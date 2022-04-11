У лікарню Донецька з початку війни привезли вже понад 1200 загиблих, – ГШ

Російські окупаційні війська продовжують поповнювати свої лави мобілізованими мешканцями тимчасово окупованих Донеччини й Луганщини та нести втрати.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу у понеділок, 11 квітня.
Зазначається, що з метою оперативного поповнення втрат підрозділів своїх військ окупаційна влада оголосила у Луганську чергову хвилю мобілізації осіб чоловічої статі до 65 років.
Військовослужбовці збройних сил РФ проводять рейди по комунальних підприємствах і заводах для виявлення осіб призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів.
“Разом з тим, у Алчевську, з початком бойових дій, серед мобілізованих місцевих жителів безповоротні втрати складають понад 300 осіб. До лікарні в місті Донецьк з початку широкомасштабної війни привезли понад 1200 загиблих”, – йдеться в повідомленні.
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