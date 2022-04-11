“Влаштували оркам ранкову руханку”: воїни 59 омпбр показали знищення артбатареї ворога. ВІДЕО

Військовослужбовці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка на одному з напрямків фронту знищили мінометну батарею російських окупантів і влаштували загарбникам “руханку”.

Про це вранці в понеділок, 11 квітня, інформує пресслужба 59-ї омпбр.

“День має розпочинатись із зарядки. Навіть якщо не дуже хочеш. Оскільки орки не дуже полюбляють ранкові вправи, хлопці із 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка всіма силами допомагають їм отримати необхідний заряд бадьорості, організовуючи їм ранкову пробіжку та віджимання. А щоб заряд не пропав задарма, можна заодно і мінометну батарею противника знищити”, – йдеться в повідомленні.

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