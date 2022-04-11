Загарбники майже повністю знищили Вільхівку на Харківщині

Загарбники майже повністю знищили село Вільхівка, що на Харківщині. Зараз воно вже звільнене від окупантів.

Про це вранці в понеділок, 11 квітня, повідомляє пресслужба офісу генерального прокурора.

Зазначається, що за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

“10 квітня 2022 року в рамках кримінального провадження для своєчасної фіксації фактів скоєння військових злочинів та збирання доказів групою процесуальних керівників спільно зі слідчо-оперативною групою Управління СБУ в Харківській області здійснено виїзд до села Вільхівка Харківського району, яке ще донедавна було окуповано збройними силами РФ”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час огляду місця події встановлено, що більшість житлових будинків, підсобних господарств, цивільний автотранспорт, місцева школа та магазини пошкоджено або зруйновано повністю.

Також на місці виявлено знищену бронетехніку окупантів, використану зброю та тіла російських військовослужбовців.

З урахуванням безпекового фактора на місці здійснено фото-, відеофіксацію з вилученням предметів і документів, що свідчать про збройну агресію з боку РФ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в Харківській області.

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