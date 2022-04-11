У Херсоні окупанти розтрощили меморіал “Слава Україні”

У Херсоні окупанти познущались з меморіалу “Слава Україні” в Херсоні на вулиці Перекопській.
Про це у понеділок, 11 квітня, пише місцеве видання “Мост“.
Зазначається, що невідомі зірвали прапор Євросоюзу, потрощили панелі з фотографіями героїв Небесної сотні та загиблих у російсько-українській війні, зірвали портрети
По місту зняли борди “Херсон — це Україна”.
Разом з людьми, схожими на силовиків, меморіал знищували візуально цивільні молоді люди.
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