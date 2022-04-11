Здобуток нашої ППО за добу: 11 повітряних цілей ворога

Зеленський пообіцяв напружений і ще більш відповідальний тиждень

Наступний тиждень буде не менш важливим, ніж цей та попередні. Очікується масштабний наступ росіян на сході, ракетні й авіаудари. Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні наприкінці доби...