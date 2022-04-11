В Україну прибули фахівці з Франції для розслідування воєнних злочинів РФ

В Україну прибули французькі спеціалісти, які допомагатимуть українським колегам у розслідуванні воєнних злочинів Російської Федерації у Київській області.
Про це вдень у понеділок, 11 квітня, повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен у твіттері.
“З гордістю вітаємо у Львові загін технічних та наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм українським побратимам у розслідуванні воєнних злочинів, скоєних навколо Києва. Франція перша, хто надає таку допомогу”, – написав дипломат.
Fier d’accueillir à #Lviv le détachement des gendarmes techniques et scientifiques venu assister leurs camarades 🇺🇦 dans les investigations des crimes de guerre commis autour de #Kiev. La 🇫🇷 première à apporter une telle aide. Ils seront à pied d’œuvre dès demain. Solidarité 🇫🇷🇺🇦 pic.twitter.com/3pX9LkPzeq
— Etienne de Poncins (@EdePoncins) April 11, 2022
За його словами, спеціалісти почнуть роботу вже 12 квітня.
Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були визволені від російських загарбників на початку квітня. У визволених містах і селах зафіксовано масові вбивства росіянами цивільних осіб.
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