у війні у Сирії, де кремлівський режим підтримує сили диктатора Башара Асада.

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