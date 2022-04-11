Здобуток нашої ППО за добу: 11 повітряних цілей ворога

За добу 10 квітня протиповітряна оборона Повітряних сил та Сухопутних військ ЗСУ знищила 11 російських повітряних цілей.
Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил.
Загалом знищено:
“Винищувачі Повітряних сил Збройних сил України продовжують патрулювання у повітряному просторі, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які 10 квітня завдали потужних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та живій силі російських окупантів”, – зазначається в повідомленні.
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