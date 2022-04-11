Якщо Україна вчасно отримає озброєння, то переможе, – Єрмак

Андрій Єрмак

Україна зможе відбити збройну агресію Російської Федерації, якщо нам якнайшвидше нададуть необхідне озброєння.

На цьому наголосив керівник офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю програмі 60 Minutes на телеканалі CBS.

За його словами, найперше Україна потребує важкого озброєння, зокрема артилерії.

“По-друге, нам треба танки, військові літаки. Нам потрібне все можливе озброєння, яке допоможе закрити українське небо”, – розповів Андрій Єрмак.

Керівник офісу глави держави зауважив, що в нього відбувається глибокий і детальний діалог з американською стороною, і наголосив, що президент США Джозеф Байден “зробив для України більше, ніж усі інші”.

“Але коли ти у війні – ми відкрито про це говоримо – нам потрібно більше. І навіть цього недостатньо – ми всього потребуємо якомога швидше. Якщо ми матимемо це вчасно, то ми виграємо”, – сказав Андрій Єрмак.

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