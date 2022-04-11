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Укрпошта припиняє випуск марок і конвертів із номіналами V і Z

11/04/2022 14:26

Державна компанія “Укрпошта” більше не випускатиме поштові марки й марковані конверти з літерними номіналами V і Z.

Про це вдень у понеділок, 11 квітня, інформує пресслужба компанії.

Літерний номінал V передбачений для простих листів масою до 50 грам по Україні, номінал Z – для міжнародної доставки таких же листів. «Укрпошта» активно використовувала їх для позначення вартості з 2017 року.

“Оскільки завдяки старанням Росії літери V і Z стали символами нового фашизму і терору, національний оператор прийняв рішення про припинення виготовлення поштових марок і маркованих конвертів з їх використанням і вже розпочав роботи з розробки нових знаків поштової оплати з іншими літерними номіналами”, – заявили в компанії.

Водночас марки й конверти, введені в обіг до 24 лютого, і далі вважатимуться дійсними для оплати послуг поштового зв’язку, “Укрпошта” продовжить їх продавати та приймати кореспонденцію з ними від клієнтів, щоби забезпечити безперебійність поштового обігу та уникнути додаткових збитків для підприємств, які їх вже придбали.

Також компанія вказує на те, що поштові марки з номіналом V є серед художніх випусків, їх досі можна придбати в філателістичному магазині “Укрпошти”.

Літери латинського алфавіту V і Z, які російські війська використовують для маркування своєї техніки, почали асоціюватися з агресією Росії проти України після її початку 24 лютого.

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Україна

Укрпошта припиняє випуск марок і конвертів із номіналами V і Z

Державна компанія “Укрпошта” більше не випускатиме поштові марки й марковані конверти з літерними номіналами V і Z. Про це вдень у понеділок, 11 квітня, інформує пресслужба компанії. Літерний номінал V...

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