У Литві організовують навчання для українських військових на техніці НАТО

Найближчим часом у Литві організують навчання для українських військовослужбовців, що допоможуть їм підготуватися до роботи із західною військовою технікою.

Таку заяву зробив командувач литовської армії генерал Вальдемарас Рупшис, повідомило видання Delfi 10 квітня.

“Для досягнення максимального результату найближчим часом організуємо військові навчання для українських військовослужбовців тут, у Литві… Ми готові тренувати їхніх інструкторів, щоб підготувати їх до роботи з технікою, якою ми самі керуємо, з тим військовим обладнанням, технікою або зброєю, яку маємо. Це ті знання, які потрібні для управління операціями в Україні”, – заявив Рупшис.

Це питання узгодили з начальником штабу армії США Джеймсом Чарльзом Макконвіллом, який перебуває у Литві.

Рупшис повідомив, що на зустрічі обговорили також безпекові загрози регіону й інші питання.

“Уже майже два місяці Україна воює не лише за свою безпеку, а й за безпеку та демократію всієї Європи. Наша ситуація інша – Литва є членом НАТО, і тут позиція США зрозуміла, 5-та стаття з нами зараз”, – сказав Рупшис, маючи на увазі статтю договору про колективну безпеку країн НАТО.

Він наголосив, що США підтримують створення постійних військових баз на Східному фланзі НАТО, включаючи Литву, і Литва має докладати багато зусиль для своєї оборони, щоб не бути слабкою ланкою Альянсу.

Нагадаємо, до початку агресії РФ всі військові інструктори країн НАТО були виведені з України. Також були скасовані тренування українських військових у країнах НАТО.

Ключовою перешкодою для передачі Україні сучасної військової техніки країн НАТО є відсутність навичок в українських військовослужбовців працювати з нею.

23 березня, в період ескалації, міністр оборони Литви відвідав Київ.

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