У Херсоні окупанти розтрощили меморіал “Слава Україні”

Фото: Мост

У Херсоні окупанти познущались з меморіалу “Слава Україні” в Херсоні на вулиці Перекопській.

Про це у понеділок, 11 квітня, пише місцеве видання “Мост“.

Зазначається, що невідомі зірвали прапор Євросоюзу, потрощили панелі з фотографіями героїв Небесної сотні та загиблих у російсько-українській війні, зірвали портрети

По місту зняли борди “Херсон — це Україна”.

Разом з людьми, схожими на силовиків, меморіал знищували візуально цивільні молоді люди.

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