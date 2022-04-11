“Як шафка з півником”: у розбомбленому будинку Маріуполя показали стійку білосніжну батарею

Фото: пресслужба "Азову"

У розбомбленому будинку Маріуполя показали стійку білосніжну батарею, котра міцно тримається своєї стіни, та провели аналогію з шафкою з півником, котру зафіксували в атакованому росіянами будинку в Бородянці.

Фото поширила пресслужба полку “Азов” у понеділок, 11 квітня.

“Орки руйнують і так зруйнований Маріуполь. Та ви пам’ятаєте шафку, що стала символом стійкості? В місті біля моря є стійка батарея. Білосніжна, сталева, вона продовжує всіма силами триматися за відносно вцілілу стіну. Вона, як характери місцевих мешканців, які намагається розхитати ворог авіаударами і цілодобовим кружлянням російської авіації. Голодом і пошуками тих, кого називають нацистами – а насправді патріотів своєї країни. Росіяни перестають бомбити захоплені ними райони і роздають хліб та воду – людям, що до їх (росіян – Н.) приходу мали все. Але сталеві характери тримаються. Тримаються за головну надію на перемогу, перемогу над жорстоким російським “освобождением” – як за встоявшу стіну. Маріуполь так само місто сталевих характерів. Це незмінно, незважаючи на руїни, незважаючи ні на що”, – йдеться в підписі до світлини.

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